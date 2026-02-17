【TO&FROアイテムが全品10%オフ！】2/26″トゥー&フローの日″にちなんで、TO&FRO感謝祭を開催！こだわりの軽量・高機能アイテムがお得に買える3日間！2/21（土）～2/23（月・祝）
創業91年の合繊メーカー「カジグループ」のカジレーネ株式会社（石川県かほく市・代表取締役 梶政隆）が運営する、同社の生地を使用し「気持ちまで軽くなる軽さ」をコンセプトとしたファクトリーブランド「TO&FRO（トゥーアンドフロー）」（https://toandfro.shop）は、2/26を「トゥー（2）&フロー（26）の日」として、2026年2月21日（土）～2月23日（月・祝）の3日間、3年目となる「TO&FRO感謝祭」を開催いたします。期間中、全アイテムを10%オフでお買い求めいただけます。※新規会員様も含めた会員様限定 ※セール品などは対象外
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341204/images/bodyimage1】
今年も開催決定！
TO&FROをご愛顧くださる全てのお客様へ感謝を込めて
TO&FROは、繊維産業が盛んな石川県を拠点に、“気持ちまで軽くなる軽さ”をコンセプトに、生地からこだわりのアイテムを生産するファクトリーブランドです。素材の開発から縫製までを一貫して行うことで、ただ“軽い”だけでなく、使い勝手や機能性にも優れたアイテムを日々追求しています。
2/26が「トゥー（2）&フロー（26）の日」であることをきっかけに、日頃の感謝をお伝えしながらお客様とのつながりを改めて強めるため、一昨年からご好評をいただいていた「TO&FRO感謝祭」を3年目となる今年も開催いたします。
2/21（土）～2/23（月・祝）の「TO&FRO感謝祭」を実施する3日間は、全アイテムを10%オフでお得にお買い求めいただけます。特にご注目いただきたいのは、他ブランドとのコラボレーションアイテムで、コラボアイテムが割引になるのは「TO&FRO感謝祭」のみとなっております。
TO&FROでは、世界最軽量クラスを目指したオーガナイザーをはじめ、ポーチやバッグ、アパレルウェアに至るまで、全てのアイテムは、旅先だけでなく日常でも心地よく使えることを意識して設計しています。また、撥水性や強度といった機能面にも妥協せず、シンプルで洗練されたデザインで使う方の毎日を軽やかにしたいという思いを全てのアイテムに込めています。この機会にぜひ気になるTO&FROのアイテムを手に取っていただけますと幸いです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341204/images/bodyimage2】
会員登録ですぐに10%オフ！
「TO&FRO感謝祭2026」ご参加方法
TO&FRO感謝祭は、TO&FRO会員様限定で10%オフとさせていただくイベントとなっております。TO&FRO会員は無料で、どなたでもご登録いただけ、「TO&FRO感謝祭」でお買い物をされる直前のご登録でも10%の割引対象となります。
ご登録には1分かからず、次回のお買い物から使えるポイント付与などの特典もございます。ぜひ、この機会にTO&FRO会員にご登録ください。下記URLより、オンラインで簡単にご登録いただけます。
https://toandfro.shop/account/register
「TO&FRO感謝祭」お買い物の流れ
オンラインショップで会員ログイン後、お好きなアイテムをカートに追加してください。ご購入の際、クーポンコード「TOFRO26」をご入力ください。
もちろん、直営店でも感謝祭は行っております。直接商品を手に取ってご覧になりたい方は、ぜひTO&FRO直営店へお越しください。
【TO&FRO TOKYO】
住所：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 2F
時間：午前11時～午後9時
【TO&FRO HANEDA】
住所：東京都大田区羽田空港3-4-2 東京モノレール羽田空港第2ビル駅 B1F
