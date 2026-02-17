ソリッドケーブル「ケーブル付分波器の選び方」について解説
ソリッド株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：徳岡達人）が製造直販型のECサイト「ソリッドケーブル」にて『ケーブル付分波器の選び方（長さ・カラー・コネクタ・太さ）』について解説ガイドを公開しましたこと、お知らせいたします。
ざっくりどんな解説？
このお役立ちガイドでは、長さ・カラー・コネクタ・太さの4つの視点から、最適なケーブル付分波器の選び方をご紹介しています。ケーブル付分波器の選び方は、住居・ホテル・病院などテレビの設置環境で大きく異なり、「どれを選ぶか」で配線のしやすさや映像の安定性が変わります。
https://solidcable.com/guide/diplexer_select.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341766/images/bodyimage1】
ソリッド株式会社とソリッドケーブルについて
低価格ながら機能と品質を重視した製品の開発と販売を行う ソリッド株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：徳岡達人）は、テレビ・ネットワーク関連のケーブルを中心に、幅広い製品を製造・販売しています。2004年に製造直販型ECサイト「ソリッドケーブル」を開設し、同軸・HDMIからCat6A LAN、光ファイバーまで幅広い製品を20年以上提供しています。
初めての方も簡単にご利用いただけます
当ECサイトは、法人や個人事業主様であればどなたでもご利用可能です。簡単なメンバー登録をするだけで、すぐにご注文いただけます。今後もお客様にご満足いただける製品とサービスの提供に努めてまいります。どうぞソリッド株式会社をよろしくお願い申し上げます。
https://solidcable.com/support/member.html
当社はこれからも、お客様にとって使いやすいオンラインショップを目指して改善を重ねてまいります。
会社概要
会社名：ソリッド株式会社
代表者：代表取締役 徳岡達人
所在地：大阪府大阪市中央区今橋2-3-16-5F
ＵＲＬ：https://www.solidcable.com
E-Mail：support@solidcable.com
