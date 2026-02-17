燃料電池自動車用水素貯蔵ボンベの世界市場2026年、グローバル市場規模（タイプI、タイプII、タイプIII、タイプIV）・分析レポートを発表
2026年2月17日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「燃料電池自動車用水素貯蔵ボンベの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、燃料電池自動車用水素貯蔵ボンベのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
【市場概要】
最新の調査によると、燃料電池自動車用水素貯蔵ボンベの世界市場規模は2024年に302百万米ドルと評価されています。今後は急速な拡大が見込まれており、2031年には583百万米ドル規模へ成長すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は10.0パーセントとされ、脱炭素政策の進展や燃料電池車の普及が市場拡大を強力に後押ししています。
本レポートでは、米国の関税制度および各国の政策調整を踏まえ、競争環境、地域経済、供給網の安定性への影響を分析しています。水素関連機器は政策依存度が高く、貿易条件や補助制度の変化が市場構造に大きな影響を与える点が特徴です。
________________________________________
【製品概要】
燃料電池自動車用水素貯蔵ボンベは、高圧状態の水素を安全かつ効率的に車両へ搭載するための重要部品です。水素貯蔵用ボンベには大きく四つの構造区分があります。
タイプIは全金属製ボンベで、構造が単純で耐久性に優れます。タイプIIは金属ライナーの外周を複合材で部分的に補強した構造です。タイプIIIは金属ライナーの外側を全面的に複合材で覆った構造で、軽量化と耐圧性を両立しています。タイプIVは高密度ポリエチレンなどの非金属ライナーを用い、全面を複合材で巻いた構造で、最も軽量で高圧対応が可能です。
________________________________________
【調査内容と分析手法】
本レポートは、燃料電池自動車用水素貯蔵ボンベ市場について、定量分析と定性分析を組み合わせて行った包括的な市場調査です。メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に市場を整理し、需要と供給の動向、競争状況、市場需要を左右する要因を多角的に分析しています。
市場は技術進歩、車両開発動向、水素インフラ整備の影響を強く受けるため、本調査では競争環境や需給トレンドの変化を重点的に検証しています。また、主要企業の企業概要や製品事例、2025年時点における一部主要企業の市場シェア推定も提示されています。
________________________________________
【市場規模と将来予測】
本調査では、2020年から2031年までを対象期間とし、消費金額、販売数量、平均販売価格の観点から市場規模と将来予測を示しています。世界全体に加え、地域別および国別の予測も整理されており、燃料電池車普及段階の違いによる需要差を比較できる構成です。
さらに、タイプ別および用途別の市場予測が示されており、どのボンベ構造や車両用途が今後の成長をけん引するのかを把握しやすい内容となっています。
________________________________________
【調査目的】
本レポートの主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすることです。あわせて、燃料電池自動車用水素貯蔵ボンベ市場の成長可能性を評価し、タイプ別および用途別に将来成長を予測しています。さらに、市場競争に影響を及ぼす要因を整理することで、事業戦略、技術開発、地域展開方針の検討に資する情報提供を目的としています。
________________________________________
