2026年2月20日（金）・21日（土）の2日間 『BODYMAKERは大阪マラソンEXPO2026に出展します』
大阪府吹田市を拠点に日本発祥のスポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）の製造から販売まで行っているBODYMAKER 株式会社( 本社: 大阪府吹田市、代表取締役社長: 長淵 翔)よりお知らせです。
『BODYMAKERは大阪マラソンEXPO2026に出展します』
2026年2月20日（金）・21日（土）の2日間、インテックス大阪（１号館）にて開催される「大阪マラソンEXPO2026」にBODYMAKERが出展いたします。「大阪マラソンEXPO2026」には、様々な企業がイベントや展示即売会などが行われるなか、BODYMAKERはブース出展し、今回、大好評のランニングカテゴリー『RX（アールバイ）』シリーズを充実！また腹巻タイプのウェストベルトやランニングバッグ、新作ウィンドブレーカー、ストレッチハーフパンツなどマラソン当日でも役に立つグッズを多数販売いたします。 昨日の自分を超えて行け「Let'sRun！」ぜひ皆様お誘い合わせの上、お越し下さい。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341911/images/bodyimage1】
「大阪マラソンEXPO2026」
◆出展期間：
2026年2月20日（金）11:00～19:30（19:00最終入場）
2026年2月21日（土）10:00～18:30（18:00最終入場）
◆出展場所：インテックス大阪（１号館）
〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-5-102
◆「大阪マラソンEXPO2026」
https://www.osaka-marathon.com/2026/expo/exhibition/
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
配信元企業：BODYMAKER株式会社
