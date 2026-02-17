ベストワンクルーズ、「春の先取り大セール」を開始！直前予約でお得な期間限定キャンペーンを3月10日まで実施
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」運営の株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：野本洋平）は、2026年2月16日より、2026年3月～6月に出発する対象クルーズを特別価格、または特典付きでご案内する「春の先取り大セール」を開始いたしました。
キャンペーン詳細ページ：https://www.best1cruise.com/user_data/tokusyu/campaign.php
本キャンペーンでは、日本発着の人気クルーズや海外クルーズを対象に、期間限定の特別価格や特典をご用意しております。対象コースは数に限りがあり、人気の出発日や客室から順次完売となりますため、早期のご予約をおすすめしております。
■キャンペーン概要
【キャンペーン名】
3月～6月発クルーズ春の先取り大セール！
【内容】
1000組限定、対象クルーズを特別価格または各種特典付きでご案内
【対象コース】
日本発着クルーズ、海外発着クルーズなど対象コース多数
【対象期間】
2026年2月16日～3月10日
※対象コース、割引内容、特典はコースにより異なります
■対象コース一例（特別価格）
本キャンペーンでは、人気の日本発着クルーズや海外クルーズを特別価格でご案内しております。対象コースの一例は以下の通りです。
・3月28日 MSCベリッシマで行く 台湾片道ショートクルーズ 5泊6日 基隆発東京着
39,800円～（お一人様／内側客室）
https://www.best1cruise.com/B/MSC/CO__MSC_MSCBL_5N__108542.html
・4月9日 コスタセレーナ号で行く 台湾(基隆)・沖縄(那覇)お試しクルーズ3泊4日 -那覇発着-
39,800円～（お一人様／内側客室）
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_3N_OKA_104744.html
・5月7日 バイキング・エデンで行く 日本遺産と伝統の風情を感じる、自然美巡りA 8泊9日 -横浜発着-
538,000円～（お一人様／ベランダ客室） 交通費最大3万円サポート
https://www.best1cruise.com/B/VOC/CO__VOC_VOCED_8N_YOK_109019.html
・4月29日 三井オーシャンフジでいく ゴールデンウイーク日本一周クルーズ 12日間 -横浜発着-
882,000円～（お一人様／オーシャンビュースイート）船上お小遣い7. 5万円付き
https://www.best1cruise.com/B/MOL/NI__MOL_MOFFJ_12D_YOK_93911.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342004/images/bodyimage1】
【株式会社ベストワンドットコムについて】
同社はクルーズ旅行専門サイト「ベストワンクルーズ」を運営。国内外主要クルーズ会社の商品を取り扱い、掲載コース数・情報量ともに日本最大級のクルーズ専門 WEB サイトを展開しています。金沢発着チャータークルーズでは 2 年連続で「クルーズ・オブ・ザ・イヤー」優秀賞を受賞するなど、企画・販売の両面で実績がございます。
会社名：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地：東京都新宿区富久町 16-6 西倉 LK ビル 2 階設立：2005 年 9 月 5 日
代表取締役社長：野本 洋平
URL：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
