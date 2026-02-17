東京ユナイテッド様とコラボイベント「真冬の夏祭り」学生がイベント運営を実践サポート【東京リゾート＆スポーツ専門学校・東京ビューティーアート専門学校・東京こども専門学校】
1月31日（土）・2月1日（日）に、有明アリーナ メインアリーナにて開催された新潟戦では、プロバスケットボールクラブ・東京ユナイテッドが「真冬の夏祭り」をテーマとしたイベントを実施しました。縁日ブースやさまざまな特別企画を展開し、お子さまから大人まで、幅広い世代の方々にお楽しみいただけるイベントとなりました。
本イベントでは、東京リゾート＆スポーツ専門学校、東京ビューティーアート専門学校、東京こども専門学校の3校が連携し、ご家族そろって楽しめる体験型ブースを出展。学生たちはそれぞれの専門分野を活かし、イベント運営をサポートしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342008/images/bodyimage1】
■ アクティブに遊ぼう！「シュートチャレンジ」
（東京リゾート＆スポーツ専門学校）
バスケットボールの「ふわふわ遊具」が登場。制限時間内に、いくつシュートを決められるかに挑戦！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342008/images/bodyimage2】
■ 気分を盛り上げよう！「フェイス＆ボディペイント」
（東京ビューティーアート専門学校）
顔や腕などお好きな場所に、「ユナイト」デザインのペイントを施しました。イベント気分をより一層高めるワンポイントとして好評をいただきました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342008/images/bodyimage3】
■小さなお子さまも安心！「キッズパーク」
（東京こども専門学校）
さまざまな「ユナイト」を自由に塗って、オリジナル絵本を作成。完成した絵本はそのままプレゼントし、親子で楽しめるブースとなりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342008/images/bodyimage4】
