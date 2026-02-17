【期間限定】Hercules DJコントローラー「DJControl Inpulse 500」5%OFFの特別価格39,600円（税込）（2/20～3/5）
株式会社銀座十字屋 ディリゲント事業部（東京・中央区）では、フランスのDJ機材ブランド Hercules（ハーキュリーズ）のDJコントローラー「DJControl Inpulse 500」を対象に期間限定の特別価格キャンペーンを実施する運びとなりました。
DJControl Inpulse 500 - 期間限定の特別価格キャンペーン
キャンペーン期間：2026年2月20日（金） ～ 2026年3月5日（木）
対象製品
Hercules DJControl Inpulse 500
Serato DJに対応し、あらゆるDJニーズに対応する2デッキUSB DJコントローラー
価格：通常価格：41,800円（税込） → キャンペーン価格：39,600円（税込） 5%OFF
EAN：3362934746094
製品詳細ページ：https://dirigent.jp/hercules/djcontrol-inpulse-500
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342010/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
