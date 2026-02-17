“であい 味わい おいしいふくしま” ふくしまみらいチャレンジプロジェクト

～東北道最大のサービスエリア 「Pasar蓮田」で福島を応援～

厳選された福島の水産加工品が集まる「ふくしま常磐大漁市」を

2月20日より期間限定で開催！

■開催日時：2026年2月20日（金）～3月1日（日）10:00～17:00

■開催場所：Pasar蓮田 多目的スペース「アトリウム」（埼玉県蓮田市川島370）

福島県浜通り地域等15市町村（※）の事業者の販路拡大等の支援を行う「ふくしまみらいチャレンジプロジェクト（https://fukushima-challenge.jp/）」（福島相双復興推進機構委託事業）では、福島県浜通りの水産加工品を集めたフェア「ふくしま常磐大漁市」を展開しております。

このたび、東北の玄関口として多くのお客様に親しまれているPasar蓮田にて、「ふくしま常磐大漁市」を開催する運びとなりました。各地の開催で大変ご好評をいただいたことを受け、今回はさらにラインナップを拡充し、70品を超える逸品を取り揃えます。

期間中は、福島県浜通りが誇る「常磐もの」を中心に、事業者がこだわり抜いて作り上げた高品質な商品の数々をご用意いたします。また、一部商品については試食提供も予定しており、味わいを通じて福島の魅力を感じていただける機会となっています。さらに、本イベントにて初お披露目となる期待の新商品もございます。

蓮田を訪れる皆さまに、福島の誇る“常磐もの”の美味しさ、福島の魅力を存分に堪能していただく場として、ぜひ多くの方にご来場いただければ幸いです。

(※田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村の12市町村といわき市、相馬市及び新地町の3市町の水産関係）

















▼実施概要

実施期間： 2026年2月20日（金）～3月1日（日）

場 所： Pasar蓮田 多目的スペース「アトリウム」（埼玉県蓮田市川島370）

時 間： 10:00～17:00

※予告なく実施内容を変更する場合がございます。予めご了承ください。

▼主な出品事業者（主な販売予定商品）※順不同

l 岩下商店（お手軽ちぎり揚げ各種、さつま揚げ各種）

（https://www.iwashitasyouten.com/）

l 海幸（めひかり唐揚げ、あんこう唐揚げ）

（https://www.f-kaikou.com/）

l 小高工房（小高一味各種、小高一味 ビーフカレー、柚子胡椒「ゆずのきもち」ドライタイプ、

坦坦焼豚等）

（http://odaka01.com/）

l おのざき（金曜日の煮凝り各種、SpiseaBlue各種）

（https://onozaki.net/）

l カネセン水産（味付きつまみたこ各種、たこ飯の素、蛸とあおさ海苔の海鮮ぶっかけ丼）

（https://kanesen-suisan.hp.peraichi.com/）

l かねまん本舗（常磐産カナガシラ入シーフードケーキ各種）

（https://kaneman.net/）

l 川俣町農業振興公社（地鶏カレー、トマトカレー、地鶏ご飯の素、地鶏スープ、地鶏肉だんご鍋等）

（http://www.kawamata-shamo.com/）

l 貴千（パクっとおつまみCUBE各種、めひかり焼かまぼこレトルト、

さんまのぽーぽー焼風蒲鉾レトルト等）

（https://www.komatsuya3rd.com/）

l 黒潮海苔店（相馬あられ各種、プレミアム海苔せんべい、寿司はね、おにぎりのり）

（https://kuroshionoriten.jp/）

l センシン食品（常磐モノ4種ゴロゴロ海鮮ユッケ丼）

（https://senshin-food.com/）

l 中澤水産（平目と生海苔の海鮮ぶっかけ丼）

（http://www.nakazawa-suisan.com）

l 丸貞蒲鉾（常盤 Wゴールド揚げ各種）

（https://www.marusada-kamaboko.com/）

l マルリフーズ（すてっぱずあおさのつくだに、あおさとわさび、あおさと梅、あおさと山椒、

あおさとえごまのあられ）

（https://maruri-foods.jp/）

l マル六佐藤水産（釜炊きあおさ佃煮）

（https://www.satou-suisan.jp/）

l 丸由水産（あじささ干、真ほっけささ干）

（http://www.maruyoshi-suisan.com）

l 山菱水産（福島丸めばちまぐろ切落し、福島丸めばちまぐろたたき）

（https://yamabishi-f.co.jp/）

※売り切れや、予告なく事業者または販売商品を変更する場合がございます。 予めご了承ください。

▼ふくしま常磐大漁市 イベント情報

詳細はこちらもご覧ください。（https://fukushima-challenge.jp/event/）

▼本年度のふくしま常磐大漁市について

＜開催実績＞

第一弾：うすい百貨店10階催事場「第23回ふくしま県の物産展」内への出店

2025年5月14日(水)～20日(火) ※開催終了

第二弾：イトーヨーカドー川崎店・グランツリー武蔵小杉店

2025年6月28日(土)・29日(日) ※開催終了

第三弾：ぐっと山形

2025年9月26日(金)～28日(日) ※開催終了

第四弾：藤崎百貨店前アーケード

2025年10月4日(木)・5日(金) ※開催終了

第五弾：イトーヨーカドー川崎店・グランツリー武蔵小杉店

2025年10月18日(土)・19日(日) ※開催終了

第六弾：大起水産 まぐろパーク

2026年1月23日(金)～1月25日(日) ※開催終了

第七弾：Pasar蓮田

2026年2月20日（金）～3月1日（日） （本開催）