滋賀県発のカスタムメーカー・グッドサンは、2026年2月13日～15日に開催された大阪オートメッセ2026（会場：インテックス大阪）に初出展した。同社が掲げるのは、「魔改造＝価値を革新的に創造」という思想である。それは単なる改造ではない。見た目を変えることでも、装備を追加することでもない。車という既成概念を一度壊し、空間として再構築すること。積み上げるのではなく、つくり直す。便利にするのではなく、意味を変える。同社はそれを“第三の場所”と位置づける。⸻触れて確かめる反応今回の展示では、中高年層の来場者が多く足を止めた。若年層中心のイベントという印象の中で、仕事や人生経験を重ねた世代が車の前に立ち、長く滞在する姿が目立った。「ワクワクするなー」そう口にする来場者もいた。特に印象的だったのは、木製内装に実際に手を伸ばし、質感を確かめる様子である。視覚だけでなく触覚で空間を確かめる反応は、車両としてではなく“居場所”として受け止められた証だった。一方で、業界関係者から派手な称賛の言葉は多くはなかった。しかし、足を止め、細部を確認し、静かに頷く姿があった。声に出さずとも、確かな関心は存在していた。⸻まだ届いていないだけ代表の谷口寿一はこう語る。「価格や説明が難しいとは思っていません。ただ、まだ“必要な人”に十分届いていないだけだと感じています。」説明を重ねる中で返ってくる「なるほど」という一言に、空間の価値が伝わった手応えを感じているという。⸻10年マラソンの途中同社は現在、「会社を大きくする10年マラソン」の3年目にある。派手な拡大ではなく、止まらないこと。理解されなくても、出続けること。刺さる人に届くまで走り続けること。今回の初出展は、その通過点に過ぎない。今後は“第三の場所”という概念を軸に、必要とする人へ向けた発信を強化していく方針だ。魔改造という思想は、まだ広くは知られていない。しかし、確実に届き始めている。グッドサンの10年マラソンは続いていく。【会社概要・問い合わせ】株式会社グッドサン所在地：滋賀県愛知郡愛荘町中宿162-3代表取締役：谷口 寿一事業内容：車両カスタムおよび内装製作/商用車を中心とした外装カスタム/車両販売および関連部品の製造・販売公式サイト：https://goodsun-group.co.jp/⸻【お問い合わせ】株式会社グッドサン広報担当：谷口ホームページお問い合わせフォームからお問い合わせください https://goodsun-group.co.jp/contact/