和歌山県橋本市では、子育て世帯への支援強化の一環として、2026年2月1日(日)より、妊娠期から子育て期までの情報を一元管理できるスマートフォンアプリ「橋本市ほのぼのおやこ手帳」の運用を開始しました。

本アプリはAIによる予防接種のスケジュール管理や16言語への翻訳機能を備えており、紙の母子手帳と合わせて活用することで、子育てに重要な時期の情報を漏らさずに管理することが可能になります。





橋本市では既存の「地場産品(パイル織物・木工品)プレゼント事業」と合わせ、デジタルとアナログの両面から温かみのある子育て支援を推進しています。





アプリイメージ





■「橋本市ほのぼのおやこ手帳」について

和歌山県橋本市では、地域全体で子育て世帯をサポートする体制づくりに力を入れています。この度、その一環として妊娠期から子育て期間における情報管理アプリ「橋本市ほのぼのおやこ手帳」の運用を開始しました。





このアプリは、株式会社ミラボが提供する「mila-e」というサービスを活用し、橋本市の子育て世帯向けにカスタマイズを行ったものです。現在、約300自治体が本アプリの導入を行っており、2010年開発時点で日本初のAIによる予防接種のスケジュール管理や母子手帳内容の管理、家族間での子育て情報共有、そして地域の子育て施設情報の取得などの機能を備えています。紙媒体の母子健康手帳と合わせて、妊娠から出産、子育て期間の重要な情報記録・管理をサポートいたします。





橋本市での子育て





■企画概要

〇日時 ：2026年2月1日(日)より運用開始

〇アプリ名：橋本市ほのぼのおやこ手帳

〇機能 ：・予防接種スケジュール管理(AIが自動作成)

・妊娠中の記録を登録

・出産後の記録を登録

・家族で記録を共有

・その他子育て施設情報を掲載

※日本語を含む16言語に対応

〇利用料 ：無料

※ただし、通信にかかる費用は自己負担

〇ダウンロードはこちらから：

iOS：

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%8A%E3%82%84%E3%81%93%E6%89%8B%E5%B8%B3/id6476123510

Android：

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.mi_labo.oyako_techo&pcampaignid=web_share









■橋本市の子育て支援について

橋本市では、妊娠期から18歳になるまで切れ目のない支援を行う「はしっこウェルカムプラン」を実施しています。本施策では地域の子育て関連施設の整備・紹介、子育て世帯に必要なおむつ等の無料配布、各種相談窓口の設置を行っています。中でも特徴的な取組として、地域の地場産品から生まれたおくるみや木のおもちゃの配布を行っており、生まれて間もない時期から地域の魅力に触れられるきっかけを創出しています。





また、本市は昨年度より妊娠初期の情報共有方法を一新し、今まで個別配布を行っていた必要書類・各種子育てイベントチラシを1つのファイルにまとめて妊娠届提出時に配布を行っています。こちらのファイルの登場により、必要情報の抜け漏れ防止、夫婦・パートナー間での情報共有の推進を図っています。

和歌山県橋本市は子育て世帯への支援を重点施策として置いており、今後も積極的にサポート制度を整えてまいります。





はしっこ！ウェルカムプラン

妊娠期からのお役立ちファイル

高野口パイル「おくるみ」





■和歌山県橋本市について

和歌山県橋本市は大阪府と奈良県の県境、高野山の麓に位置する人口約6万人のまちです。

大阪から約40分というアクセスの良さと豊かな自然が両立しており、2022年の住みたい田舎ランキング(宝島社)では、人口5万人以上10万人未満のまち部門で、和歌山県内で総合1位を獲得しました。0歳から18歳まで切れ目のない子育て支援を行っており、ファミリー世帯からも人気のまちです。

特産品は全国有数の産地となっている柿や、国内トップの生産シェアを誇る「パイル織物」、国の伝統的工芸品に指定されている「紀州へら竿」等があり、魅力があふれるまちとなっています。





橋本市