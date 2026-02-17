アルテマイスターが厨子屋 アーカイブ・コレクション伊藤 慶二「祈りのかたち」展を2月21日(土)から開催 静謐ながらも力強さが感じられる作品の数々…
仏壇・仏具・位牌の製造販売を手がけるアルテマイスター(運営：株式会社保志、本社：福島県会津若松市、取締役社長：垣谷 昌一)は、厨子屋 銀座本店(東京都中央区銀座)にて同店が所蔵する陶芸家・伊藤 慶二の作品をご紹介する展示会を2026年2月21日(土)から3月22日(日)まで開催いたします。
厨子屋 アーカイブ・コレクション 伊藤慶二「祈りのかたち」展
■開催概要
当店所蔵の作品を改めてご紹介する、アーカイブ・コレクション展を開催いたします。今回は陶芸家・伊藤 慶二の作品が並びます。
伊藤氏は、2025年に岐阜県現代陶芸美術館で個展を開催し、各種アートメディアでも広く取り上げられ注目を集めました。2026年には、イタリア・ボローニャ、ロンドン、ニューヨークの海外での展覧会も控えており、伊藤氏の作品が急速に世界で認知され人気を博しています。90歳を迎えた現在も創作意欲が途絶えることなく、精力的に活動を続けられる作家です。
今回の展示会では、陶により制作された人物の胸像や仏、塔など約35点を展示。その他、曼荼羅や字経、お地蔵さまを墨を用いて描かれた作品もご覧いただけます。
祈りや生命の鼓動を宿す作品群からは、静謐ながらも力強さが感じられます。
独自の造形作品を、ぜひ会場でご高覧ください。
展覧会名： 厨子屋 アーカイブ・コレクション 伊藤 慶二「祈りのかたち」展
会期 ： 2026年2月21日(土)～2026年3月22日(日)
時間 ： 11:00～19:00 最終日17:00閉場
入場料 ： 無料
休廊日 ： 1Fショップ／火曜 B1ギャラリー／月曜・火曜
会場 ： 厨子屋 銀座本店B1ギャラリー
(東京都中央区銀座1-4-4 ギンザ105ビルB1)
URL ： https://www.zushiya.com/blog/2789/
厨子屋 銀座本店外観／ギャラリーは向かって右側の階段から
■作家紹介
伊藤 慶二 Keiji ITO 陶芸家
1935年岐阜県土岐市生まれ。武蔵野美術学校卒業。30歳で陶芸の道に入る。
いずれの会やグループにも属さずに独立独歩で制作、畏敬を集める作品を作り続けている。
国内はもとより、デュッセルドルフ、ハノーバーなど海外での個展も多数。
1978年世界クラフト会議・日本クラフトコンペ美術出版社賞受賞。
2007年円空大賞展 円空賞。2013年地域文化芸術功労表彰。
2017年日本陶磁協会賞 金賞など受賞多数。
■店舗概要
店舗名 ：厨子屋 銀座本店
所在地 ：〒104-0061 東京都中央区銀座1-4-4 ギンザ105ビル1F・B1
TEL ：03-3538-5118
営業時間：11:00～19:00
定休日 ：火曜
入場料 ：無料