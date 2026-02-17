仏壇・仏具・位牌の製造販売を手がけるアルテマイスター(運営：株式会社保志、本社：福島県会津若松市、取締役社長：垣谷 昌一)は、厨子屋 銀座本店(東京都中央区銀座)にて同店が所蔵する陶芸家・伊藤 慶二の作品をご紹介する展示会を2026年2月21日(土)から3月22日(日)まで開催いたします。





厨子屋 アーカイブ・コレクション 伊藤慶二「祈りのかたち」展









■開催概要

当店所蔵の作品を改めてご紹介する、アーカイブ・コレクション展を開催いたします。今回は陶芸家・伊藤 慶二の作品が並びます。





伊藤氏は、2025年に岐阜県現代陶芸美術館で個展を開催し、各種アートメディアでも広く取り上げられ注目を集めました。2026年には、イタリア・ボローニャ、ロンドン、ニューヨークの海外での展覧会も控えており、伊藤氏の作品が急速に世界で認知され人気を博しています。90歳を迎えた現在も創作意欲が途絶えることなく、精力的に活動を続けられる作家です。





今回の展示会では、陶により制作された人物の胸像や仏、塔など約35点を展示。その他、曼荼羅や字経、お地蔵さまを墨を用いて描かれた作品もご覧いただけます。





祈りや生命の鼓動を宿す作品群からは、静謐ながらも力強さが感じられます。

独自の造形作品を、ぜひ会場でご高覧ください。









展覧会名： 厨子屋 アーカイブ・コレクション 伊藤 慶二「祈りのかたち」展

会期 ： 2026年2月21日(土)～2026年3月22日(日)

時間 ： 11:00～19:00 最終日17:00閉場

入場料 ： 無料

休廊日 ： 1Fショップ／火曜 B1ギャラリー／月曜・火曜

会場 ： 厨子屋 銀座本店B1ギャラリー

(東京都中央区銀座1-4-4 ギンザ105ビルB1)

URL ： https://www.zushiya.com/blog/2789/





厨子屋 銀座本店外観／ギャラリーは向かって右側の階段から









■作家紹介

伊藤 慶二 Keiji ITO 陶芸家

1935年岐阜県土岐市生まれ。武蔵野美術学校卒業。30歳で陶芸の道に入る。

いずれの会やグループにも属さずに独立独歩で制作、畏敬を集める作品を作り続けている。

国内はもとより、デュッセルドルフ、ハノーバーなど海外での個展も多数。

1978年世界クラフト会議・日本クラフトコンペ美術出版社賞受賞。

2007年円空大賞展 円空賞。2013年地域文化芸術功労表彰。

2017年日本陶磁協会賞 金賞など受賞多数。









■店舗概要

店舗名 ：厨子屋 銀座本店

所在地 ：〒104-0061 東京都中央区銀座1-4-4 ギンザ105ビル1F・B1

TEL ：03-3538-5118

営業時間：11:00～19:00

定休日 ：火曜

入場料 ：無料