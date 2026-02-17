宮島醤油株式会社(本社：佐賀県唐津市、代表取締役社長：宮島 治)は、宇都宮大学、宮島醤油、宇都宮市の産学官連携商品「11種の野菜と2種のお豆が入った贅沢野菜カレー」を2026年3月1日より栃木県限定で発売いたします。





11種の野菜と2種のお豆が入った贅沢野菜カレー









宮島醤油は、明治15年(1882年)佐賀県唐津市で醤油の醸造所を創業しました。創業以来、発酵食品を基礎としながら、各種調味料・加工食品の製造・販売をしています。

また、当社は栃木県の宇都宮市に宇都宮工場を有しており、「宇都宮野菜餃子カレー」や「餃子の具でカレー」、「宇都宮牛カレー」、「栃木かんぴょう炊き込みご飯の素」等、これまで栃木県に関連した商品を数多く製造してきました。この度、宇都宮大学地域デザイン科学部コミュニティデザイン学科食生活学研究室と宇都宮市との産学官連携プロジェクトである「ベジモリ日和プロジェクト」に参画し、「11種の野菜と2種のお豆が入った贅沢野菜カレー」を発売する流れとなりました。









◆減塩＆野菜(ベジ)増しを実現したカレー

厚生労働省は「健康日本21」にて1日の野菜摂取量350g以上を推奨しています。その約1/3の野菜が1食で手軽にとれるだけではなく、11種類の野菜を使用し、さらにお豆(大豆/赤インゲン豆)とえのきを入れて不足しがちな食物繊維も意識した、バランスの良い贅沢野菜カレーです。

また、野菜本来の自然な甘みと旨味にスパイスを効かせることで減塩を感じさせない深い味わいに仕上げ、食塩相当量は1食あたり1.5gで35％の減塩(※日本食品標準成分表2020年版(八訂)ビーフカレー比)も実現した、一皿です。





盛り付け例









◆「ベジモリ日和プロジェクト」について

「ベジモリ日和プロジェクト」ロゴ





ベジモリ日和プロジェクトは、宇都宮市の「自然に健康になれる食環境づくり」を推進するために結成された、宇都宮大学×宮島醤油×宇都宮市の産学官連携プロジェクトの名称です。

プロジェクト名・ロゴ共に野菜(ベジタブル)をモリモリ食べて健康になれる！そんな日常を楽しんでほしいという願いを込めて宇都宮大学の学生が考案しました。









◆宇都宮市「自然に健康になれる食環境づくり」について

宇都宮市が推進している「自然に健康になれる食環境づくり」では、健康関心度の程度に関わらず，意識しなくても健康情報に触れ，健康に配慮された商品を選択することができる環境を整備することを目標にしています。その中でも宇都宮市の課題である「野菜の摂取量の増加」「食塩摂取量の減少」に重点をおき、産学官連携の取り組みを推進しています。









◆商品概要

商品名 ：11種の野菜と2種のお豆が入った贅沢野菜カレー

内容量 ：160g

賞味期間 ：2年

希望小売価格：500円(税込)

発売日 ：2026年3月1日

販売エリア ：栃木県









■宇都宮市健康増進課 「自然に健康になれる食環境づくり」HP

https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kenko/kenshin/kenkodukuri/1041590/1036126.html









■宇都宮大学地域デザイン科学部コミュニティデザイン学科HP

http://rd.utsunomiya-u.ac.jp/comd/









■会社概要

商号 ： 宮島醤油株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 宮島 治

所在地 ： 〒847-0062 佐賀県唐津市船宮町2318番地

創業 ： 明治15年(1882年)6月

設立 ： 昭和25年(1950年)5月

事業内容： 各種調味料・加工食品類の製造・販売

(醤油・味噌・食酢・各種ソース・粉末スープ・液体スープ・

焼肉のたれ・めんつゆ・ドレッシング・スパイス・缶詰・

レトルト食品・冷凍食品・みりん・料理酒等)

URL ： https://www.miyajima-soy.co.jp/