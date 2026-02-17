和洋折衷スイーツのあんことバターの専門店『又一庵謹製 熱海ばたーあん』(所在地：静岡県熱海市)では、2026年2月21日(土)から23日(月・祝)までの3日間、“春の訪れを味わい、楽しむ”をテーマに『熱海ばたーあん 春祭り』を開催いたします。

初日の2月21日(土)より、桜の香りといちごの甘酸っぱさが特徴の「ばたーあんどら焼き【桜いちご】」を季節限定で販売するほか、お土産として人気の高い「あんことバターのミルフィーユ」のパッケージをリニューアルし「あんフィーユ」として販売いたします。さらに春祭り開催期間中は、毎日「おしるこの振る舞い」や「花みくじ」といったイベントを開催するほか、熱海ばたーあんの人気商品がセットになった限定セットの販売も行います。ぜひ早咲きの桜が楽しめる熱海で、熱海ばたーあんの春めく季節限定商品と一緒に一足早い春を感じてください。





春を先取り！『熱海ばたーあん 春祭り』を2/21(土)～2/23(月・祝)までの3日間で開催





■“春の訪れを味わい、楽しむ”『熱海ばたーあん 春祭り』を開催！

創業明治4年、静岡を代表する老舗和菓子店「又一庵」とのコラボで誕生した、和洋折衷スイーツのあんことバターの専門店『熱海ばたーあん』は、2021年8月にオープンしました。

北海道産えりも小豆を丹精込めて炊きあげてつくる、又一庵が150年以上受け継いできた“自家製あんこ”にまろやかなバターを合わせた数々の創作スイーツは幅広い年代のお客様から大変ご好評をいただき、特に看板商品の「熱海ばたーあんパン」は、累計販売個数145万個(2026年1月時点)を突破する大人気商品となりました。

そしてこの度は、2026年2月21日(土)より、ふんわり華やかな桜の香りといちごの甘酸っぱさで、春の味わいを楽しむことのできる「ばたーあんどら焼き【桜いちご】」を季節限定で販売いたします。さらに、2月21日(土)より、お土産に人気の「あんことバターのミルフィーユ」が「あんフィーユ」としてパッケージをリニューアルして登場いたします。また、2月21日(土)から23日(月・祝)の3日間は“春の訪れを味わい、楽しむ”がテーマの『熱海ばたーあん 春祭り』を開催。

期間中、商品ご購入のお客様に先着で又一庵のあんこを使用したおしるこを振る舞わせていただくほか、税込1,500円以上お買い上げのお客様には、リニューアルした「あんフィーユ 4個入」が当たる花みくじにもご参加いただけます。その他にも、ロゴ入りオリジナル巾着のついた熱海ばたーあんの人気商品の限定セットの販売もございます。春限定の商品やイベントをご用意し、皆様のお越しを心よりお待ちしております。









■2/21(土)より登場！ばたーあんどら焼き【桜いちご】とあんフィーユ

● ばたーあんどら焼き【桜いちご】(毎日数量限定)

ふんわり華やかな桜の香りといちごの甘酸っぱさが、又一庵の粒あんとバターの味わいを引き立てる、春の訪れを感じる味わいです。





＜商品概要＞

・商品名 ： ばたーあんどら焼き【桜いちご】

・販売開始日： 2026年2月21日(土)

・価格 ： 1個 580円

・アレルギー： 卵・小麦・乳成分・山芋・大豆





ばたーあんどら焼き【桜いちご】 1個580円





● あんフィーユ

お土産として人気の高い「あんことバターのミルフィーユ」が、「あんフィーユ」としてリニューアルされたパッケージで発売。まんまる小豆のはいったクリーミィなあんこクリームを、バターが香るサックサクのパイで挟んだミルフィーユです。





＜商品概要＞

・商品名 ： あんフィーユ

・販売開始日： 2026年2月21日(土)

・価格 ： 1個 160円、4個入 680円、

10個入 1,740円

・アレルギー： 小麦・乳成分・大豆





あんフィーユ 1個160円





■2/21(土)～23(月・祝)開催！『熱海ばたーあん 春祭り』のお楽しみイベント

● おしるこの振る舞い

店舗で商品をご購入いただいたお客様、各日先着50名様に、又一庵のあんこを使用した温かいおしるこを振る舞います。春祭り開催期間中は、毎日実施いたします。





又一庵のあんこを使用したおしるこ





● 花みくじ

税込1,500円以上のお買い上げで1回引けるおみくじイベントを開催いたします。見事当たりを引いたお客様には「あんフィーユ 4個入」をプレゼントいたします。春祭り開催期間中は、毎日実施いたします。





● 【オリジナル巾着付き】春祭りセット

熱海ばたーあんで一番人気の熱海ばたーあんパン4つがギフト箱に入ったものと、お土産で一番人気の熱海ばたーあんパンまんじゅう3個入1つをセットにして販売いたします。ご購入いただいた方には、熱海ばたーあんのロゴ入りオリジナル巾着をプレゼントいたします。





＜商品概要＞

・商品名 ： 【オリジナル巾着付き】春祭りセット

・販売期間 ： 2026年2月21日(土)～2月23日(月・祝)

・価格 ： 2,680円

・セット内容： 熱海ばたーあんパン4つ、

熱海ばたーあんパンまんじゅう3個入、

オリジナル巾着

・アレルギー： 乳成分・卵・小麦・大豆





【オリジナル巾着付き】春祭りセット 1セット2,680円

熱海ばたーあんロゴ入りオリジナル巾着





■熱海名物「熱海ばたーあんパン」とは

～あんこぎっしり。バターとろける～

累計販売個数145万個突破！毎日完売！熱海ばたーあん名物のあんパンです。ふんわりしているけれど張りのある薄皮のパン生地の中には、又一庵の粒あんと、どこか懐かしい味わいのコクのあるバタークリームがぎっしり入っています。





＜商品概要＞

・商品名 ： 熱海ばたーあんパン

・価格 ： 1個 430円

・アレルギー： 乳成分・卵・小麦・大豆





熱海ばたーあんパン 1個430円





※価格はすべて税込みです。









■「又一庵謹製 熱海ばたーあん」とは

～又一庵が150年以上受け継いできた自家製あんことバターが織りなす和洋折衷スイーツ～

かつて熱海は、政界人、文豪、学者など新進気鋭な人々が訪れ、新たな文化が持ち込まれたことにより、和洋の文化を調和させながら発展してきました。そんな熱海だからこそ、文明開化の活気を感じさせるスイーツを展開できないかとの思いから、2021年8月に熱海駅前仲見世商店街にオープンしました。





又一庵謹製 熱海ばたーあん 外観





・店舗名 ： 又一庵謹製 熱海ばたーあん

・概要 ： テイクアウトスイーツ・お土産販売専門店

・所在地 ： 〒413-0011 熱海市田原本町5番11号

・アクセス ： JR熱海駅より徒歩2分

・TEL ： 0557-81-2777

・営業時間 ： 10時～18時 不定休

・公式サイト： https://www.atami-butter-an.com

・通販 ： https://atami-butter-an.shop-pro.jp/









■会社概要

・商号 ： 株式会社フジノネ

・所在地 ： 〒413-0102 静岡県熱海市下多賀777番地

・代表者 ： 代表取締役社長 河越 敬仁

・設立 ： 2007年10月

・事業内容： ブランド商品の企画・開発・卸・販売 及び 品質管理

ブランド店舗の開発・運営

観光商品の企画・開発・卸販・販売

・資本金 ： 1,500万円

・URL ： https://www.fujinone.co.jp