宅配型ウォーターサーバー「コスモウォーター」の製造販売・サービスを展開する株式会社コスモライフ(本社：兵庫県加古川市、代表取締役会長：早川 耕司)は、2月22日の「猫の日」にあわせ、猫と人それぞれに適した水分補給のあり方に着目し、「猫と人のちょこちょこ飲み習慣」という視点から、日常の水分補給を見直すきっかけを発信します。

あわせて、フェリシモ「猫部」とのコラボレーションによるInstagramキャンペーンおよび、期間限定の新規ご契約キャンペーンを実施します。





猫と人の「ちょこちょこ飲み習慣」





■猫と人に共通する「ちょこちょこ飲み習慣」とは

猫はもともとお水を積極的に飲む習性が少ない動物であり、健康を保つためには、飼い主が水分をとりやすい環境を整えてあげることが大切です。その一つとして、猫の生活動線に合わせて複数の水飲み場を設けることが推奨されています。

一方で、人においても、一度に体内へ吸収できる水分量には限りがあるため、日常生活の中で水分を数回に分けてとることが望ましいとされています。このように、猫も人も共通して、一度にたくさん飲むのではなく、こまめに水分をとることが健康維持につながるという点が重要です。

コスモライフでは、こうした猫と人に共通する「こまめな水分補給の大切さ」に着目し、「ちょこちょこ飲み習慣」と名付け、無理なく続けられる健康習慣として発信しています。









■フェリシモ「猫部」が教える、猫の水分補給を促すポイント

今回、フェリシモ「猫部」の協力のもと、猫の水分補給を促すためのポイントを全部で8つアドバイスいただきました。





猫の水分補給を促すポイント8選





■人にとっても大切な「ちょこちょこ飲み」の考え方

猫と同様に、人にとっても日常の中でこまめに水分をとることは、健康維持のために重要です。多くの人は「喉が渇いたときに飲めば十分」と考えがちですが、それだけでは必要な水分量を補いきれていない場合も少なくありません。

人が一日に飲料として摂取する水分量は、一般的に約1.2Lが目安とされることが多く、一度に体が吸収できる量には限りがあり、コップ一杯分(約200ml)程度といわれています。

そのため、水分は一度にまとめてとるのではなく、生活の中でこまめに分けて補給することが大切です。朝起きたときやお風呂上がり、仕事や家事の合間など、日常のさまざまな場面で少しずつ飲むことが、無理のない水分補給につながります。





「ちょこちょこ飲み習慣」のイメージ





■コスモウォーター×フェリシモ「猫部」 Instagramコラボキャンペーン実施

「ちょこちょこ飲み習慣」をテーマに、コスモウォーター公式Instagramアカウントとフェリシモ「猫部」公式Instagramアカウントによるコラボキャンペーンを実施します。





コスモウォーター×フェリシモ「猫部」 Instagramコラボキャンペーン





【景品】

・A賞：PETKIT自動給水機 / P4115

・B賞：HM BOWL ウォーターボウル

・C賞：名入れ 真空断熱ケータイタンブラー JOV-421

・D賞：ごくごく飲むにゃ！子猫のミルク缶風グラスの会





【参加方法】

＜STEP1＞コスモウォーター公式Instagramアカウント(@cosmowater.official)をフォロー

＜STEP2＞A～D賞の中から欲しい賞を選ぶ

＜STEP3＞「欲しい賞」と「みなさまが1番お水を美味しく感じる瞬間」をキャンペーン投稿にコメント 例)お風呂上がり / スポーツの後 など





【実施期間】

・2026年2月17日(火)～3月3日(火)

コスモウォーター公式Instagram： https://www.instagram.com/cosmowater.official/









■【期間限定】「にゃんモデル」新規ご契約キャンペーン実施

さらに、期間限定でコスモウォーター「にゃんモデル」を対象とした新規ご契約キャンペーンを実施します。期間中にご契約いただいた方には、手数料無料などの特典をご用意しています。





新規ご契約キャンペーン





特設サイト： https://www.cosmowater.com/waterserver/nyanmodel/campaign/









■「だって、猫が好き。」その想いから生まれた「にゃんモデル」

「ウォーターサーバーを猫の形にしたら可愛くない？」そんな猫好き社員の想いから、「にゃんモデル」は誕生しました。細部にまで猫モチーフを取り入れたデザインは、猫好きだからこそ実現できた一台です。おかげさまで、発売から今年で5年目を迎えました。

アップグレードモデルの「smartプラスNext にゃんモデル」は、全4色を展開。人気カラーは「アンティークブルー」「ホワイト」「サックスブルー」「ブラック」の順となっています。





「にゃんモデル」シリーズおすすめポイント





■ 家族の天然水 CosmoWater(コスモウォーター)

コスモウォーターは、日本の自然が育んだ軟水を、採水からボトリングまで一貫して安全に管理し、ご家庭へそのままの品質でお届けしています。毎日使うお水だからこそ、“安心して選べる”ということを大切に。徹底した品質管理のもと、“いつでもおいしいお水”を家族みんなに届け続けています。

＜製品紹介＞ https://www.cosmowater.com/waterserver/smartplus_next/









■会社概要

商号 ： 株式会社コスモライフ

代表者 ： 代表取締役会長 早川 耕司

所在地 ： 兵庫県加古川市加古川町備後358-1

設立 ： 1988年8月

事業内容 ： 飲料水の製造・販売

企業公式サイト ： https://www.cosmolife.co.jp/

コスモウォーター公式サイト ： https://www.cosmowater.com/

コスモウォーター公式Instagram： https://www.instagram.com/cosmowater.official/





※「コスモウォーター」は、株式会社コスモライフのウォーターサーバー及び宅配水事業のブランド名称です。