インバウンド向けのマーケティングやプロモーションを専門とする広告代理店の株式会社グローバル・デイリー（本社：東京都台東区）は、20社限定で訪日外国人向け施策の提案力を高めるオンラインセミナー「広告代理店・制作会社様向け インバウンド提案力強化セミナー 2026」を開催いたします。

インバウンド集客を検討するクライアント企業への提案強化として、訪日外国人向けメディア「JAPANKURU（じゃぱんくる）」を活用した多言語広告やメディアタイアップ、SNSを中心とした情報発信施策や、約395万人の在留外国人データベースを活用した在留外国人マーケティング「korekoko（これここ）」によるプロモーションおよびコミュニティ施策をご紹介します。また、ファクトベースのデータで裏付ける効果測定・分析手法や、説得力のあるKPI設計に基づくレポート作成の考え方、鉄道会社・アイウェアメーカー・自治体などデータをもとに現状を整理・構造化し、具体的な改善策へと落とし込む戦略的レポーティングの手法と、外国人目線の調査結果を活用した実践的な提案アプローチを解説します。





＜講師紹介＞

MC：菅野尚紀

代理店事業部 次長。鉄道、宿泊施設、メーカー、自治体、官公庁の営業を担当。メディア戦略や欧米豪市場に長けている。





MC：田村綾都

代理店事業部。アジア市場向けPR施策を担当。商業施設、アパレル、観光地、日用品領域で、分析をもとにした企画・提案を得意とする。





[メディア管理者]

金アンディ（JAPANKURU チーム）

蔡詩孅（korekoko チーム）

[マーケティング担当]

元正壬（Research チーム）





＜開催概要＞

タイトル：広告代理店・制作会社様向け インバウンド提案力強化セミナー 2026

日時：3月16日(月)16時～18時

18時～懇談会も予定しております

※自由参加





セミナー内容：

・SNS・ブログ・Webサイトにて、約142万人フォロワーを持つ訪日外国人向けメディア「JAPANKURU」を活用した、多言語広告・メディアタイアップ・情報発信施策のご紹介

・約395万人の在留外国人マーケティング「korekoko」を活用した、在留外国人向けプロモーション・コミュニティ施策のご説明

・ファクトベース（データ）で裏付ける、インバウンド施策の効果測定・分析で次回提案への提言まで伴走する裏側

・訪日インバウンドの企画アイデアを盛り込んだインバウンド事例紹介（鉄道会社、アイウェアメーカー、お菓子メーカー、飲食店、自治体など、インフルエンサー施策やSNS広告についても解説します）

※状況により内容は変更となる場合がございます。





開催形式：株式会社グローバル・デイリーにて会場にて開催

開催場所：株式会社グローバル・デイリー 本社

住所：〒110-0015 東京都台東区東上野4-8-1 TIX TOWER UENO 13階

参加費：無料

定員：20社様限定





【どんな方におすすめ？】

・訪日プロモーション施策の選択肢が多く、クライアントに何を提案すべきかお悩みのある広告代理店・制作会社の方

・次回予算獲得につながる数値・KPI・効果測定を求められている方

・インバウンド案件を受注したいが、専門知識や社内リソースが不足していると感じている方

・人員を増やさずに、インバウンド集客の提案の幅を広げ、売上拡大につなげたい代理店の営業・プランナーの方

・クライアント商談で、訪日外国人向け施策や在留外国人マーケティングを専門的に説明できるパートナーを探している方

・企画・実施・効果測定まで伴走してくれる「インバウンド専門パートナー」との協業を検討している方





【プログラム構成】

16:00～16:15

代理店事業部よりご挨拶及び代理店様との連携・パートナーシップについてのご説明

16:15~16:45 JAPANKURU説明

16:45~17:15 Korekoko説明

17:15~17:45 調査・リサーチ説明

17:45~18:00 質疑応答

18:00~18:30 講師陣と懇談会

※内容及びお時間について予定が変更となる場合もございますのでご理解お願いいたします





【セミナー参加特典】

・各メディアの企画書をご提供

・案件が発生時に弊社代理店事業部が営業に同行し、サポート。

・メディア管理者及びマーケティング担当と、ユーザーが求める海外トレンドや企業ごとの提案のタネを直接お話させていただきます





【お問い合わせ・お申込方法】

グローバル・デイリーホームページよりお申込みください。 https://www.gldaily.com/services/seminars/inbound-agency-seminar-2026/