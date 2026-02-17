データベースプロフェッショナル企業の株式会社コーソル(本社：東京都千代田区、代表取締役：金山 俊明、以下 コーソル)は、2026年3月17日(火)に開催される株式会社東陽テクニカ(本社：東京都中央区、代表取締役 社長執行役員：高野 俊也)主催、「Delphix Data Management Day 2026」で、当社社員がDelphixの仮想データベースのソリューションとアーキテクチャを解説するセッションを行うことをお知らせいたします。





2026年3月17日(火)「Delphix Data Management Day 2026」開催





本講演は、Delphixの仮想データベースによるソリューションとそれを実現するアーキテクチャについて解説し、開発プロジェクトが直面する開発環境とデータコピーに関する課題解決に役立つ情報を提供します。









■講演概要

日時 ： 2026年3月17日(火)15:35～16:00

場所 ： 株式会社東陽テクニカ 本社ビル 7F大会議室

東京都中央区八重洲1-1-6

(JR「東京駅」日本橋口より徒歩5分、

東京メトロ「日本橋駅」A4出口より徒歩2分、

「三越前駅」B3出口より徒歩5分)

テーマ ： 『開発ボトルネックを解消する「データベース仮想化」の力』

参加費 ： 無料(先着順・事前予約制)

主催 ： 株式会社東陽テクニカ

登壇者 ： 株式会社コーソル 技術統括 渡部 亮太 /

企画＆マーケティング部 伊藤 大悟

申込ページ： https://accountss.toyo.co.jp/lp/delphixday2026









■登壇者プロフィール





渡部 亮太(株式会社コーソル 技術統括)





日本で7人しかいないOracle ACE Proの1人。Japan Oracle UserGroup(JPOUG)代表。講演・セミナー・イベント等の実績多数。ORACLE MASTER黒本など多数のOracle書籍を執筆。これらの活動により2018年、日本オラクルOracle UniversityからORACLE MASTER 20周年記念に特別表彰される。ORACLE MASTER Platinum Oracle Database 10g、11g、12c、2019 保有。





【著書】

『[改訂2版]Oracleの基本 ～データベース入門から設計/運用の初歩まで』(技術評論社、2022年) ／ 『オラクルマスター教科書 Gold DBA Oracle Database Administration II』(翔泳社、2022年) ／ 『プロとしてのOracleアーキテクチャ入門【第2版】』(SBクリエイティブ、2015年) ／ 他多数









伊藤 大悟(株式会社コーソル 企画＆マーケティング 部長)













DBエンジニアとして大手通信会社や金融向けExadata移行等のプロジェクトを多数手掛け、日本オラクルより2年連続で「Platinum of the Year特別賞」の表彰を受ける。2019年からは海外子会社 CO-Sol CanadaのCOO(最高執行責任者)を務め、北米でもDBAサービスを展開。ORACLE MASTER Platinum Oracle Database 10g、11g、12c 保有。









■株式会社コーソル 会社概要

コーソルは、「CO‐Solutions＝共に解決する」の理念のもと、「データベース技術」×「サービス」を軸に事業展開しています。この度、技術者を数多く育成した企業に贈られる『Oracle Certification Award』を14年連続で受賞。2025年度『ORACLE MASTER Platinum DBA』取得数国内第1位で表彰されました。





『ORACLE MASTER Platinum』保有者がリモートでデータベースの定常業務から障害発生時の対応を24時間365日で行う『リモートDBAサービス』、”必要な時に必要な時間だけ”契約できる『時間制コンサルティングサービス』など独自のサービスを展開しています。また、サードパーティ製のデータベース関連製品の取り扱いを拡充し、Oracle Database のライセンスコストを低減する方法を提案するなど、ベンダーにとらわれない第三者の視点で、導入からサポートまでワンストップで提供しています。 さらに近年では、ミッションクリティカルなOracle Databaseをクラウド環境で利用したいお客様からのOCIに関するお問い合わせが増加していることを受け、長年培ってきたOracle Databaseの知見と併せて、「データベースの分かるOCIエンジニア」による、OCI導入、リフト＆シフト支援、運用支援、サポートサービスなどを提供しています。





本社 ： 東京都千代田区麹町3-7-4 秩父屋ビル6階

設立 ： 2004年4月1日

資本金 ： 2,000万円

代表者 ： 代表取締役 金山 俊明

従業員数： 153名(2026年2月現在)

事業内容： データベースの設計、導入・構築、運用管理、保守・サポート、

コンサルティング 等

URL ： https://cosol.jp/





文中に記載されている製品名は各社の商標または登録商標です。