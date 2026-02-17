愛知県名古屋市を中心にステーキハウス「ハローキッド」を運営する株式会社バーガーキッド(本社：愛知県名古屋市、代表取締役：小島 崇平)は、1976年の創業から50周年を迎える記念企画の第一弾として、過去の人気メニューの中からNo.1を決定し、期間限定で復刻販売する『復刻メニュー総選挙』を、2026年2月17日(火)より開催いたします。





50周年企画第一弾店頭POP









■企画背景：半世紀の歴史が生んだ「幻の味」をもう一度

アメリカン・カントリーな世界観の「ハローキッド」は、1976年の創業以来、鼻に抜ける爽快感が人気の「わさびマヨネーズ醤油ハンバーグ」や直径12.5mmの「超荒びきハンバーグ」などで、名古屋の皆様に愛され続けてまいりました。

50周年という大きな節目を迎えるにあたり、「お客様と共に歩んできた歴史を振り返り、感謝を伝えたい」という想いから、かつて惜しまれつつ販売終了となったメニューを掘り起こしました。

その中から厳選された4品を候補とし、SNSおよびWeb投票による「総選挙」でお客様の声を募ります。最も多くの票を集めた1品だけが、この春、期間限定で奇跡の復活を果たします。









■エントリー商品紹介：個性豊かな「伝説の4品」

エントリーNo.1：95(キュウゴー)ステーキ

【原点回帰】先代会長が考案。当時は脂身の多い肉が市場に溢れる中、「お客様に安心して赤身本来の旨味を味わってほしい」という信念のもと、赤身比率を95％まで高めた伝説のステーキ。特製甘辛焼肉ソースとの相性が抜群の一品です。





95ステーキ





エントリーNo.2：シチューハンバーグ

【主客転倒？】「ハンバーグよりも、添えられたパスタとシチューソースの方が人気だった」という逸話を持つ異色作。たっぷりのビーフシチューソースがパスタに絡みつく、洋食屋としてのハローキッドの魅力を凝縮した一皿。





シチューハンバーグ





エントリーNo.3：燻し焼ベーコンとにんにく醤油の荒びきハンバーグ

【野生的な味】炭と薪で豪快に焼き上げた厚切りベーコンをトッピングし、パンチの効いたにんにく醤油で仕上げた一品。「服に匂いがついても構わない！」という熱狂的なファンを生んだ、男心をくすぐるワイルドなハンバーグです。





燻し焼ベーコンとにんにく醤油の荒びきハンバーグ





エントリーNo.4：とろとろチーズのデミグラスハンバーグ煮込み

【背徳の極み】濃厚なデミグラスソースの海に、最高級の「とろとろチーズ」がダイブ。カロリーを気にせず頬張りたくなる、女性人気も高かった究極のギルティ・グルメです。





とろとろチーズのデミグラスハンバーグ煮込み





■『復刻メニュー総選挙』実施概要

投票期間 ： 2026年2月17日(火)～2月28日(土)

投票方法 ： ハローキッド公式SNS(Instagram、X、Threads)の対象投稿への

コメント、または専用Webフォームより投票。

Instagram ： https://www.instagram.com/hello_kid1976/

X ： https://x.com/hellokid1976

Threads ： https://www.threads.com/@hello_kid1976

専用フォーム： https://forms.gle/RgWyM21Z9CaAfvDg8

結果発表 ： 3月上旬、公式SNSおよび店頭にて発表予定。

特典 ： 投票いただいた方の中から抽選で20名様に、

ハローキッド各店で使える「デジタルチケット500円分」を

プレゼントいたします。









■「ハローキッド」について

1976年創業。愛知県内に「ハローキッド(太平通店・東海店)」およびとんかつ専門店を展開。「荒びき」という言葉が一般的になる前から、ステーキのような食感の「超荒びきハンバーグ」を提供し続けてきました。目の前で仕上げるソースやチーズのパフォーマンス、ウッド調のアメリカンな店舗空間など、「五感で楽しむエンターテインメント・レストラン」として、親子三世代にわたり親しまれています。





ハローキッド太平通店





＜ハローキッド3つのこだわり＞

1.常識を覆す「12.5mm超荒びきハンバーグ」

一般的な荒挽きの約3倍にあたる直径12.5mmのミンチを使用。つなぎを極限まで減らすことで、ゴリゴリとしたワイルドな歯ごたえと、溢れ出す肉本来の旨味を実現。「ハンバーグを超えた肉料理」として圧倒的な支持を集めています。





自慢の荒挽き





2.香ばしさを纏わせる「炭と薪」の二刀流焼き

焼き上げには、高温の「炭火」と香り高い「薪」を使用。スモーキーな香りを肉に纏わせながら、外はカリッと香ばしく、中はジューシーなミディアムレアに仕上げる熟練の職人技が光ります。





二刀流焼き





3.五感を刺激する「ライブパフォーマンス」

熱々の鉄板で運ばれてくるハンバーグに、お客様の目の前でとろとろのチーズや特製ソースをかけて仕上げます。立ち上る音と香り、圧倒的なシズル感が、食事の時間をエンターテインメントへと昇華させます。









【会社概要】

社名 ：株式会社バーガーキッド

代表者 ：代表取締役 小島 崇平

所在地 ：愛知県名古屋市中川区好本町1-1

創業 ：1976年11月

事業内容：ステーキハウス「ハローキッド」、とんかつ専門店「まるき」の運営