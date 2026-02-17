株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、「シワ」「クマ」「くすみ」などの肌悩みをカバーし透明感のある肌に仕上げる『ハーモニーブレンドパウダーコンシーラー』を、2026年4月1日(水)より通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売いたします。

『ハーモニーブレンドパウダーコンシーラー』は、4色のカラー※1を組み合わせたパウダーコンシーラー。異なるカラーをブレンドすることで透明感が生まれ、クマ、くすみなどを自然にカバーします。また形状の異なる粒子が、光を乱反射し、毛穴、小ジワ、肌の凹凸をぼかして均一な肌印象を叶えます。皮脂吸着に優れた花びら状の粒子※2が、余分な皮脂を吸着し化粧くずれを防止。保湿成分スクワランの他、セラミド※3などの美容液成分も贅沢に配合しうるおいをキープします。





『ハーモニーブレンドパウダーコンシーラー』3,300円(税込)









＜商品概要＞

商品名 ：ハーモニーブレンドパウダーコンシーラー

容量 ：11g

価格 ：3,300円(税込)(ミラー、ブラシ付き)

商品特長：

・ベースメイクの仕上げにサッとひと塗りするだけで、気になる肌悩みをカバーしながら、肌に自然なツヤを与えるパウダータイプのコンシーラー。

・ピンク・ラベンダー・グリーン・ベージュの4色のカラーをブレンドすることで、光と色をコントロールし、透明感のあるセミマット肌に仕上げます。

・皮脂吸着に優れた花びら状の粒子※2が、余分な皮脂を吸着し、汗などによる化粧くずれを防止。つけたての美しさが続きます。

・保湿成分スクワラン、セラミド※3などの美容液成分を配合。うるおいをキープし、乾燥から肌を守ります。

使用方法：

専用ブラシで軽く円を描くように4色のパウダーをブレンドし、気になる部分に塗布してください。

コンシーラーとしてだけでなく、顔全体にもご使用いただけます。ベースメイクの最後にご使用ください。

※なくなり次第、終了となります。





『ハーモニーブレンドパウダーコンシーラー』ミラー、ブラシ付き





＜ハーバーのミネラルカラー(無機顔料)＞5つの無添加、美容液成分配合

ミネラルカラー(無機顔料)は、天然の土・石・岩などの鉱物を粉砕、精製し不純物を取り除いた色素のみを取り出したもの。水にも油にも溶けず、顔料が肌表面に乗っているだけの状態なので、肌内部に浸透せず、刺激や色素沈着の心配がありません。ハーバーはメイクも全品無添加※4。ミネラルカラーにこだわり続けています。





※1ピンク・ラベンダー・グリーン・ベージュの4色。塗布時に色は付きません。

※2炭酸Ca(吸着剤)

※3セラミドNG、セラミドAP、セラミドAG、セラミドNP、セラミドEOP(保湿成分)

※4防腐剤パラベン、石油系界面活性剤、合成香料、鉱物油、タール系色素 無添加









＜SNS公式アカウントで情報発信中！＞

LINE公式アカウント： https://www.haba.co.jp/f/h-005006001

Instagram ： https://www.instagram.com/haba_jp/

X(旧Twitter) ： https://x.com/HABA_JP

Facebook ： https://www.facebook.com/habatown

YouTube ： https://www.youtube.com/user/habaJP









■お客様からのお問い合わせ先

ハーバー研究所

フリーダイヤル： 0120-82-8080

ホームページ ： https://www.haba.co.jp/