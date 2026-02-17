Zeeco, Inc.が日本拠点のApplicot Corporationを買収、世界的な事業展開を拡大





オクラホマ州タルサ, 2026年2月17日 /PRNewswire/ -- 高度燃焼および環境ソリューションの世界的リーダーであるZeecoは本日、日本の大手燃焼企業であるApplicot Corporationの買収を発表しました。この戦略的取り組みにより、Zeecoは日本国内市場における事業基盤を強化するとともに、地域全体にわたりEPC（設計・調達・建設）顧客に対する現地サポート体制を強化します。



Darton Zink (left) and Susumu Morita shake hands after they finalize the acquisition of Applicot by Zeeco, Inc.



Applicotは35年以上にわたりZeecoの公式ライセンシーとして事業を展開してきました。Zeecoによる同社の買収により、Applicotの強固な市場基盤とZeecoのグローバルなリソース、製造インフラ、および革新的な技術が融合し、日本の顧客に対して包括的な燃焼ソリューションを提供できる体制が強化されます。

「ApplicotがZeecoグループの一員となることは、当社の成長戦略における重要な節目となります」と、Zeecoの社長兼CEOであるDarton Zink氏は述べました。「この買収は、世界規模の体制に裏付けられた地域密着型の専門性を提供するという当社のコミットメントを一層強化し、お客様に最高水準のサービスおよびサポートを提供することを可能にします。」

Applicotの中核事業はこれまで主にフレアシステムに注力してきましたが、ZeecoはApplicotの事業領域を拡大し、燃焼および環境ソリューションの幅広い製品群を含む体制へと強化することで、複数の業界にわたる顧客にさらなる価値を提供する計画です。

「Zeecoは数十年にわたり、Applicotの歩みにおいて信頼される重要な役割を果たしてきました」と、ApplicotのManaging DirectorであるSusumu Morita氏は述べました。「Zeecoグループの完全に統合された一員となることは自然な流れであり、当社のチームおよび日頃よりサービスを提供しているお客様に新たな機会を創出します。」

ApplicotはZeecoの完全子会社として、今後も日本市場において信頼されるブランドであり続けます。ZeecoによるApplicotの買収は、2026年1月13日に完了しました。

Zeeco, Inc.について

1979年に設立されたZeecoは、高度な燃焼および環境ソリューションの設計・製造分野において世界的リーダーとしての地位を確立してきました。米国オクラホマ州タルサに本社を置くZeecoは、従業員3,000人以上、世界30拠点以上を展開する株式非公開企業です。同社は、石油精製、生産、石油化学、LNG、電力、製薬、バイオガス、その他の産業向けに年間数千件のプロジェクトを手掛けています。ZEECO®の製品およびソリューションには、超低NOxバーナー、フレアシステム、サーマルオキシダイザー、蒸気回収システム、レンタル機器・サービス、アフターマーケットソリューション、世界各地での現地サービス、燃焼エレクトロニクス、プロセスヒーターなどを含みます。Zeecoが提供する包括的なソリューションは、顧客が排出量を削減し、プロセスを最適化し、各国の環境規制要件を満たしながら、運転効率を最大化することを可能にします。Zeecoはまた、米国オクラホマ州ブロークンアローにあるGlobal Technology Centerの250エーカーの敷地内において、世界最大の燃焼研究・試験施設および製造施設を運営しています。詳細は、Zeeco.comをご覧ください。

Applicot Corporationについて

日本・横浜に拠点を置くZeecoの完全子会社であるApplicot Corporationは、1986年に設立され、Zeecoと約40年にわたり強固な関係を築いてきました。数十年にわたり、Applicotは日本国内および海外の設備投資プロジェクト向けに燃焼装置を供給してきました。Zeecoの一員として、Applicotは信頼性の高い製品と地域に根ざした専門性を通じて、日本および海外のお客様を引き続きサポートしています。

