雪印メグミルク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤 雅俊）は、「torochi（トロチ） チーズソース モッツァレラチーズ入り」および「torochi（トロチ） チーズソース 濃い味」を2026年3月1日（日）より全国にてリニューアル発売いたします。

「torochi（トロチ）」は、そのまま料理にかけて楽しめるパウチ型のチーズソースです。2023年秋のシリーズ発売以来、「手軽にチーズ味の料理が楽しめる」とご好評をいただいています。このたび、中身のリニューアルによってチーズソースのなめらかさがアップしました。冷蔵庫から取り出した直後でも絞り出しやすく、とろ～りと料理に広がる質感を実現しています。さらに、パッケージの絞り口を細く改良したことで、量の調整がしやすくなり、絞った後の“切れの良さ”も向上しました。雪印メグミルクは、これからも食の大切さと尊さ、牛乳・乳製品の価値を伝え、「食による健康への貢献」を進めてまいります。

商品概要

商品名：「torochi チーズソース モッツァレラチーズ入り」「torochi チーズソース 濃い味」名称：乳等を主要原料とする食品内容量：100g希望小売価格（税別）：339円発売日：3月1日発売地域：全国賞味期間（開封前）保存方法：150日間 要冷蔵 (10℃以下)

商品特長

１． 配合を見直し、とろ～り広がるなめらかさと絞り出しやすさを実現しました２． 絞り口を細くし、量の調整をしやすくなりました３． なめらかさと細口の絞り口で、絞った後の“切れの良さ”を改善しました

【 調理例 】細口で絞り出しやすく“切れが良い”ので、こんなアレンジもできます

お客様からのお問い合わせ先

雪印メグミルク株式会社 お客様センター 0120-301-369（年中無休 9:00～17:00）【 雪印メグミルク ウェブサイト：https://www.meg-snow.com 】【 「torochi」 ブランドサイト：https://www.meg-snow.com/torochi/ 】