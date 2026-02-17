イオンは、宮城県が主催する「高校生地産地消お弁当コンテスト」で優秀賞を受賞した作品を商品化し、２月２５日（水）より宮城県内の「イオン」「イオンスタイル」「イオンスーパーセンター」「ミニストップ」合計２１９店舗※１で販売します。

宮城県は、地元高校生が地域食材を活用したお弁当をつくり、その活用方法を競うことで地域食材について学び合う機会を提供するとともに、地産地消意識の高揚を図るため、「高校生地産地消お弁当コンテスト」を開催しています。１５回目の開催となる今回は１７校８６チームから応募があり、最終審査およびＷＥＢ投票により入賞作品が決定しました。 イオンがこのたび販売する商品は、「宮城県気仙沼高等学校」の生徒さんが考案され、優秀賞を受賞したお弁当です。生徒さんがお弁当に込めた思いを大切にしながら商品化しました。 ２月２４日（火）には、宮城県庁にて小林副知事ご出席のもと、商品発表会も行われます。 宮城県とイオンは、２０１０年１１月に地域活性化包括連携協定を締結し、地産地消の推進や県産品の販路拡大などに積極的に取り組んでいます。 イオンはこれからもにぎわいあふれる東北の未来に向けて、地域の皆さまと手をたずさえ、グループ一丸となってともに歩んでまいります。

【販売概要】

●商品名：さんまうまいね！食感ゆず御膳 ●販売価格：本体５９８円（税込６４５.８４円）※２●販売期間：２０２６年２月２５日（水）～３月１０日（火）●販売店舗：青森県、岩手県、宮城県、福島県の「ミニストップ」計１９６店舗宮城県の「イオン」「イオンスタイル」計１７店舗宮城県の「イオンスーパーセンター」 計６店舗合計：２１９店舗※１※１ 一部、取り扱いのない店舗がございます。※２ 単品で購入した場合、税込価格は小数以下が切り捨てになります。

商品詳細】

●商品名：さんまうまいね！食感ゆず御膳●献立：〈主食〉ゆず香るさんまごはん〈主菜〉味噌ハンバーグ（くるみ・れんこん入り）〈副菜〉・人参としらすのラペ・かぼちゃサラダ・小松菜と竹輪の塩昆布和え●商品特徴：宮城県産のさんまとしらすを使用。彩りにもこだわり、五感で楽しめる。体にも心にもやさしいお弁当です。