経営者の「言葉にならない思い」を整理する相談サービス開始

小平編集執筆社

小平編集執筆社（長野県上田市）は、経営者・事業責任者向けの思考整理サービス「ことばの窓口」を2026年2月17日より提供開始しました。本サービスは、60分のオンラインヒアリングを通じて相談者の考えを引き出し、文章作成のための構成案をまとめた「アドバイスシート」を提供するものです。代筆ではなく、相談者自身が「自分の言葉」で文章を書き上げるための伴走支援を行います。サービス提供者は、20年以上の編集経験を持つフリーランス編集者・小平淳一。

サービス提供の背景

生成AIの普及により、誰でも手軽に文章を作成できる時代になりました。しかし、「AIに何を聞けばいいかわからない」「出力された文章が自分の言葉に感じられない」という声も少なくありません。

経営者や事業責任者は、自らの判断で事業を動かし、その説明責任を担う立場にあります。にもかかわらず、「何を書けばよいかわからない」「話せば出てくるのに、書こうとすると止まる」といった課題を抱える方は多くいます。

「ことばの窓口」は、そうした課題に対し、文章の前段階にある構造整理に特化して支援します。

「ことばの窓口」の特徴

1. 代筆ではなく「思考整理」に特化

文章を代わりに書くのではなく、相談者の頭の中にある考えを対話で引き出し、整理します。最終的に文章を書くのは相談者自身。だからこそ、「自分の言葉」で伝えられるようになります。

2. 20年以上の編集経験に基づく構成力

サービス提供者の小平淳一は、雑誌・書籍・Webメディア・企業広報物など幅広い媒体で20年以上の編集実績を持つ編集者です。複雑な情報を整理し、伝わる形に構成する力で、相談者の課題に具体的な道筋を示します。

3. オンライン完結で全国対応

ヒアリングはGoogle Meet、Zoom、Microsoft Teamsなどのビデオ通話で実施。アドバイスシートはメールで送付するため、全国どこからでも利用可能です。

サービス内容と料金

[表: https://prtimes.jp/data/corp/177417/table/1_1_73fda9eba6acabd2fbdfda8450c11c77.jpg?v=202602171051 ]オプションプラン（別途見積もり）- 文章整理・推敲サポート：相談者が書いた文章を整理- 推敲文章作成代行（代筆）：ヒアリング内容をもとに文章を執筆

相談者が得られるメリット

- 「自分が何を伝えたいか」が明確になる- 書く内容の道筋が見え、迷わずに書き始められる- 必要な準備（調べておくべきこと、決めるべきこと）が整理される

想定される相談内容

- 事業・サービスのコンセプト文- 製品・サービスの販促文章- 自社ブログやnoteの記事- 代表挨拶やメッセージプレスリリース など

サービス提供者プロフィール

小平淳一（こだいら・じゅんいち）

フリーランスの編集者・ライター。長野県上田市在住。雑誌やWebメディアの編集・執筆のほか、企業の広報物やオウンドメディアの編集、執筆、インタビューを多数手がける。印刷・出版からWeb制作まで幅広い知識を持ち、デザイン会社でのディレクター経験もある。20年以上の編集キャリアを活かし、「うまく言葉にできない思い」を引き出すインタビュースキルに定評がある。

サービス詳細・お申し込み

サービスページ： https://www.jkodaira.info/coordinator/

本件に関するお問い合わせ先

小平編集執筆社 担当：小平淳一

所在地：長野県上田市

メール：contact@jkodaira.info

URL：https://www.jkodaira.info/contact/