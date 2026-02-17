三重県伊賀市および株式会社ティーネットジャパンの「市民アプリを活用した行政サービス実証事業に関する連携協定」の締結

株式会社ティーネットジャパン

株式会社ティーネットジャパン（本社：香川県高松市、代表取締役社長：木本 泰樹、以下「当社」）は、2026年2月16日に、三重県伊賀市（市長：稲森 稔尚、以下「伊賀市」）と「包括連携協定」（以下、「本協定」）を締結したことをお知らせします。それぞれの有する資源を活用し、市民アプリの開発にかかる共同研究や実証を相互に連携・協力して事業を推進していきます。

１．目的

当社は、デジタル技術を通じて人々のより良い暮らしと地域課題の解決および市民サービスの向上を目指し、ソリューションの提供を行っています。

当社と伊賀市は、伊賀市が提供する行政サービスや地域情報等に関し、スマートフォンを通じて市民の皆さまが日常的かつ一元的に利用できるデジタルサービスの開発に係る共同研究や実証を、緊密に相互連携・協力し、市民サービスの向上に資することを目的として、本協定を締結しました。

２．本協定の連携事項

次に掲げる事項について、協力・連携して取り組みます。

（１） デジタル技術を活用した市民アプリ開発に係る共同研究や実証実験を通じた

取り組みに関すること

（２） 地域課題の解決および市民サービスの向上に関すること

３．本協定の締結式

本協定にあたり、伊賀市役所にて締結式を実施。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/143616/table/20_1_7dd4d783f23206ac73410961e42650bc.jpg?v=202602171051 ]

４．今後の展開

今後は、当社が培ってきたノウハウと技術力を基に、地方自治体と連携して市民向けアプリの共同研究や実証実験を展開し、サービスの質を高めるとともに、地域の課題解決を目指して事業を推進してまいります。

５．本件お問い合わせ先

■調印式に関するお問い合わせ

伊賀市 デジタル自治推進課 DX推進係

〒518-8501 三重県伊賀市四十九町3184番

TEL：0595-22-9622

https://www.city.iga.lg.jp/

本件の詳細：https://www.city.iga.lg.jp/0000013780.html

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社ティーネットジャパン

企画本部 経営企画部 広報・マーケティング部

〒105-0023 東京都港区芝浦1-1-1

BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S 18F

TEL：03-6722-2102

https://www.tn-japan.co.jp/

【別紙】2026（令和８）年2月16日（月） 締結式の様子

向かって左から

伊賀市 稲森 稔尚 市長

株式会社ティーネットジャパン 佐藤 尚治 取締役常務執行役員

株式会社ティーネットジャパン会社概要

創業以来、幅広い事業展開とそれらによって培った多種多様なテクノロジーとナレッジを集積した企業グループとして、独自の発展を遂げてきました。

発注者支援業務、システム開発、技術者のアウトソーシング、プラントエンジニアリング、産業機械設計、搬送システムの設計・製造、産業用空調機の製造・販売などさまざまな事業展開をしております。

会社名：株式会社ティーネットジャパン

代表者：代表取締役 木本 泰樹

所在地：（本社）〒761-8081 香川県高松市成合町930-10

（東京）〒105-0023 東京都港区芝浦1-1-1 BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S 18階

設 立 ：1976年4月

コーポレートサイト：https://www.tn-japan.co.jp(https://www.tn-japan.co.jp)