マンパワーグループ、障がい者アートを活用したオリジナルノベルティを制作

マンパワーグループ株式会社

総合人材サービスのマンパワーグループ株式会社 (本社・東京都港区、代表取締役社長：池田 匡弥、以下マンパワーグループ)は、障がいのあるアーティストの作品を活用したオリジナルノベルティ（クリーナークロス）を制作しました。本取り組みは、障がいのある方が創作活動を通じて社会とつながる仕組みを支援するものであり、マンパワーグループが掲げる「すべての人が自分らしく力を発揮し、豊かに生きることができる社会」の実現を目指すものです。

障がい者アートノベルティの制作背景

マンパワーグループは、多様な価値観や背景を持つ人々が力を発揮できる社会の実現を目指し、さまざまな取り組みを推進しています。特例子会社であるマンパワーグループ プラス株式会社では、障がい者雇用における採用から定着、戦力化に向けた支援を通じて、障がい者を事業の発展に必要な人材として活躍いただく環境づくりに取り組んでまいりました。

今回の取り組みは、一般社団法人 障がい者アート協会が掲げる「障がいのある方が作品を社会に発信し、創作活動を通じて経済的対価を得ることができる仕組みづくり」という理念に賛同したことから実現しました。

本ノベルティ制作を通じて、共通の価値観のもと特にマンパワーグループのスタッフとして就業していただいている方々を含む、全てのステークホルダーとともに、障がい者アーティストの創作活動を応援し、インクルーシブな社会づくりに寄与することを目指しています。

オリジナルノベルティの特長

完成したノベルティは、PCやスマートフォンの画面を拭くことができるクリーナークロスで、日常的に使用できる実用性を備えています。働く場面で自然とアートに触れることで、障がい者アートやその背景への理解が深まることを目指しています。

オリジナルノベルティのデザインは、障がい者アート協会が支援するアーティストによる複数の作品の中から、社員投票によって決定しました。社員一人ひとりが作品に触れ、感じたことをもとに選択するプロセスを通じて、多様性やインクルージョンを身近に考える機会としています。

マンパワーグループ株式会社について

ManpowerGroup(R)は、組織を成功に導く「人材」の採用、評価、育成、管理に関わる総合人材サービスを提供しています。75年にわたり、世界70ヵ国・地域で、ManpowerGroup(R)ブランドのManpower(R)、Experis(R)、Talent Solutions(R)を通じて、変化する働く世界の組織変革を継続的に支援してきました。ダイバーシティ＆インクルージョンの観点から、最も働きやすい企業として多様性が評価されています。マンパワーグループは、2025年に16回目となる「世界で最も倫理的な企業」の1社に選ばれました。

ホームページURL：https://www.manpowergroup.jp/