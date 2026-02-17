【ふじ嶋グループ】希少部位「豚のおっぱい」や「幻の黒ミノ」が解禁！全店舗横断企画『豚の極みスタンプラリー』を2026年2月16日(月)より開催。完走者には“門外不出”の秘伝タレを贈呈！

株式会社Infinity8

『豚一筋17年。価格以上のこだわりで無限の感動と、あふれる笑顔を』をコンセプトに、やきとん・豚ホルモン焼きに特化した飲食店ブランド【ふじ嶋グループ】（やきとん麻布ふじ嶋本店／やきとんユカちゃん／ホルモンユカちゃん）を展開する株式会社Infinity8（本社：東京都港区、代表取締役：藤嶋健一）は、2026年2月16日（月）から3月31日（火）の期間限定で、グループ全3店舗を巡る回遊イベント「ふじ嶋グループ豚の極みスタンプラリー」を開催いたします。

本イベントは、代表・藤嶋健一が創業以来こだわり続けている「国産三元豚の内臓一頭買い」という独自の仕入れルートだからこそ提供できる「超・希少部位」や「名物料理」を、より多くのお客様に体験していただくために企画いたしました。各店でスタンプラリー参加者限定の衝撃メニューを用意し、3店舗すべてを回ったお客様には、家庭の料理が劇的に美味しくなる非売品の「秘伝のタレ」をプレゼントいたします。

■ 企画背景：創業17年の軌跡。「仕入れの執念」と「3つの個性」を巡る旅へ

市場に通い詰めて勝ち取った「信頼の証」。だから“幻”が手に入る。

ふじ嶋グループの最大の武器、それは創業から17年間、雨の日も風の日も貫き通してきた「国産三元豚の内臓一頭買い」です。毎朝、芝浦の食肉市場から直送される新鮮なホルモンを余すことなく使い切る姿勢は、市場関係者との強固な信頼関係を築き上げました。 今回提供する「豚のおっぱい」や「黒ミノ」といった希少部位も、単なる珍味ではありません。長年の信頼があるからこそ回してもらえる、まさに私たちの「努力の結晶（トロフィー）」です。このスタンプラリーは、そんな裏側のストーリーごと味わっていただくための企画です。

麻布の“粋”と、新橋の“熱気”。同じ「豚」で描く異なる世界観へ。レトロで落ち着いた雰囲気でやきとんを楽しめる「やきとん麻布ふじ嶋」和気あいあいとした活気があふれる「やきとんユカちゃん」スタッフとお客様の距離も近くリピート率が高い「ホルモンユカちゃん」

私たちには、創業の地・麻布十番で歴史を刻む「やきとん麻布ふじ嶋本店」、エンタメ発信基地である新橋の「やきとんユカちゃん」、ホルモン焼肉スタイル特化の「ホルモンユカちゃん」という3つの顔があります。 素材は同じ「一頭買いした国産三元豚」ですが、エリアやコンセプトによって、その焼き方や楽しみ方は全く異なります。 「いつもの店も良いけれど、あっちの店の雰囲気も味わってみたい」。そう思っていただけるよう、各店の個性が際立つ特典をご用意しました。ぜひこの機会に、ふじ嶋グループが織りなす多様な「豚ホルモンの食体験」をお楽しみください。

■ スタンプラリー参加者限定！各店舗の「特典」メニュー

期間中、スタンプカードを提示いただいたお客様は、以下の特別メニューや権利を享受いただけます。 ※いずれの特典も希少部位の入荷状況により提供できない場合がございます。あらかじめご了承ください。

名物「レバテキ串」超希少部位「豚のおっぱい」市場に出回らない「幻の黒ミノ」

1. 【麻布ふじ嶋 本店】（麻布十番）

★名物「レバテキ串」を衝撃の100円（税込）で提供

創業以来の不動の一番人気メニュー。朝挽きの新鮮なレバーを大将の自慢の焼き方で、たっぷりのネギとごま油で食べる逸品を、参加者限定で100円（税込）にて提供いたします。

※売り切れの際はご容赦ください。100円（税込）ではお1人様につき1本までのご提供となります。

2. 【やきとんユカちゃん】（新橋）

★超希少部位「豚のおっぱい」注文の優先権（1本450円/税込）

1頭からわずかしか取れない、ミルキーで独特の食感がたまらない「豚のおっぱい（チチカブ）」。通常営業は販売していない希少部位「おっぱい串」を1日限定5本で優先的にご注文いただけます。

※売り切れの際はご容赦ください。お1人様につき1本までのご提供となります。

3. 【ホルモンユカちゃん】（新橋）

★市場に出回らない「幻の黒ミノ」特別注文権（1皿1,000円/税込）

通常は市場に出回らずルートを持つ専門店でしか扱えない「黒ミノ」を入荷。肉厚でコリコリとした食感と溢れ出る旨味は、ホルモン通を唸らせる一皿です。

※売り切れの際はご容赦ください。

■ コンプリート特典：スーパーの肉が名店の味に変わる「秘伝のタレ」

3店舗すべてのスタンプを集めたお客様には、「ふじ嶋特製・秘伝ダレ（非売品）」をその場でプレゼントいたします。 数種類の果物やお味噌などの調味料、スパイスを独自にブレンドしたこのタレは、お店の味の決め手となっている門外不出の味。スーパーで買ったお肉でも、このタレを絡めて焼くだけで、ご家庭の食卓が専門店の味へと変わります。

※本イベント限定のお渡しとなり、一般販売の予定はございません。

■代表者紹介：藤嶋 健一（ふじしま けんいち）

株式会社Infinity8 代表取締役 藤島健一現在も自ら現場に立ち、ふじ嶋の味をお客様に届けている

株式会社Infinity8 代表取締役 / ふじ嶋グループ 創業者

2008年、麻布十番に「やきとん麻布ふじ嶋 本店」を創業。「国産三元豚の内臓一頭買い」という独自の仕入れルートを開拓し、鮮度と味、コストパフォーマンスを全て両立させた繁盛店を作り上げる。その後、新橋エリアへ進出し「やきとんユカちゃん」「ホルモンユカちゃん」を展開。 名物女将・藤嶋由香（ユカちゃん）と共に、リアルな店舗運営とSNSなどのデジタル戦略を融合させ、国内外の豚ホルモン文化の普及や新たな可能性を追求している。

■ ふじ嶋グループ店舗概要

【麻布十番エリア】

やきとん麻布ふじ嶋・外観

やきとん麻布ふじ嶋 本店

【所在地】東京都港区麻布十番2-14-5 マスコビル 中2F

【食べログ】https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130702/13103930/

【Instagram】https://www.instagram.com/yakitonfujishima/

【新橋エリア】

やきとんユカちゃん・外観

やきとんユカちゃん 新橋店

【所在地】〒105-0004 東京都港区新橋4丁目14－4 1F

【食べログ】https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13130172/

【Instagram】https://www.instagram.com/yakiton_yuka_chan

【YouTube】https://www.youtube.com/channel/UCMb9FWJmy3U2RcK_6BzHo4A

ホルモンユカちゃん・外観

ホルモンユカちゃん 新橋店

【所在地】東京都港区新橋4-18-4 村上ビル 1F

【食べログ】https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13253211/

【Instagram】https://www.instagram.com/horumon_yukachan/

■ イベント開催概要

イベント名： ふじ嶋グループ「豚の極みスタンプラリー」

開催期間： 2026年2月16日（月）～3月31日（火）

参加方法： 希少部位を確実に入荷・提供するため、【事前予約必須】となりますのでお電話または食べログよりご予約ください。

各店へご予約の上、ご来店時にスタッフへ「スタンプラリー参加」の旨をお伝えいただき、スタンプカードを受け取ってください。

スタンプ付与条件： 各店舗お一人様あたり3,000円（税込）以上のご飲食をいただいた方にスタンプを押印いたします。

特典受取： 3店舗目のスタンプ押印時に、その場でコンプリート特典をお渡しいたします。

注意事項： スタンプラリーへの参加は、お一人様1回限りとさせていただきます。

■株式会社Infinity8 会社概要

会社名：株式会社Infinity8

設立日：2008年8月

代表取締役：藤嶋健一

事業内容：飲食店運営（やきとん・豚ホルモン専門店）

ブランド：ふじ嶋グループ（麻布ふじ嶋本店／やきとんユカちゃん／ホルモンユカちゃん)

公式ホームページ：https://infinity8.tokyo/