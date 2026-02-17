AI Security、元花王 執行役員CIO・CISO 安部真行氏が技術顧問に就任 ― AI時代の経営とセキュリティ統治を強化

AIセキュリティ合同会社写真左から、当社代表の堀居、当社技術顧問の安部真行氏

AIセキュリティ合同会社（本社：東京都新宿区、代表：堀居隆生、以下「AI Security」）は、花王株式会社 にて執行役員CIO・CISOを務めた安部真行氏が、当社技術顧問に就任したことをお知らせいたします。本就任により、AI時代における経営と技術観点でのセキュリティ統治を横断的に設計・推進する体制を一層強化してまいります。

▼ 元花王CIO安部真行さんと語る、セキュリティと経営の未来｜AIセキュリティ合同会社

対談記事：https://aisecurity.co.jp/article/4452

◤ 就任の背景

生成AIの急速な進展により、企業経営にはAI活用と統治を同時に成立させる高度な基盤設計が求められる中、花王株式会社 にてCIO・CISOとして全社のITおよびセキュリティ戦略を統括し、長年にわたり"データで経営を語る文化"を実践してきた安部氏の知見と経験を活かして、当社の掲げるSecurity for AIの構想を技術的実装に近づけるべく、このたび技術顧問として参画いただく運びとなりました。

◤ プロフィール

安部 真行（あべ まさゆき）氏

エンジニア／PMとしてのキャリアを起点に、花王株式会社にて45年以上にわたりIT・セキュリティ領域の変革を推進。2015年からは執行役員 CIO 兼 CISO として、グローバルIT戦略およびセキュリティ統治を統括し、経営とテクノロジーを横断した変革を牽引。退任後は、TOPPANエッジ（旧トッパン・フォームズ）をはじめ、京三製作所、ニフコ、エイジス、アリアケジャパンなど複数社で社外取締役・ITアドバイザーを歴任。現在は長年の実務と経営経験を基盤に、技術と経営をつなぐ"翻訳者"として AI Security の事業成長の助言および技術的助言を実施している。

◤ 会社概要

AIセキュリティ合同会社

所在地：〒160-0004 東京都新宿区四谷1-9-16 三宅ビル4F

代表：堀居 隆生

事業内容：セキュリティコンサルティング、ゼロトラスト構想策定、インテグレーション、運用設計、人材支援、プラットフォーム開発

URL：https://aisecurity.co.jp/

◤ お問い合わせ先

AIセキュリティ合同会社

Email：event@aisecurity.co.jp