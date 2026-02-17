新社会人や転勤、昇格など “特別な春の始まりに１冊“老舗の書籍印刷会社が万年筆ユーザーのために設計したノート

大阪書籍印刷株式会社

書籍製作で100年の実績を持つ大阪書籍印刷株式会社（所在地：大阪市西淀川区、代表取締役：成田節夫）は、万年筆ユーザーに向けて設計したノート「Mannet（マンネト）」を発売しました。ペン先の運びやすさやインクの裏抜け抑制、立ったままでも書きやすい適度な硬さを持つ美しい表紙など、ユーザーに気持ちよく書いていただくために素材や製本にこだわり、機能美を追求した一冊です。

当社は1909（明治42）年創業以来、教科書を中心とした書籍製作と一般商業印刷に携わり、近年、紙市場の潜在ニーズを引き出すべく、文具市場に参入しました。読むことと書くことは表裏一体。新社会人や転勤、昇格など、たくさんの人が新たなスタートを控えるこの季節に、特別な春の始まりの１冊として手に取っていただき、電子化で紙離れが進む中でも書くことにこだわる万年筆ユーザーへ、より気持ちよく、より楽しく書く体験を提供し、紙の文化を残していきます。

左からBlueGreen /YellowPink/Clear「嗜好品」へシフトし、新たな需要生まれる

矢野経済研究所が2025年に実施した「文具・事務用品市場に関する調査」によると、2024年度の国内文具・事務用品市場規模は前年度比0.9％減の3,885億2,000万円。オフィス需要の停滞などで依然としてマイナス成長ながら、趣味領域や自己表現するための道具としての文具・事務用品の需要は堅調で、市場は「必需品」から「嗜好品」へとシフトする傾向を強めているとされています。

中でも万年筆は独特の書き心地があり、色の多様性が増したインクの魅力に取りつかれて次々と新しいインクを試し、集める状態「インク沼」という言葉もSNSなどで知られるようになりました。

ほぼ正方形のキャンパスにもなる設計 SNSでの作品シェアにも

中の罫線は、横罫・方眼・無地

万年筆ノートはなんといっても紙の質です。薄いものだとインクが抜けてしまうが厚いと重く、発色がいいつるっとした紙だと乾きが悪いなど一長一短ある中で、あらゆるメーカーからサンプルを取り寄せて筆記テストを行い、もっとも気持ちよく書けて、インクが乾きやすく裏抜けしにくい用紙「モンテルキア」をMannetに採用しました。製本は、1ページ目からフラットに開く「コデックス装」。表紙には立ったままでも書きやすい硬い素材を使っており、打ち合わせや外出先でもストレスなく書き込めます。

約190gと軽く、手が小さいお客様にも使っていただきやすい小さめサイズ（205 × 115mm）で、開くとほぼ正方形のキャンパスにもなり、SNSなどで万年筆画や水彩画の作品をシェアする時に撮影しやすい設計にしました。万年筆ノートといえば重厚感があってシックなタイプが市場の主流の中で、繊細な美しさを意識したデザインに仕上げたのもMannetの特徴です。表紙は３色。BlueGreen には罫線、PinkYellowには方眼、Clearには薄引きで、表紙にパールインキの印刷を施しました。

商品概要

* サイズ：205 × 115mm

* 重量：約190g

* 用紙：モンテルキア

* ページ：128ｐ

* 価格：3080円（税込）

* 色：BlueGreen / PinkYellow / Clear

参考資料

■紙市場の潜在ニーズを引き出すための取り組みについて

当社は、明治42年に教科書の編集・出版で創業し、書籍印刷を軸とした100年の歴史を有していますが、デジタル化によって市場が縮小する中での成長戦略が課題。このため、書く楽しみを広げるオリジナルブランド商品を企画し、自社ECショップ「archshop」や書籍・文具店、一般小売店などでの展開を進めています。自社企画で新たな商品を生み出すだけでなく、学生が商品化を目指す大学ゼミ対抗インターカレッジ「Sカレ（Student Innovation College）」への参画を通じて、産学連携による開発・商品化でも実績を多く残しています。

近年、スマートフォンなどの普及による活字離れで紙の利用は減少していますが、「紙の方がいいもの」「書く楽しみがあるもの」「見返した時に自筆の方が感慨深いもの」「デジタルでは不可能な、紙ならではの体験」などは、探せば無限にあります。従来型の発想や思考にとらわれず、消費者に新鮮さと楽しみを提供できる印刷会社を目指しています。

大阪書籍印刷株式会社概要

https://www.os-in.com/

社名：大阪書籍印刷株式会社

所在地：

〒555-0044

大阪市西淀川区百島1-3-78

資本金：1,000万円

代表者：代表取締役 成田 節夫

創業：1909年9月

設立：2008年2月

従業員数：20名

事業内容：書籍・チラシ・パンフレットの編集・デザイン・DTP、電子書籍、印刷・製本・加工、配送、在庫管理、電子カタログ・WEB制作、ノベルティ制作

