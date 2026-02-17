異世界ファンタジーレーベル「comicスピラ」より人気タイトルの紙コミックスが本日、2月17日（火）発売！紙でも電子でも豪華フェアを開催中！

株式会社ファンギルド

株式会社ファンギルド（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：梅木読子）は、異世界ファンタジーレーベル「comicスピラ」より、人気タイトルの紙コミックスを発売いたします。

紙コミックスの発売にあわせ、書店購入特典としてカラーのイラストカードをご用意しております。

さらに、紙コミックスの発売を記念し、リアル書店および電子書店にて豪華フェアを開催いたします。

■コミックス発売情報

『今世では、ひとりで生きようと思います。そのはずが…（１巻）』

漫画：藤いちのせ／原作：未知香

累計55万DL突破！話題の人気作！！契約から始まる愛の物語――

「今度は自分のための人生を手に入れるのよ」侯爵令嬢マリーシャは魔術を全く使えず、家族から疎まれていた。そんな彼女にとって、婚約者であるハインリヒの存在が励みだった。だが、ハインリヒと義妹・カノリアの浮気を目撃。その出来事をきっかけに、マリーシャは自分の前世が『黒聖女』だったこと、そして利用されて処刑されたことを思い出す。今度の人生は自分のために生きることを決め、逃げようとするマリーシャ。そんな彼女の前に呪いで苦しむセオドアが現れて――…。

これはひとりで生きていきたい令嬢と呪いを受けた公爵が紡ぐ契約から始まる愛の物語――！

本体価格：720円(税抜)

『今世では、ひとりで生きようと思います。そのはずが…（１巻）』本編をチラ見せ。『たとえ愛されない聖女だとしても（１巻）』

作画：茲助／原作：マツガサキヒロ／構成：comicスピラ

健気な聖女×訳あり辺境伯のシリアスラブファンタジー

この行為は、結婚という契約を遂行するためだけのもの。それなのに――…。

平民出身のミアは王宮で聖女として激務をこなし、婚約者の第二王子や貴族聖女から虐げられる日々を過ごしていた。ついに治癒魔法に欠かせない魔法器官を壊してしまい、「"廃棄聖女"はいらない」と王宮から追い出され、さらには野蛮だと噂の辺境伯・ギルバートの元へ嫁ぐことに。ギルバートは噂とは違い穏やかな立ち居振る舞いで、辺境伯での生活に期待を持つミアだったが、「この結婚に愛はない」と冷たく告げられて――…。

捨てられた健気な聖女と本心を隠す訳あり辺境伯の執着×シリアスラブファンタジー第1巻。

本体価格：720円(税抜)

『たとえ愛されない聖女だとしても（１巻）』本編をチラ見せ。『追放された期待外れ聖女ですが、聖婚により魔霊伯爵様に嫁ぐことになりました（２巻）』

漫画：小駒みち／原作：綾束乙／キャラクター原案：甘塩コメコ

甘くて切ない王道ラブファンタジー、待望の続刊！

「俺はお前を抱く気はない」

人喰い魔霊と恐れられるヴェルフレムの優しさを知ったレニシャは、次第に彼に惹かれ始める。

“聖婚＝夜伽”を拒まれることに対し、レニシャの胸は痛むようになってしまった。そんな折、ヴェルフレムには過去に一人だけ大切にした人がいることを聞かされてーー!?

近づくほどに痛みと切なさ、そして愛おしさが込み上げる。一生忘れられないときめきが詰まった王道ラブファンタジー第2巻！

本体価格：720円(税抜)

■書店購入特典

『追放された期待外れ聖女ですが、聖婚により魔霊伯爵様に嫁ぐことになりました（２巻）』本編をチラ見せ。『今世では、ひとりで生きようと思います。そのはずが…（１巻）』の購入特典

対象作品をお買い上げの方に「書店限定イラストカード」をプレゼントいたします。

・とらのあな限定イラストカード

https://ecs.toranoana.jp/tora/ec/item/200012765761/

※なくなり次第、配布終了となります。

『たとえ愛されない聖女だとしても（１巻）』の購入特典

対象作品をお買い上げの方に「書店限定イラストカード」をプレゼントいたします。

・とらのあな限定イラストカード

https://ecs.toranoana.jp/tora/ec/item/200012765762/

※なくなり次第、配布終了となります。

■電子書店フェア情報！

紙コミックスの続話は、電子書店でいちはやくお楽しみいただけます。

今世では、ひとりで生きようと思います。そのはずが…

https://www.cmoa.jp/title/306403/

たとえ愛されない聖女だとしても

https://www.cmoa.jp/title/341777/

追放された期待外れ聖女ですが、聖婚により魔霊伯爵様に嫁ぐことになりました

https://www.cmoa.jp/title/317455/

今なら、【通常版】は無料や割引、【単行本版】は試読増量のお得なフェアを開催しています。

・実施期間：2026年2月17日（火）～3月2日（月）

・実施書店：コミックシーモア他

※施策期間・内容は実施書店により異なります。

■異世界ファンタジーレーベル「comicスピラ」について

今ここで巡り合う、異世界の“恋”と“冒険”に。

「comicスピラ」は、魅力的なキャラクターたちが織り成す異世界ファンタジーを取り揃えたレーベルです。現実に疲れた時の逃避先になれるような、読み終わった後に少し前向きになれる作品を提供していきます。

「スピラ」公式HP：https://spira.jp/

「スピラ」編集部公式X（旧Twitter）：@FG_spira(https://spira.jp/)

「novelスピラ」も好評発売中！

姉妹レーベル「novel スピラ」も好評発売中！新刊は偶数月17日ごろ発売予定です。

