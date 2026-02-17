リベラメンテ、kintoneとNP後払いairの連携プラグインを大幅刷新

合同会社リベラメンテ

合同会社リベラメンテ（業務運営拠点：東京都千代田区神田神保町2丁目20-6、代表社員：脇野寛洋、以下「リベラメンテ」）は、株式会社ネットプロテクションズが提供する後払い決済サービス「NP後払いair」と、サイボウズ株式会社の業務改善プラットフォーム「kintone」をつなぐkintoneプラグイン「NP後払いair for kintone」バージョン2（Ver.2.3.0） をリリースしました。

本アップデートでは、従来はNP側の管理画面で行う必要があった「請求書発行依頼の取り消し」「請求書の再発行」「取引キャンセル」といった操作を、kintone上で完結できるよう機能を拡張したものです。さらに、内部基盤の再設計を行い、長期利用における安定性と将来の機能拡張への対応力を強化しています。

主なアップデート内容

1. 請求書再発行依頼、取引キャンセルなどの各種操作をkintoneに集約

現場の顧客対応スピード向上を目的に、これまでNP後払いairの管理画面で行う必要があった各種操作を、kintone上から直接実行できるようになりました。

管理画面との行き来を減らすことで、確認・修正・再対応といった日常業務を、よりスムーズに進めることができます。

請求書発行依頼の取り消し

請求書発行前であれば、kintone上から即時にキャンセルが可能です。誤操作があった場合でも、現場判断で速やかにリカバリーできます。

請求書の再発行依頼

不達や紛失が発生した場合でも、管理画面へ切り替えることなく、kintone上から請求書の再発行を依頼できます。顧客対応のスピード向上に寄与します。

取引キャンセル

権限設定に基づき、請求書発行後の取引中断をkintone上から実行できます。運用ルールを維持したまま、柔軟な対応が可能です。

これらの機能により、後払いに関わる操作を現場で完結でき、業務判断のスピードと正確性の向上を支援します。

2. 視認性を高めたステータスパネルの刷新

取引ステータスのステップナビゲーション

取引レコードの状態をひと目で把握できるよう、ステータス表示をパネル形式に刷新しました。

現在のステータスを強調表示することで、取引の進行状況を直感的に確認できます。

また、「請求書発行待ち」などのステータス追加や、エラー状態の可視化により、確認漏れや対応遅れを防ぎ、状況把握にかかる負荷を軽減します。

3. 計算フィールド対応と柔軟な請求設定

計算フィールド対応

計算フィールドのマッピング設定に対応しました。

数量や期間によって変動する金額についても、kintone上で算出した結果をそのまま商品単価として連携できます。これにより、kintone側で設計した業務ロジックを変更することなく、柔軟な請求金額の算出が可能になります。

購入店情報の個別反映

請求書に印字される店名や連絡先を、kintoneから設定できるようになりました。

拠点ごと・ブランドごとに異なる情報を反映できるため、複数拠点・複数ブランドでの運用にも対応します。

4. 内部統制と保守性の強化

操作ログ管理機能の追加

プラグイン実行時の操作ログを自動で記録する機能を追加しました。

「誰が・いつ・どの操作を行ったか」を把握でき、内部統制や監査対応にも活用できます。

エラーコード検索サイトの刷新エラーコード一覧検索画面

エラー対応情報を検索しやすい専用サイトを整備しました。

発生したエラーの原因や対応策を迅速に確認でき、現場での自己解決を支援します。

開発の背景と今後の展望

本プラグインは、後払い決済を単なる決済手段ではなく、問い合わせ管理から請求、入金管理まで続く一連の業務プロセスの一部として捉え、設計されています。

今回の基盤刷新により、現場とバックオフィスの分断を抑え、変化に強く、止まりにくい業務フローの構築を支援します。

合同会社リベラメンテは、今後もkintoneを活用した現場DXを支えるプロダクト開発を、継続的に進めてまいります。

会社概要

合同会社リベラメンテ

所在地：東京都千代田区神田神保町2丁目20-6

代表社員：脇野 寛洋

事業内容：業務DX支援、業務アプリとの連携ソリューションの提供

Web：http://www.liberamente.jp

お問い合わせ

合同会社リベラメンテ 広報担当

Email：info@liberamente.jp