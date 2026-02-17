福岡のWeb戦略企業「株式会社LIH」、J1アビスパ福岡とオフィシャルパートナー契約を締結。「IT×スポーツ」でスタジアムの熱狂を拡張し、地域経済を加速させるデジタル支援を始動

株式会社LIH

2026_株式会社LIH×アビスパ福岡ジョイントロゴ



福岡を拠点にWebコンサルティング・Web制作(https://lih.co.jp/)やショート動画屋さん福岡県福岡市支店(https://shortmovie.net/)などの運営を行う株式会社LIH(https://lih.co.jp/)（本社：福岡県福岡市、代表取締役：出利葉 貴弘）は、日本プロサッカーリーグ（Jリーグ）J1に所属する「アビスパ福岡(https://www.avispa.co.jp/)」と、2026シーズンのオフィシャルパートナー契約(https://www.avispa.co.jp/sponsor/)を締結いたしました。

「Web戦略のセカンドオピニオン(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000177134.html)」を提唱し、数多くの企業の事業成長を裏側から支えてきたLIHが、今シーズン、福岡の誇るプロクラブの「デジタル戦略パートナー」として、ピッチ外での戦いを全力でバックアップいたします。

パートナー契約締結の背景：同じ「挑戦者」としての共鳴

株式会社LIH（エルアイエイチ）(https://lih.co.jp/)は、福岡を拠点に企業のWeb戦略・DX（デジタルトランスフォーメーション）支援を行うIT企業です。 私たちは創業以来、「福岡から日本を獲る」という高い志を持ち、デジタル領域での挑戦を続けてまいりました。

一方、アビスパ福岡(https://www.avispa.co.jp/)は、強豪ひしめくJ1リーグにおいて、組織力と不屈の精神（アビスパ・スタイル）を武器に、地方クラブの星として戦い続けています。

その姿は、私たちLIHが目指す「挑戦し続ける企業像」そのものであり、深く共感いたしました。



LIHはWeb制作会社として、日々クライアント企業の「価値」を最大化するために知恵を絞っています。今回、私たちが生まれ育った福岡という街に、アビスパ福岡という「素晴らしい価値（コンテンツ）」が存在することへの敬意を表し、その活動を支える一助となりたいという想いから、パートナー契約の締結に至りました。

「Web屋」としてのパートナーシップのあり方

今回の契約において、私たちは実務的なデジタル支援を謳うのではなく、まずは「一企業として、地元のクラブを支える」というスポンサーシップの本質を全うします。その上で、Web企業ならではの視点でクラブと共に歩みます。

1. 企業の「成長」をクラブへの「支援」へ

Web業界は変化の激しい世界です。

私たちLIHが福岡の地で事業を成長させ、利益を上げ続けることこそが、アビスパ福岡への継続的な支援に繋がると考えています。「LIHが大きくなれば、アビスパへの支援も大きくなる」。この好循環を目指し、本業に邁進します。

2. 地域企業との「架け橋」に

LIHのクライアントである多くの地域企業様に対し、アビスパ福岡の魅力をビジネスの視点からも伝えていきます。「サッカー×ビジネス」の可能性を広げ、新たなパートナー企業が生まれるきっかけづくり（ハブ）としての役割を担います。

3. 「挑戦のDNA」を社内へ

ピッチで戦う選手たちの姿は、デスクで戦う私たちの社員にとっても大きな刺激となります。

アビスパ福岡の「最後まで諦めない姿勢」を企業文化として取り入れ、より質の高いサービス提供へと還元していきます。

株式会社LIH 代表取締役 出利葉 貴弘（いでりは たかひろ） コメント

「私が生まれ育ったこの福岡という街で、象徴的な存在であるアビスパ福岡のパートナーとなれることを、経営者として、そして一人の福岡市民として大変誇りに思います。

私たちLIHはWeb制作会社です。ピッチの上でボールを蹴ることはできません。

しかし、ビジネスの世界で結果を出し、その力を『アビスパ福岡を支える力』に変えることはできます。

今回の契約は、私たちにとっても大きな挑戦です。

今はまだ小さなパートナーかもしれませんが、クラブと共に成長し、いつか胸を張ってメインスポンサーを目指せるような企業になりたい。

その成長ストーリーこそが、私たちがアビスパ福岡から学んだ『挑戦する姿勢』の実践です。

サポーターの皆様、地域の皆様。新参者ではありますが、アビスパ福岡へのリスペクトを胸に、精一杯応援させていただきます。

共に博多の森を、そして福岡を沸騰させましょう。 For FUKUOKA, For AVISPA.」

■ 契約概要

契約内容：2026シーズン オフィシャルパートナー

主な取り組み：クラブ運営への協賛、地域貢献活動への参加

■ アビスパ福岡株式会社 概要

クラブ名：アビスパ福岡（Avispa Fukuoka）

ホームタウン：福岡県福岡市

ホームスタジアム：ベスト電器スタジアム

代表者：代表取締役会長 川森 敬史 / 代表取締役社長 西野 努

URL：https://www.avispa.co.jp/

■ 株式会社LIH 会社概要

「Web戦略のセカンドオピニオン」を提唱し、成果直結型のWebコンサルティングを提供する福岡のIT企業。

ただWebサイトを作るだけでなく、「事業課題を解決するための戦略設計」に強みを持ち、SEO対策、コンテンツ制作、システム開発、DX支援までをワンストップで提供する。

【会社概要】

会社名：株式会社LIH

代表者：代表取締役 出利葉 貴弘

事業内容：Web戦略コンサルティング、Webサイト制作、AIサイト診断

所在地：

・【 本 社 】〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1丁目1-1 fabbitGGアクロス福岡1F

・【東京オフィス】〒104-0061 東京都中央区銀座1-22-11 銀座大竹ビジデンス2F

URL：

・福岡のWebサイト制作なら株式会社LIH ：https://lih.co.jp/

・LIHコーポレートサイト：https://corp.lih.co.jp/

・ショート動画屋さん福岡県福岡市支店：https://shortmovie.net/

【本件に関するお問い合わせ先】

・株式会社LIH

・電話：092-710-6056

・https://lih.co.jp/contact