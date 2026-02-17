【2月17日発売】狙った部分にピタッと密着！大人の目もと・口もとのシワを集中ケアする部分用クリーム美容液「halimo リンクルセラム」新発売

ハイム化粧品株式会社

年齢とともに気になりやすい、目もと・口もとのシワ。

自然派・無添加※ナチュラル化粧品の製造・販売を手がけるハイム化粧品株式会社（本社：千葉県松戸市）が展開するエイジングケアブランド「halimo（ハリモ）」から、気になる部分を狙ってケアできる部分用クリーム美容液「halimoリンクルセラム」が、2月17日（火）より新登場します。

※無添加項目は製品ごとに異なります。

塗った場所に留まり、じっくり働きかける

液体状の美容液は、動きの多い目もと・口もとでは流れやすく、「しっかり塗ったはずなのに、いつの間にか乾いている」「塗ったあと、しっとり感が長時間続く美容液がほしい」というお客様からの声がありました。

そこでhalimoリンクルセラムが目指したのは、美容液の機能性はそのままに、塗った場所にきちんと留まり、長く働きかける設計。

体温でとろけるクリーム（バーム）状にすることで、密着力と心地よさを両立した「“留まる”クリーム美容液」を開発しました。

詳細・ご購入はこちら :https://www.heim-cosmetic.com/view/item/000000000155

製品特長１.：W有効成分配合の医薬部外品

halimoリンクルセラムは、ナイアシンアミドとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分を配合した医薬部外品。

年齢肌が抱えやすい複合的な悩みに、多角的にアプローチします。

ナイアシンアミド

今あるシワを改善しながら、メラニンの生成を抑えてシミ・そばかすを防ぎます。

グリチルリチン酸ジカリウム

抗炎症作用で肌あれを防ぐ、甘草由来の天然成分。すこやかな肌状態をサポートします。

製品特長２.：濃厚テクスチャーが肌にピタッと留まる

※「刺激をブロック」とは、炎症を抑え肌あれを防ぐこと

指先にのせても垂れない、こっくりとした濃厚なテクスチャー。

塗布すると体温でとろけ、美容オイル成分と水溶性美容成分がバランスよく広がります。



その後、バーム成分がうるおいを包み込み、しっとり感が続く保護膜を形成します。

製品特長３.：7種のハーブエキス＋3種の保湿成分

7種のハーブエキス（ツボクサ、ローズマリー、カミツレなど）と3種の植物由来うるおい成分（シアバター、メドウフォーム油、アルニカエキス）をバランス良く配合。



乾燥やハリ不足に悩む肌を、やさしく包み込むように保湿します。

製品特長４.敏感肌を考えたやさしい使い心地

毎日使うものだからこそ、やさしさにも配慮。

敏感肌の方も安心して使用できる製品を目指しました。

敏感肌を考えたテスト実施

・敏感肌の方によるパッチテスト済

・スティンギングテスト済

・アレルギーテスト済

※スティンギングテストとは塗布したときの皮膚への刺激(ピリピリ・ヒリヒリ感)を確かめるテストです。

※すべての方に皮膚刺激やアレルギーが起きないわけではありません。



8つのフリー（無添加）処方

石油系合成界面活性剤、合成香料、合成着色料、鉱物油、アルコール、パラベン、紫外線吸収剤、フェノキシエタノール不使用

使用方法

朝・夜のお手入れの最後に、米粒1個分程度を指先に取り、目もと・口もと・眉間・額・首すじなど気になる部分になじませてください。

より乾燥やシワが気になる部分には、重ねづけがおすすめです。

＜halimoオールインワンジェルと一緒に使うのがおススメ！＞

洗顔後、halimoオールインワンジェルをやさしくなじませた後、halimoリンクルセラムを目もと・口もと・眉間など気になる部分に塗ってください。

※halimoオールインワンジェルの詳細はこちら(https://www.heim-cosmetic.com/view/item/000000000153)



もちろん、お手持ちのスキンケアにも取り入れていただいてもOKです。

通販限定で発売。定期便初回は特別価格3,850円（税込）

ハイム化粧品は長年、生協（生活協同組合）での販売実績がありますが、halimoは公式オンラインショップ限定販売。

通常購入（4,950円・税込）と定期購入の2コースをご用意しており、

定期コースの初回は、通常価格より1,100円OFFの特別価格【3,850円（税込）】でご購入いただけます。

さらに2回目以降も、無理なく続けていただけるよう、通常価格より550円OFFの【4,400円（税込）】でお届けいたします。

商品概要

商品名： halimo（ハリモ） リンクルセラム（医薬部外品）

内容量： 18g

販売名： 薬用 NA美容液 b

通常価格： 4,950円（税込）

定期初回価格： 3,850円（税込）

定期２回目以降価格：4,400円（税込）

発売日： 2026年2月17日（火）

販売形態：定期購入はハイム化粧品公式オンラインショップのみで販売。

単品購入は以下のハイム化粧品公式ショップで販売：オンラインショップ、アットコスメショッピング、楽天市場

ブランドメッセージ

halimo（ハリモ）は、「素肌をはぐくみ、未来のわたしへ。」をコンセプトに誕生したスキンケアブランドです。

ブランド名「halimo（ハリモ）」には、「（肌の）ハリ」、そして「moment（ひととき）」「more（もっと）」――肌と向き合うひとときを、より心地よく、前向きなものにしたい、という想いを込めました。

halimoは肌へのやさしさに徹底的にこだわり、各種テスト等を実施※。年齢とともに変化する大人の肌悩みに寄り添います。

35歳前後からのエイジングケアはもちろん、「何から始めればいいかわからない」という方にも取り入れやすい設計で、毎日をがんばる女性が、自分らしく輝ける肌を応援します。

※製品特長４.参照

ハイム化粧品株式会社について

ハイム化粧品は、1961年の創業以来「安心・高品質・適正価格」を理念に掲げ、スキンケア・ヘアケア・ボディケア・メイクアップ製品の企画・製造・販売を行っています。

無添加※にこだわったやさしい処方設計を大切にし、研究・開発から製造までを自社工場を中心に国内で一貫して実施。お肌を第一に考えた製品づくりを続け、「信頼して選んでいただける製品づくり」を大切にしてきました。

生協（生活協同組合）での販売を中心に、自社通信販売や楽天市場などを通じて多くのお客様にご愛用いただいていますが、このたび、医薬部外品エイジングケアブランド「halimo（ハリモ）」を通信販売限定で立ち上げるなど、時代やニーズに合わせた新たな挑戦も続けています。

これからも、お客様が安心して使い続けられ、日々の暮らしに心地よく寄り添える製品づくりに努めてまいります。

※無添加項目は製品ごとに異なります。

会社概要

会社名： ハイム化粧品株式会社

所在地： 千葉県松戸市上本郷289-3

代表者： 代表取締役 大場 勝

TEL： 047-363-4285

URL： https://www.heim-cosmetic.com/

公式オンラインショップはこちら :https://www.heim-cosmetic.com/

お問い合わせ先

ハイム化粧品株式会社 ハリモお問い合わせ窓口

●メディア掲載・取材等：info-halimo@heim-cosmetic.com

●ご購入や商品について：0120-901-852（平日9:15～17:30）