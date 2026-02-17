新生活の新調意向1位はカーテン。しかし5人に1人が「後悔」している実態が明らかに。

出村レース株式会社

オーダーカーテン専門点「カーテンズ」（運営：出村レース株式会社 福井県福井市 / 代表取締役：出村 敬）は、新生活シーズンを前に、22歳～65歳の男女500名を対象とした「新生活のインテリア新調と失敗に関する実態調査」を実施しました。

調査の結果、新生活で最も新調されるアイテムは「カーテン（窓周り）」である一方、購入者の5人に1人が選び方に後悔していることが明らかになりました。特に30代女性においては、失敗の理由全員が「サイズ計測ミス」と回答しており 、意外な落とし穴となっている実態が浮き彫りになりました。

本リリースでは、調査結果の詳報とともに、多くの人が陥る「サイズミス」を防ぐため、プロが教える正しい採寸のポイントを公開します。

本リリースのトピックス

● 新生活で新調したい家具・家電、1位は「カーテン（窓周り）」で3割超

●【衝撃の事実】30代女性のカーテン選び、失敗理由は100％が「サイズ計測ミス」

● プロが教える正しいカーテン採寸法

調査概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/140869/table/2_1_e7ad23a01c8bcd5086a0fbf5b3a6a89d.jpg?v=202602171051 ]

■新生活の準備、まずは「窓周り」から。3割以上が新調を予定

引越しや新生活にあたり、新しく買い直す（新調する）予定のものを聞いたところ、1位は「窓周り（カーテン・ブラインド等）」で31.6%となりました 。これは「照明器具（18.8%）」や「家電製品（18.4%）」を大きく上回っています。

ソファやテーブルは転用できても、カーテンは「窓」という建物側の規格に依存するため、引っ越しでの持ち越しが最も難しいインテリアの一つです。サイズ不一致による買い替えが避けられないという事情もあり、結果として新生活準備の最優先事項に挙げられていると考えられます。

新生活に合わせて新調する予定のインテリア（複数回答）

■5人に1人がカーテン選びで「後悔」。

しかし、重要度が高い一方で、失敗も多いのがカーテン選びです。

「カーテン選びで失敗・後悔した経験はありますか？」という問いに対し、20％（5人に1人）が「ある」と回答しました 。

カーテン選びで失敗したと回答した人の割合（単一回答）

■最大の失敗原因は「サイズ計測ミス」

失敗の具体的な理由（全体）を見ると、「丈が短い、または長すぎた（サイズ計測ミス）」が69％で圧倒的1位 。次いで「イメージ違い（25％）」「遮光・遮像不足（22％）」と続きます 。

窓回りアイテム購入に際し失敗したと回答した経験者を対象に集計（複数回答）

■30代女性の失敗理由は「100％サイズミス」。忙しさゆえの落とし穴か

窓回りアイテム購入に際し失敗したと回答した30代女性を対象に集計（複数回答）

属性別のクロス集計を行ったところ、衝撃的な事実が判明しました。

カーテン選びで失敗したと回答した「30代女性」の失敗理由の内訳を見ると、100％が「丈が短い、または長すぎた（サイズ計測ミス）」を選択していました 。

仕事や育児に追われる30代女性にとって、カーテン選びには「時間」だけでなく「物理的な壁」も立ちはだかります。鍵の引き渡し前でまだ新居に入れない、あるいは遠方や多忙で採寸のためだけに現地へ行く時間が取れないといった切実な事情です。

そのため、正確な実測ができないまま、手元の図面に記載された窓サイズだけを頼りに、量販店や通販で「一般的な既製サイズなら合うだろう」と推測で購入せざるを得ないケースも少なくありません。

その結果、いざ入居当日に掛けてみると、カーテンレールの位置や高さの違いまで考慮できておらず、「丈が合わない」という現実に直面してしまうというケースも多いと考えられます。

▼寄せられた「サイズ失敗」の声（自由回答より）

- 「大体同じ位だろうと、目測でカーテンを引っ越し先に持って行ったら、短すぎて笑ってしまった。」（50代・女性）- 「長すぎて床についてしまって残念な見た目になった。」（30代・女性）- 「丈が短くて、十分な遮光が出来なかったり、冷気や熱気の出入りを抑制出来なかった。」（40代・男性）- 「内見の際に窓のサイズを計測するのを忘れてしまったのですでに持っていたカーテンと同じサイズで購入したら短かった。」（40代・男性）- 「窓のサイズ見合わせたが下から冷たい風がくるのでもう少し長めにすればよかった。」（40代・女性）- 「カーテンの丈だけでなく、窓とカーテンレールの距離が思った以上にあったため、室温管理が困難。」（50代・男性）- 「各部屋ごとにサイズが同じだと思って買ったら微妙に違った。」（50代・男性）- 「サイズを間違えて長いものを買ってしまって、自分で縫って直したこともある。」（40代・女性）- 「サイズを事前に計ったはずだけど、実際に取り付けてみたらサイズが合わなかった。」（50代・女性）- 「丈が長すぎて窓にあたり、結露がうつりかびた。」（30代・女性）

寄せられた失敗談に共通するのは、「前の家と同じだろう」「目測でも大丈夫だろう」という「慣れ」や「思い込み」

日本の住宅窓は規格が統一されているように見えて、実は数センチ単位で設計が異なります。特に今回の声で目立ったのは、「見た目の悪さ」以上に、寸足らずによる「断熱性の低下（寒さ）」や、引きずることによる「結露・カビの発生」といった、生活の質そのものを下げる実害です。

「たかが数センチ」の誤差が、毎日の快適さを奪ってしまう。これがカーテン選びの最も怖いところです。

■プロが教える！新生活で失敗しない「正しいカーテン採寸」3つの鉄則

アンケート結果からも分かる通り、カーテン選びの最大の難関は「採寸」です。

「窓のサイズを測ればいい」と勘違いされている方が多いのですが、実は 「カーテンレールのサイズ」を測るのが正解 です。当店店長が教える、失敗しないための採寸のポイントをご紹介します。

カーテンズ店長 出村義勝オーダーカーテン専門店カーテンズ店長 出村義勝

業界歴18年。自ら採寸・施工現場に立ち続けてきた「窓のプロ」。

実店舗での豊富な接客経験に加え、現在はネットショップにて年間100件以上にのぼる「複雑な窓の計測相談」にも対応している。

「図面だけでは分からない現場のリスク」を熟知しており、施工技術者ならではの視点で具体的かつ現実的な解決策を提案している。

鉄則1：幅は「レール」の動く部分（ランナー）で測る

窓枠の幅ではなく、レールのランナーを基準に計測します。

・機能性レールの場合：固定ランナーの端から端までを測ります。

・装飾レールの場合：キャップの付け根から付け根までを測ります。

プロのコツ

測った長さに「3～5％」のゆとり分を足すと、カーテンを閉めた時に隙間ができず、美しいウェーブが出ます。

※1.5倍ヒダで形状記憶付きなら5%のゆとりを足すのがおすすめです。

鉄則2：丈は「ランナーの穴（下）」から測る

レールの上面からではなく、フックを引っ掛ける「ランナーの穴（カン下）」から測ります。

・掃き出し窓の場合： ランナーの下から床までの長さを測り、そこから「1cm」引きます。

・腰高窓の場合： ランナーの下から窓枠下までの長さを測り、そこから「15～20cm」足します。

プロのコツ

吐き出し窓の場合は-1cmすることで裾が床に擦れるのを防ぎ、腰高窓の場合は＋15～20cmすることで光漏れや冷気を防げます。

※遮光性を徹底したい場合は、あえて-1cmせず床に隙間を作らない長さにするケースもあります。裾が擦れるデメリットはありますが、光漏れ防止には最も効果的です。

鉄則3：レースカーテンは厚地より「1～2cm短く」

ドレープカーテン（厚地）とレースカーテンを二重に吊る場合、レースカーテンはドレープより「1～2cm短く」オーダーします。同じ長さにしてしまうと、レースがドレープからはみ出して見えてしまい、見栄えが悪くなるためです。

数センチの誤差が、新生活の幸福度を左右する

今回の調査では、住宅購入や引越しで最も多忙な30代女性の全員が『サイズ計測』で躓いているという、痛切な実態が明らかになりました。カーテンは部屋の面積の多くを占めるため、サイズミスは遮光性や断熱性を損なうだけでなく、心理的なストレスにも直結します。

正しい計測方法を含めた本リリースのガイドが、これから新生活を迎える皆様が後悔なく、最高のスタートを切るための一助となれば幸いです。

