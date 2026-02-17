【日本初上陸の味、拡大】韓国・ソウルで行列の絶えない『ドゥンカルビ』がオボンジップ神田・葛西店でも解禁！お得な新コース＆旧正月(ソルラル)イベントも開催！
新メニュー「ドゥンカルビ」
株式会社ハルモニアラボ（本社：東京都千代田区、代表取締役：椎名正敏）が運営する韓国家庭料理専門店「五福（オボン）オボンジップ」は、2026年1月より新大久保店にて先行販売を行っていた韓国・ソウルで行列の絶えない『ドゥンカルビ』を、好評につき2026年2月13日（金）より「神田店」「葛西店」でも販売開始いたしました。
さらに、これらの人気メニューをよりお得に楽しめる「新コースメニュー」の提供を開始するとともに、韓国の伝統行事である「旧正月（ソルラル）」に合わせた特別キャンペーンを全店で開催いたします。
■エリア拡大！日本初上陸の味『ドゥンカルビ』が神田・葛西へ！
2026年1月に新大久保店に登場し、60以上のWEBメディアに取り上げられ、Instagramでも
合計70万回再生と、またたく間に話題となった『ドゥンカルビ（豚のバックリブ）』
長時間煮込み、箸で触れるだけで骨から外れるほど柔らかくなったお肉と、秘伝の
「濃厚旨辛ソース」が特徴のこのメニューが、2月13日(金)より神田店、葛西店でも
お楽しみいただけるようになりました。
■宴会・飲み会に最適！
「新コースメニュー」登場 オボンジップの代名詞である「オボンスペシャル」や、
話題の「ドゥンカルビ」を一度に楽しめる、ボリューム満点かつお得なコースが新登場しました。
【4名様以上限定】
１.プレミアムコース（全9品） オボンジップの全てを味わい尽くす贅沢プラン。
価格： お一人様 5,000円（税込）
内容： シグニチャーメニュー「オボンスペシャル」、話題の「ドゥンカルビ」、
海鮮チヂミなど
２.オボンスペシャルコース（全8品） 定番人気メニューを中心とした高コスパプラン。
価格： お一人様 3,500円（税込）
内容： 「オボンスペシャル」、海鮮チヂミなど
【2名様以上】
３.飲み放題プラン
＋1,500円： スタンダード飲み放題 ※90分ドリンクラストオーダー / グラス交換制
＋2,000円： 生ビール、角ハイボールも飲み放題
■韓国の文化を体験！「旧正月（ソルラル）」特別企画
韓国では、旧暦の1月1日を「ソルラル（旧正月）」と呼び、新暦のお正月よりも
盛大に祝う伝統があります。
オボンジップではこのソルラルに合わせ、2月16日(月)～2月19日(木)に
お客様へ福をお届けするキャンペーンを全店で開催いたします。
【開催内容】
１.「福巾着（ヤッカ飴入り）」プレゼント ご来店のお客様へ、幸福を願う巾着に入った
韓国伝統菓子をプレゼントいたします。（※お一人様1つまで）
２.「生マッコリ」半額キャンペーン 通常 1,980円 → 特価 990円
※「オボンスペシャル」または「ドゥンカルビ」をご注文のお客様限定
※1テーブルにつき1本まで
※福巾着、マッコリ共になくなり次第終了となります。
【メディア関係者様限定】無料試食会のご案内
本メニューの販売拡大および新コース登場を記念し、メディア・インフルエンサー様限定の
試食会を開催します。 神田・葛西・新大久保エリアでの取材をご検討の方はぜひご利用ください。
期間： 2026年2月17日(火)～2月28日(土)
※上記日程以降をご希望の場合も、柔軟に対応いたしますのでご相談ください。
場所： オボンジップ 新大久保店 / 神田店 / 葛西店 ※ご希望の店舗をお知らせください。
内容： 新メニューおよびコース料理のご試食、店舗撮影、インタビュー対応など（無料提供）
申込： 下記連絡先へ、来店希望日の［前日まで］にご連絡ください。
＜本件に関するお問い合わせ・試食お申し込み先＞
株式会社ハルモニアラボ 担当：村辻（むらつじ）
TEL：048-816-3652 / E-mail：eigyo@harmonialab.co.jp
＜ 店舗情報＞
【オボンジップ 神田店】
住所：東京都千代田区内神田3-17-9 UD多町一丁目ビル A棟（JR神田駅 徒歩1分）
営業時間： [月～金] 11:00～15:00(L.O.14:30)
17:00～23:00(L.O.フード 22:00、ドリンク22:30)
[土日祝] 11:00～23:00（L.O.フード 22:00、ドリンク22:30）
席数：72席
Instagram：@obongzip_kanda(https://www.instagram.com/obongzip_kanda/)
【オボンジップ 葛西店】
住所：東京都江戸川区中葛西3-35-14（葛西駅 徒歩1分）
営業時間：11:00～23:00（L.O.フード 22:00、ドリンク22:30）
席数：84席
Instagram：@obongzipkasai(https://www.instagram.com/obongzipkasai/?hl=ja)
【オボンジップ 新大久保店】
住所：東京都新宿区大久保2-26-4 3F（新大久保駅 徒歩5分）
営業時間：11:00～23:00（L.O.フード 22:00、ドリンク22:30）
席数：56席
Instagram：@obongzip_shinokubo(https://www.instagram.com/obongzip_shinokubo/)