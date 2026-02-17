【日本初上陸の味、拡大】韓国・ソウルで行列の絶えない『ドゥンカルビ』がオボンジップ神田・葛西店でも解禁！お得な新コース＆旧正月(ソルラル)イベントも開催！

株式会社ハルモニアラボ新メニュー「ドゥンカルビ」

株式会社ハルモニアラボ（本社：東京都千代田区、代表取締役：椎名正敏）が運営する韓国家庭料理専門店「五福（オボン）オボンジップ」は、2026年1月より新大久保店にて先行販売を行っていた韓国・ソウルで行列の絶えない『ドゥンカルビ』を、好評につき2026年2月13日（金）より「神田店」「葛西店」でも販売開始いたしました。

さらに、これらの人気メニューをよりお得に楽しめる「新コースメニュー」の提供を開始するとともに、韓国の伝統行事である「旧正月（ソルラル）」に合わせた特別キャンペーンを全店で開催いたします。

■エリア拡大！日本初上陸の味『ドゥンカルビ』が神田・葛西へ！

2026年1月に新大久保店に登場し、60以上のWEBメディアに取り上げられ、Instagramでも

合計70万回再生と、またたく間に話題となった『ドゥンカルビ（豚のバックリブ）』

長時間煮込み、箸で触れるだけで骨から外れるほど柔らかくなったお肉と、秘伝の

「濃厚旨辛ソース」が特徴のこのメニューが、2月13日(金)より神田店、葛西店でも

お楽しみいただけるようになりました。

■宴会・飲み会に最適！

「新コースメニュー」登場 オボンジップの代名詞である「オボンスペシャル」や、

話題の「ドゥンカルビ」を一度に楽しめる、ボリューム満点かつお得なコースが新登場しました。

【4名様以上限定】

１.プレミアムコース（全9品） オボンジップの全てを味わい尽くす贅沢プラン。

価格： お一人様 5,000円（税込）

内容： シグニチャーメニュー「オボンスペシャル」、話題の「ドゥンカルビ」、

海鮮チヂミなど

２.オボンスペシャルコース（全8品） 定番人気メニューを中心とした高コスパプラン。

価格： お一人様 3,500円（税込）

内容： 「オボンスペシャル」、海鮮チヂミなど

【2名様以上】

３.飲み放題プラン

＋1,500円： スタンダード飲み放題 ※90分ドリンクラストオーダー / グラス交換制

＋2,000円： 生ビール、角ハイボールも飲み放題

■韓国の文化を体験！「旧正月（ソルラル）」特別企画

韓国では、旧暦の1月1日を「ソルラル（旧正月）」と呼び、新暦のお正月よりも

盛大に祝う伝統があります。

オボンジップではこのソルラルに合わせ、2月16日(月)～2月19日(木)に

お客様へ福をお届けするキャンペーンを全店で開催いたします。

【開催内容】

１.「福巾着（ヤッカ飴入り）」プレゼント ご来店のお客様へ、幸福を願う巾着に入った

韓国伝統菓子をプレゼントいたします。（※お一人様1つまで）

２.「生マッコリ」半額キャンペーン 通常 1,980円 → 特価 990円

※「オボンスペシャル」または「ドゥンカルビ」をご注文のお客様限定

※1テーブルにつき1本まで

※福巾着、マッコリ共になくなり次第終了となります。

【メディア関係者様限定】無料試食会のご案内

本メニューの販売拡大および新コース登場を記念し、メディア・インフルエンサー様限定の

試食会を開催します。 神田・葛西・新大久保エリアでの取材をご検討の方はぜひご利用ください。

期間： 2026年2月17日(火)～2月28日(土)

※上記日程以降をご希望の場合も、柔軟に対応いたしますのでご相談ください。

場所： オボンジップ 新大久保店 / 神田店 / 葛西店 ※ご希望の店舗をお知らせください。

内容： 新メニューおよびコース料理のご試食、店舗撮影、インタビュー対応など（無料提供）

申込： 下記連絡先へ、来店希望日の［前日まで］にご連絡ください。

＜本件に関するお問い合わせ・試食お申し込み先＞

株式会社ハルモニアラボ 担当：村辻（むらつじ）

TEL：048-816-3652 / E-mail：eigyo@harmonialab.co.jp

＜ 店舗情報＞

【オボンジップ 神田店】

住所：東京都千代田区内神田3-17-9 UD多町一丁目ビル A棟（JR神田駅 徒歩1分）

営業時間： [月～金] 11:00～15:00(L.O.14:30)

17:00～23:00(L.O.フード 22:00、ドリンク22:30)

[土日祝] 11:00～23:00（L.O.フード 22:00、ドリンク22:30）

席数：72席

Instagram：@obongzip_kanda(https://www.instagram.com/obongzip_kanda/)

【オボンジップ 葛西店】

住所：東京都江戸川区中葛西3-35-14（葛西駅 徒歩1分）

営業時間：11:00～23:00（L.O.フード 22:00、ドリンク22:30）

席数：84席

Instagram：@obongzipkasai(https://www.instagram.com/obongzipkasai/?hl=ja)

【オボンジップ 新大久保店】

住所：東京都新宿区大久保2-26-4 3F（新大久保駅 徒歩5分）

営業時間：11:00～23:00（L.O.フード 22:00、ドリンク22:30）

席数：56席

Instagram：@obongzip_shinokubo(https://www.instagram.com/obongzip_shinokubo/)