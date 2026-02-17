【日本初上陸の味、拡大】韓国・ソウルで行列の絶えない『ドゥンカルビ』がオボンジップ神田・葛西店でも解禁！お得な新コース＆旧正月(ソルラル)イベントも開催！

株式会社ハルモニアラボ（本社：東京都千代田区、代表取締役：椎名正敏）が運営する韓国家庭料理専門店「五福（オボン）オボンジップ」は、2026年1月より新大久保店にて先行販売を行っていた韓国・ソウルで行列の絶えない『ドゥンカルビ』を、好評につき2026年2月13日（金）より「神田店」「葛西店」でも販売開始いたしました。



さらに、これらの人気メニューをよりお得に楽しめる「新コースメニュー」の提供を開始するとともに、韓国の伝統行事である「旧正月（ソルラル）」に合わせた特別キャンペーンを全店で開催いたします。






■エリア拡大！日本初上陸の味『ドゥンカルビ』が神田・葛西へ！


　2026年1月に新大久保店に登場し、60以上のWEBメディアに取り上げられ、Instagramでも


　合計70万回再生と、またたく間に話題となった『ドゥンカルビ（豚のバックリブ）』


　長時間煮込み、箸で触れるだけで骨から外れるほど柔らかくなったお肉と、秘伝の


　「濃厚旨辛ソース」が特徴のこのメニューが、2月13日(金)より神田店、葛西店でも


　お楽しみいただけるようになりました。



■宴会・飲み会に最適！


　「新コースメニュー」登場 オボンジップの代名詞である「オボンスペシャル」や、


　話題の「ドゥンカルビ」を一度に楽しめる、ボリューム満点かつお得なコースが新登場しました。



　【4名様以上限定】


　　１.プレミアムコース（全9品） オボンジップの全てを味わい尽くす贅沢プラン。


　　　価格： お一人様 5,000円（税込）


　　　内容： シグニチャーメニュー「オボンスペシャル」、話題の「ドゥンカルビ」、


　　　　　　 海鮮チヂミなど



　　２.オボンスペシャルコース（全8品） 定番人気メニューを中心とした高コスパプラン。


　　　価格： お一人様 3,500円（税込）


　　　内容： 「オボンスペシャル」、海鮮チヂミなど



　【2名様以上】


　　３.飲み放題プラン


　　　＋1,500円： スタンダード飲み放題　※90分ドリンクラストオーダー / グラス交換制


　　　＋2,000円： 生ビール、角ハイボールも飲み放題



■韓国の文化を体験！「旧正月（ソルラル）」特別企画


　韓国では、旧暦の1月1日を「ソルラル（旧正月）」と呼び、新暦のお正月よりも


　盛大に祝う伝統があります。


　オボンジップではこのソルラルに合わせ、2月16日(月)～2月19日(木)に


　お客様へ福をお届けするキャンペーンを全店で開催いたします。



　【開催内容】


　　１.「福巾着（ヤッカ飴入り）」プレゼント ご来店のお客様へ、幸福を願う巾着に入った


　　　　韓国伝統菓子をプレゼントいたします。（※お一人様1つまで）


　　２.「生マッコリ」半額キャンペーン 通常 1,980円 → 特価 990円


　　　　※「オボンスペシャル」または「ドゥンカルビ」をご注文のお客様限定


　　　　※1テーブルにつき1本まで



　　※福巾着、マッコリ共になくなり次第終了となります。



【メディア関係者様限定】無料試食会のご案内


　本メニューの販売拡大および新コース登場を記念し、メディア・インフルエンサー様限定の


　試食会を開催します。 神田・葛西・新大久保エリアでの取材をご検討の方はぜひご利用ください。



　　期間： 2026年2月17日(火)～2月28日(土)


　　　　　※上記日程以降をご希望の場合も、柔軟に対応いたしますのでご相談ください。



　　場所： オボンジップ 新大久保店 / 神田店 / 葛西店 ※ご希望の店舗をお知らせください。


　　内容： 新メニューおよびコース料理のご試食、店舗撮影、インタビュー対応など（無料提供）


　　申込： 下記連絡先へ、来店希望日の［前日まで］にご連絡ください。



＜本件に関するお問い合わせ・試食お申し込み先＞


　　株式会社ハルモニアラボ　担当：村辻（むらつじ）


　　TEL：048-816-3652 / E-mail：eigyo@harmonialab.co.jp


　


＜ 店舗情報＞


　【オボンジップ 神田店】


　　　住所：東京都千代田区内神田3-17-9 UD多町一丁目ビル A棟（JR神田駅 徒歩1分）


　　　営業時間： [月～金] 11:00～15:00(L.O.14:30)


　　　　　　　　　　　　 17:00～23:00(L.O.フード 22:00、ドリンク22:30)


　　　　　　　　 [土日祝] 11:00～23:00（L.O.フード 22:00、ドリンク22:30）


　　　席数：72席


　　　Instagram：@obongzip_kanda(https://www.instagram.com/obongzip_kanda/)



　【オボンジップ 葛西店】


　　　住所：東京都江戸川区中葛西3-35-14（葛西駅 徒歩1分）


　 営業時間：11:00～23:00（L.O.フード 22:00、ドリンク22:30）


　　　席数：84席


　　　Instagram：@obongzipkasai(https://www.instagram.com/obongzipkasai/?hl=ja)



　【オボンジップ 新大久保店】


　　　住所：東京都新宿区大久保2-26-4 3F（新大久保駅 徒歩5分）


　　　営業時間：11:00～23:00（L.O.フード 22:00、ドリンク22:30）


　　　席数：56席


　　　Instagram：@obongzip_shinokubo(https://www.instagram.com/obongzip_shinokubo/)