【東京から約90分】“森の静寂”を独占する1日3組限定グランピング「SHINON～森音～」が開業。
2026年2月11日、千葉県館山市に1日3組限定の全室オーシャンビューのグランピング施設「SHINON～森音～（シノン）」が開業しました。
東京から約90分というアクセスでありながら、森に包まれた静寂の環境を実現。都市の喧騒から離れ、短時間で本格的なリトリート滞在が可能です。
近年、都市部を中心に少人数・分散型で自然に触れる滞在需要が高まっています。SHINONは、そうした流れに応える都市近郊型フォレストリトリートとして展開します。
SHINONは、首都圏から日帰り圏内で“森の静寂”を体験できる数少ない小規模グランピング施設です。
現在、2026年4月30日までの期間限定で、公式サイトからの予約にて宿泊料金10％OFFキャンペーンを実施しています。
■ なぜ館山なのか ― 海と森が共存する立地特性
館山市は温暖な気候と豊かな自然に恵まれたエリアであり、海と里山が共存する地域です。
木々を抜ける風の音、鳥のさえずり、湿った土の匂い。
SHINONは、その森の静けさを体験の中心に据えました。
また、館山は豊かな漁場と農産物に恵まれた地域でもあります。滞在中は、地元スーパーや商店、道の駅での買い物も含めて“地域を味わう体験”を提案。
地域経済とつながる滞在スタイルを設計しています。
1日3組限定という小規模運営は、自然環境への配慮と、持続可能な地域循環を両立するための選択です。
■ コンセプト：Just chill, a little wild.
SHINON～森音～が大切にするのは、静けさの中にある、ほんの少しの野性。
・焚き火の揺らぎ
・森に包まれる外気浴
・夜、木々の間からのぞく星空
過度な装飾を排し、森と調和する外観デザインを採用。人工物の存在感を抑え、自然環境に溶け込む設計としています。
都市生活の緊張をほどき、自然のリズムに身をゆだねる時間を提供します。
■ 客室概要（全3棟）
SHINONは、利用シーンに応じて選べる3タイプのドームを用意しています。
また、全棟にアウトドアキッチン、テラス、浴室、冷暖房設備を完備しています。
プライベートドーム
2～3名利用想定。施設内でも最も奥に位置し、高いプライベート性を確保。
ドーム78平方メートル ／占有面積230平方メートル 。
スーペリアドーム
2～3名利用想定。快適性とコストパフォーマンスを両立した設計。
ドーム78平方メートル ／占有面積230平方メートル 。
ファミリードーム＆サウナ
2～5名利用可能。専用バレルサウナを備えた滞在型モデル。
ドーム約110平方メートル ／占有面積約300平方メートル 。
全棟にアウトドアキッチン、テラス、浴室、冷暖房設備を完備しています。
■プライベートバレルサウナ
■ 施設概要
施設名：SHINON～森音～
所在地：千葉県館山市早物262-1
公式サイト：https://shinon-tateyama.net/
公式Instagram：https://www.instagram.com/shinon_tateyama/
Google maps：https://maps.app.goo.gl/vJfE5oW2YySmbVjT6
東京より車で約90分
オープン日：2026年2月11日
客室数：3棟（1日3組限定）
利用人数：1名～5名
価格：平日20,000円台～／土日30,000円～
※季節や客室によって変動あり、詳しくは公式サイトをご確認ください。