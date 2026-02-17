【東京から約90分】“森の静寂”を独占する1日3組限定グランピング「SHINON～森音～」が開業。

株式会社グレイス・KSHINON全体外観

2026年2月11日、千葉県館山市に1日3組限定の全室オーシャンビューのグランピング施設「SHINON～森音～（シノン）」が開業しました。

東京から約90分というアクセスでありながら、森に包まれた静寂の環境を実現。都市の喧騒から離れ、短時間で本格的なリトリート滞在が可能です。

近年、都市部を中心に少人数・分散型で自然に触れる滞在需要が高まっています。SHINONは、そうした流れに応える都市近郊型フォレストリトリートとして展開します。

SHINONは、首都圏から日帰り圏内で“森の静寂”を体験できる数少ない小規模グランピング施設です。

現在、2026年4月30日までの期間限定で、公式サイトからの予約にて宿泊料金10％OFFキャンペーンを実施しています。

■ なぜ館山なのか ― 海と森が共存する立地特性

SHINONで見える星たち

館山市は温暖な気候と豊かな自然に恵まれたエリアであり、海と里山が共存する地域です。

木々を抜ける風の音、鳥のさえずり、湿った土の匂い。

SHINONは、その森の静けさを体験の中心に据えました。

また、館山は豊かな漁場と農産物に恵まれた地域でもあります。滞在中は、地元スーパーや商店、道の駅での買い物も含めて“地域を味わう体験”を提案。

地域経済とつながる滞在スタイルを設計しています。

1日3組限定という小規模運営は、自然環境への配慮と、持続可能な地域循環を両立するための選択です。

■ コンセプト：Just chill, a little wild.

SHINON～森音～が大切にするのは、静けさの中にある、ほんの少しの野性。

森からの景色

・焚き火の揺らぎ

・森に包まれる外気浴

・夜、木々の間からのぞく星空

過度な装飾を排し、森と調和する外観デザインを採用。人工物の存在感を抑え、自然環境に溶け込む設計としています。

都市生活の緊張をほどき、自然のリズムに身をゆだねる時間を提供します。

■ 客室概要（全3棟）

SHINONから見える森SHINONから見える館山湾と大房岬ロゴ

SHINONは、利用シーンに応じて選べる3タイプのドームを用意しています。

また、全棟にアウトドアキッチン、テラス、浴室、冷暖房設備を完備しています。

プライベートドーム

2～3名利用想定。施設内でも最も奥に位置し、高いプライベート性を確保。

ドーム78平方メートル ／占有面積230平方メートル 。

プライベートドーム

窓からの絶景

シーティングスペース

夜の雰囲気

外観

外観

外観

外観

スーペリアドーム

2～3名利用想定。快適性とコストパフォーマンスを両立した設計。

ドーム78平方メートル ／占有面積230平方メートル 。

スーペリアドーム

シーティングスペース

窓からの景色

窓からの景色

外観

外観

外観

外観

ファミリードーム＆サウナ

2～5名利用可能。専用バレルサウナを備えた滞在型モデル。

ドーム約110平方メートル ／占有面積約300平方メートル 。

全棟にアウトドアキッチン、テラス、浴室、冷暖房設備を完備しています。

■プライベートバレルサウナ

バレルサウナ内

ファミリードーム

シーティングスペース

窓からの景色

外観

外観

バレルサウナ

テラス

■ 施設概要

施設名：SHINON～森音～

所在地：千葉県館山市早物262-1

公式サイト：https://shinon-tateyama.net/

公式Instagram：https://www.instagram.com/shinon_tateyama/

Google maps：https://maps.app.goo.gl/vJfE5oW2YySmbVjT6

東京より車で約90分



オープン日：2026年2月11日

客室数：3棟（1日3組限定）

利用人数：1名～5名

価格：平日20,000円台～／土日30,000円～

※季節や客室によって変動あり、詳しくは公式サイトをご確認ください。