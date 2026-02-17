【東京から約90分】“森の静寂”を独占する1日3組限定グランピング「SHINON～森音～」が開業。

写真拡大 (全20枚)

株式会社グレイス・K

SHINON全体外観

2026年2月11日、千葉県館山市に1日3組限定の全室オーシャンビューのグランピング施設「SHINON～森音～（シノン）」が開業しました。



東京から約90分というアクセスでありながら、森に包まれた静寂の環境を実現。都市の喧騒から離れ、短時間で本格的なリトリート滞在が可能です。



近年、都市部を中心に少人数・分散型で自然に触れる滞在需要が高まっています。SHINONは、そうした流れに応える都市近郊型フォレストリトリートとして展開します。



SHINONは、首都圏から日帰り圏内で“森の静寂”を体験できる数少ない小規模グランピング施設です。



現在、2026年4月30日までの期間限定で、公式サイトからの予約にて宿泊料金10％OFFキャンペーンを実施しています。



■ なぜ館山なのか ― 海と森が共存する立地特性



SHINONで見える星たち

館山市は温暖な気候と豊かな自然に恵まれたエリアであり、海と里山が共存する地域です。


木々を抜ける風の音、鳥のさえずり、湿った土の匂い。



SHINONは、その森の静けさを体験の中心に据えました。


また、館山は豊かな漁場と農産物に恵まれた地域でもあります。滞在中は、地元スーパーや商店、道の駅での買い物も含めて“地域を味わう体験”を提案。


地域経済とつながる滞在スタイルを設計しています。



1日3組限定という小規模運営は、自然環境への配慮と、持続可能な地域循環を両立するための選択です。



森からの景色

■ コンセプト：Just chill, a little wild.


SHINON～森音～が大切にするのは、静けさの中にある、ほんの少しの野性。


・焚き火の揺らぎ
・森に包まれる外気浴
・夜、木々の間からのぞく星空


過度な装飾を排し、森と調和する外観デザインを採用。人工物の存在感を抑え、自然環境に溶け込む設計としています。


都市生活の緊張をほどき、自然のリズムに身をゆだねる時間を提供します。



SHINONから見える森

SHINONから見える館山湾と大房岬

ロゴ

■ 客室概要（全3棟）


SHINONは、利用シーンに応じて選べる3タイプのドームを用意しています。


また、全棟にアウトドアキッチン、テラス、浴室、冷暖房設備を完備しています。


プライベートドーム

2～3名利用想定。施設内でも最も奥に位置し、高いプライベート性を確保。
ドーム78平方メートル ／占有面積230平方メートル 。



プライベートドーム




窓からの絶景




シーティングスペース




夜の雰囲気





外観




外観




外観




外観




スーペリアドーム

2～3名利用想定。快適性とコストパフォーマンスを両立した設計。
ドーム78平方メートル ／占有面積230平方メートル 。



スーペリアドーム




シーティングスペース




窓からの景色




窓からの景色





外観




外観




外観




外観




ファミリードーム＆サウナ

2～5名利用可能。専用バレルサウナを備えた滞在型モデル。
ドーム約110平方メートル ／占有面積約300平方メートル 。


全棟にアウトドアキッチン、テラス、浴室、冷暖房設備を完備しています。
■プライベートバレルサウナ



バレルサウナ内




ファミリードーム




シーティングスペース




窓からの景色





外観




外観




バレルサウナ




テラス




■ 施設概要


施設名：SHINON～森音～
所在地：千葉県館山市早物262-1


公式サイト：https://shinon-tateyama.net/


公式Instagram：https://www.instagram.com/shinon_tateyama/


Google maps：https://maps.app.goo.gl/vJfE5oW2YySmbVjT6


東京より車で約90分



オープン日：2026年2月11日
客室数：3棟（1日3組限定）
利用人数：1名～5名
価格：平日20,000円台～／土日30,000円～


　※季節や客室によって変動あり、詳しくは公式サイトをご確認ください。