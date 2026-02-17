Shopifyアプリ「Gift Options Plus」、配送先・日時指定機能の先行利用を開始

ドライワークス合同会社

ドライワークス合同会社（本社：東京都、代表社員：伊藤有人）は、Shopify向けギフトオプションアプリ「Gift Options Plus」において、配送先・日時指定機能の先行利用を2026年2月16日より開始いたしました。Gift Options Plusのウィジェットを通じてギフト用の届け先を注文画面上で指定できるほか、カレンダーやプリセットボタンから希望日・時間帯を選択できます。EC事業者は最短/最長日数、配送不可曜日・日付、時間帯を柔軟に設定可能です。データ出力はCart Attributes・メタフィールド・注文タグの3種類に対応しています。のし紙・ラッピングなどのギフトオプションと配送先・日時指定を同一アプリ内で利用でき、追加費用は発生しません。

▶ 先行利用のお申し込みフォームはこちら(https://dryworks.net/contact/delivery-scheduling-early-access/)

機能概要

配送先指定

Gift Options Plus のウィジェットを通じて、購入者がギフト用の届け先（受取人の氏名・住所）を注文画面上で直接入力できます。購入者自身の住所とは別にギフト送付先を指定できるため、贈り物の注文がスムーズになります。

購入者向け配送先指定UI（届け先入力画面）配送日時指定

購入者がカレンダーやプリセットから希望日を選択し、時間帯（午前中、14:00～16:00など）を指定できます。日付指定と時間帯指定はそれぞれ独立してON/OFFでき、「日時指定配送」「時間帯のみ（即日配送）」「配送先のみ」など、ストアの運用に合わせた柔軟な設定が可能です。EC事業者は以下の項目を設定できます。



・最短日数：注文から配送可能になるまでの最短日数（例：3日後から）

・最長日数：配送可能な最長日数（例：60日後まで）

・配送不可曜日：定休日・出荷対応のない曜日を毎週繰り返し適用

・配送不可日：年末年始・GW・お盆など特定日を個別設定

・時間帯：任意の時間帯を設定（デフォルトはヤマト運輸基準、自由にカスタマイズ可能）

日付プリセット機能

カレンダーの上部にプリセットボタンを表示でき、購入者はワンタップで素早く日付を選択できます。以下の3つのプリセットが用意されています。



・最短：最短日数・配送不可日を考慮した最も早い配送可能日

・週末着：最短日数以降の最初の土曜日（土曜不可の場合は日曜）

・来週届け：本日から7日後以降の日付



各プリセットには具体的な日付がサブラベルとして表示されるため、購入者はどの日付が選択されるかを直感的に把握できます。

購入者向け配送日時選択UI（カレンダー・日付プリセット）データ出力

配送先・日時情報を以下の3種類から選択して出力できます（複数選択可）。

・Cart Attributes：カート属性として保存。注文管理画面の「追加の詳細」欄に表示されるほか、API/Webhookで取得可能

・メタフィールド：構造化データ。Shopify FlowやAPI/Webhook連携に対応

・注文タグ：配送日・時間帯をタグとして付与。注文管理画面での絞り込みに対応

管理画面：データ出力設定（Cart Attributes/メタフィールド/タグ選択）Checkout UI Extension対応

チェックアウトページでも配送日時選択UIを表示できます。カートページで選択した日時がチェックアウトに引き継がれ、配送不可日は自動的に選択不可表示となります。Shopify Plusプランで利用可能です。なお、チェックアウトページでは配送日時指定のみ対応しており、配送先指定には対応しておりません。

チェックアウト画面での配送日時選択UIギフトオプションとの併用

Gift Options Plusの既存機能（のし紙・ラッピング・メッセージカードなど）と配送先・日時指定を同一アプリ内で利用できます。データ出力形式は統一されているため、既存のフルフィルメントフローをそのまま活用できます。

先行利用のご案内

本機能は現在、スタンダードプラン以上のストア様を対象に先行利用の申し込みを受け付けております。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/124978/table/2_1_c78646203f14997b9a3a8ed0ae507ca9.jpg?v=202602170151 ]

▶ 先行利用のお申し込みフォームはこちら(https://dryworks.net/contact/delivery-scheduling-early-access/)

今後の展望

今後はご利用いただいた皆さまのご要望・フィードバックをもとに、機能の拡充を進めてまいります。

Gift Options Plusについて

Gift Options Plusは、Shopifyストアにギフトラッピング、のし紙、メッセージカード、名入れなどのギフトオプションを追加できるアプリです。商品ページ・カートページ・チェックアウトページに柔軟に設置でき、国内外のギフト文化に対応できる機能を提供しています。

Shopify App Store: https://apps.shopify.com/gift-option?locale=ja