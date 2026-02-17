『医療機関のDX推進を通じて、日本の医療の未来を創造する』AI技術の活用と人材育成を通じて、医療の質向上と業務効率化を支援します！【一般社団法人医療人材養成支援機構】との連携を開始

株式会社オール・デンタル・ジャパン

株式会社オール・デンタル・ジャパン（https://all-dental-japan.com/）は一般社団法人医療人材養成支援機構（https://meditechai.org/）との連携により、AI技術の活用と人材育成を通じて、医療の質向上と業務効率化を支援していきます。

一般社団法人医療人材養成支援機構とは

医療分野におけるAI技術の活用と人材育成を通じて、医療の質向上と業務効率化を支援する組織です。

東京大学松尾研究室の研究成果を基盤に、最先端の生成AI技術を医療現場で実践的に活用するためのトレーニングとソリューションを提供しています！

・医療従事者・士業など各分野のエキ スパートが参画

各分野の専門家による知見を活用し、お客様の事 業に多角的な戦略のアドバイスを策定いたします。

・研修修了後 資格を発行

岡本博士先生監修の「AIプロ ンプトエンジニアリング 基礎資格」「AIプロンプトエンジニアリング実践資格」の発行を行います。

・実務へのAI導入 までしっかりとサポート

受講後、ヒアリング、ミ ーティングへの参加、課題抽出など、AIの実務導入までのロードマップを提示いたします。

事業内容

・オンライン研修

医師、看護師による医療・ヘルスケアに関する資格・セミナーを始めLINE活用方法の授業も提供しています。

〈主な研修内容〉

生成AI研修（基本コース）

生成AI研修（発展コース）

ブレインケア・メディカル・プロフェッショナル養成講座

メディカル肌質改善アドバイザー

メディカルエステティシャン

など

・資格発行

「AIプロンプトエンジニアリング基礎資格」

「AIプロンプトエンジニアリング実践資格」

2025年7月1日より発行を開始

・医療者の教育・育成

スタッフのAIリテラシーの底上げを行い医療DX化をサポート。

・人工知能技術を活用した製品販売

最先端の人工知能技術を搭載した製品を厳選し、お客様のビジネスに最適なソリューションをご提供します。

自社開発のAIツールから、グローバルパートナーとの提携による特殊AI製品まで、幅広いラインナップを取り揃えています。

導入前の詳細なコンサルティングから、カスタマイズ、導入後のサポートまで一貫したサービスで、お客様のデジタルトランスフォーメーションを強力に推進します。

単なる製品販売にとどまらず、貴社のビジネス課題を解決するAIパートナーとして、最適な技術と製品をご案内いたします。

「ADJ×一般社団法人医療人材養成支援機構」の連携で、AI技術の活用と人材育成を通じて、研修からコンサルティング、実装までを一貫してサポートします

AI活用することにより業務効率化・コストカットが容易に行えます。

スタッフが余力を持つことにより更なる組織発展のためのタイムマネジメントに役立ちます。

ぜひこの機会に、当サービスのご利用をご検討ください。

（写真左から）一般社団法人医療人材養成支援機構 代表理事 櫻井英行、副理事長 岡本弘野

ご不明な点やご興味のある方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

【問い合せ窓口】

株式会社オール・デンタル・ジャパン

TEL：03-6820-1000

Mail：info@all-dental-japan.com

担当：秋谷・小向