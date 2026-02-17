異国で育て、育てられ。香港で始まった、家族5人の“予想外だらけ”な移住奮闘記『パドル！海も街も全力疾走――香港でドラゴンボートに挑んだ主婦の記録』全国の書店で発売。
『パドル！海も街も全力疾走――香港でドラゴンボートに挑んだ主婦の記録』（著：青松典子）
本書の内容
2022年4月、著者は夫の転勤により、家族5人で香港へ移住。
コロナ禍真っ只中、7日間の隔離生活から始まった新しい暮らしには、驚きと発見の連続が待っていました。
知らない土地で、知っていく暮らし。
家探しの苦労に始まり、大富豪なママ友、シュタイナー教育、トレイルランニング、英語と広東語が飛び交う日常……そしてまさかのドラゴンボート大会への参加まで!?
5人家族の母が綴る、香港移住実録です。
海外生活の経験がある方も、これから挑戦する方も、そうでない方も。
覗いてみませんか？
香港での、ちょっと大変で、かなり面白い家族の日常を。
目次
プロローグ コロナ禍の移住
第１章 あたふた、全てが初めて
第２章 暮らし
第３章 体を動かす
第４章 子供の学校生活
第５章 パドル！
第６章 子育てしてます
エピローグ そして、日本へ
書籍情報
『パドル！海も街も全力疾走――香港でドラゴンボートに挑んだ主婦の記録』
著者：青松典子
出版社：パレード
発売日：2026年2月17日
ISBN：978-4-434-37025-0
仕様：四六判/並製/144ページ
価格：1,210円（税込）
Paradebooks URL：https://books.parade.co.jp/category/genre02/978-4-434-37025-0.html
アマゾンURL：https://www.amazon.co.jp/dp/4434370251
出版社情報
母体である株式会社パレードはデザイン制作会社。プロの技術と知識により、優れたデザインと高い品質であなたの本づくり＆出版をトータルサポートします。
パレードブックス
URL：https://www.p-press.jp
TEL：0120-123455
Mail：paradebooks@parade.co.jp
パレードブックスの書籍紹介
URL：https://books.parade.co.jp
【会社概要】
商号：株式会社パレード
大阪本社：大阪府大阪市北区浮田1-1-8
東京支社：東京都千代田区西神田2-8-5 SHONENGAHO-1 5階
代表取締役：原田直紀
設立：1987年10月20日
資本金：4000万円
事業内容：広告企画・アートディレクション、商品開発・パッケージデザイン、グラフィックデザイン全般、Webサイト企画・制作、出版事業『パレードブックス』