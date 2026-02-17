異国で育て、育てられ。香港で始まった、家族5人の“予想外だらけ”な移住奮闘記『パドル！海も街も全力疾走――香港でドラゴンボートに挑んだ主婦の記録』全国の書店で発売。

株式会社パレード

『パドル！海も街も全力疾走――香港でドラゴンボートに挑んだ主婦の記録』（著：青松典子）

本書の内容

2022年4月、著者は夫の転勤により、家族5人で香港へ移住。


コロナ禍真っ只中、7日間の隔離生活から始まった新しい暮らしには、驚きと発見の連続が待っていました。


知らない土地で、知っていく暮らし。


家探しの苦労に始まり、大富豪なママ友、シュタイナー教育、トレイルランニング、英語と広東語が飛び交う日常……そしてまさかのドラゴンボート大会への参加まで!?
5人家族の母が綴る、香港移住実録です。



海外生活の経験がある方も、これから挑戦する方も、そうでない方も。
覗いてみませんか？
香港での、ちょっと大変で、かなり面白い家族の日常を。


目次

プロローグ　コロナ禍の移住


第１章　あたふた、全てが初めて


第２章　暮らし


第３章　体を動かす


第４章　子供の学校生活


第５章　パドル！


第６章　子育てしてます


エピローグ　そして、日本へ


書籍情報



『パドル！海も街も全力疾走――香港でドラゴンボートに挑んだ主婦の記録』
著者：青松典子
出版社：パレード
発売日：2026年2月17日
ISBN：978-4-434-37025-0
仕様：四六判/並製/144ページ
価格：1,210円（税込）
Paradebooks URL：https://books.parade.co.jp/category/genre02/978-4-434-37025-0.html


アマゾンURL：https://www.amazon.co.jp/dp/4434370251



