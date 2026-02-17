異国で育て、育てられ。香港で始まった、家族5人の“予想外だらけ”な移住奮闘記『パドル！海も街も全力疾走――香港でドラゴンボートに挑んだ主婦の記録』全国の書店で発売。

本書の内容

株式会社パレード『パドル！海も街も全力疾走――香港でドラゴンボートに挑んだ主婦の記録』（著：青松典子）

2022年4月、著者は夫の転勤により、家族5人で香港へ移住。

コロナ禍真っ只中、7日間の隔離生活から始まった新しい暮らしには、驚きと発見の連続が待っていました。

知らない土地で、知っていく暮らし。

家探しの苦労に始まり、大富豪なママ友、シュタイナー教育、トレイルランニング、英語と広東語が飛び交う日常……そしてまさかのドラゴンボート大会への参加まで!?

5人家族の母が綴る、香港移住実録です。

海外生活の経験がある方も、これから挑戦する方も、そうでない方も。

覗いてみませんか？

香港での、ちょっと大変で、かなり面白い家族の日常を。

目次

プロローグ コロナ禍の移住

第１章 あたふた、全てが初めて

第２章 暮らし

第３章 体を動かす

第４章 子供の学校生活

第５章 パドル！

第６章 子育てしてます

エピローグ そして、日本へ

書籍情報

『パドル！海も街も全力疾走――香港でドラゴンボートに挑んだ主婦の記録』

著者：青松典子

出版社：パレード

発売日：2026年2月17日

ISBN：978-4-434-37025-0

仕様：四六判/並製/144ページ

価格：1,210円（税込）

Paradebooks URL：https://books.parade.co.jp/category/genre02/978-4-434-37025-0.html

アマゾンURL：https://www.amazon.co.jp/dp/4434370251

