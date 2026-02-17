Lean on Me、大阪府×中西金属工業「府立支援学校NKCものづくりチャレンジカップ2025」にて、特別支援学校に『Special Learning』を提供

株式会社Lean on Me

インクルTech※（インクルテック）で社会課題の解決に取り組む株式会社Lean on Me（本社：大阪府高槻市、代表取締役CEO：志村駿介、以下「リーンオンミー」）は、大阪府および中西金属工業株式会社が主催する「府立支援学校 NKCものづくりチャレンジカップ2025」（以下、ものづくりチャレンジカップ）に、昨年に続き協力企業として参画し、参加校に対してオンライン学習教材「Special Learning」を提供しました。

※インクルTechは当社が提唱する造語で、SDGsに関心が高まる今、多様性の包摂を実現するテクノロジーを意味しております。

■ものづくりチャレンジカップについて

ものづくりチャレンジカップは、府内の特別支援学校に通う児童・生徒が、授業などで製作された陶芸や木工の作品を社会に発信する目的で企画されました。

大会の開催概要や結果の詳細については、大阪府および中西金属工業株式会社による公式発表、ならびに報道をご参照ください。

■弊社の協力内容

リーンオンミーは、2024年の第1回大会および2025年度の第2回大会において、参加校に対し支援の考え方や関わり方を学べるオンライン教材「Special Learning」を提供しました。

本教材は、児童・生徒に直接関わる先生方・支援員の皆様が、日々の支援や教育の現場で活用できる知識をオンラインで学べる環境を整備することを目的としています。

リーンオンミーは今後も、「Special Learning」の提供を通じて、教育・福祉現場における学びを支える取り組みに協力してまいります。

■Special Learningについて

障がい福祉サービスに従事される職員様、障がいのある方を積極的に雇用する一般企業の従業員様、障がいのあるお客様の対応をされる従業員様を対象とする、オンライン研修サービスです。知的、発達、精神障がいのある方と接する上での知識を、動画で学ぶことができます。自閉症協会会長や元厚生労働省の虐待防止専門官、国の研究機関の責任者らとコンテンツを制作。日常の支援でつまずいた時、自分が必要とする知識（コンテンツ）を自ら選択して学ぶ（視聴する）ことで、障がいのある方への不適切な対応を事前に防止できるサポートツールです。

1本あたり約3分の短いコンテンツが1,600本以上揃っており、PC、タブレット、スマートフォンなど、さまざまなデバイスで受講可能です。

詳細を見る :https://special-learning.jp/

■株式会社Lean on Meについて

リーンオンミーは、障がいのある人と関わるすべての人が“正しく学べる環境”をつくるために、障がい福祉の教育をDXで標準化するスタートアップです。

eラーニング「Special Learning」を中心に、専門家監修の動画教材や研修プログラムを提供し、企業・自治体・福祉施設の“障がい理解”と“支援スキル”の底上げを支援しています。

また、2025年日本国際博覧会協会とアドバイザリー契約を締結し、ユニバーサルサービスガイドラインの策定や職員研修を担当。万博のインクルーシブな運営にも貢献するなど、国内のインクルージョン推進を担う企業として活動領域を広げています。

■株式会社Lean on Me

・所在地：（本社）〒569-0803 大阪府高槻市高槻町11-7-217

（大阪支社）〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島1丁目9番20号 新中島ビル8階GH

・TEL：072-648-4438

・設立：2014年4月1日

・資本金：3億1,380万円（準備金を含む）

・代表者：代表取締役 志村 駿介

・URL： https://leanonme.co.jp

・事業内容：障がいのある方への理解を深めるeラーニング「Special Learning for business」の提供