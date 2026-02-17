【モニター募集】最先端企業が見据える事業戦略の共通点とは？「未来を見通す力を養う実践プログラム」今年度最後の無料招待受付を開始
人材育成プログラムDMN2025 無料オンラインモニター募集
本日より、3/11(水) 開催の「Exponential Thinking 先端テクノロジーを俯瞰し、未来の成長機会を捉える（齋藤 和紀氏）について応募を開始します。
現在、私たちはかつてないほどのスピードでテクノロジーが進化する「激動の時代」の中にいます。
AIをはじめとする先端技術は、人間の直感に反して指数関数的（エクスポネンシャル）に成長し、従来のビジネスモデルや常識を次々と塗り替えています。
本講座では、シンギュラリティ大学の国内第一人者である齋藤和紀氏を迎え、最先端企業が共通して持つ「エクスポネンシャル思考」を習得。不確実な未来を「リスク」ではなく「かつてない大きなチャンス」として捉え直し、自ら未来を切り拓くための視座を養います。
【具体的に】
- エクスポネンシャル思考の基礎：なぜ「今までの常識」が通用しないのか？人間の直感（リニア）と技術の進化（指数関数）のギャップを理解し、思考のOSをアップデートします。
- 先端テクノロジーの俯瞰とトレンド把握：日々登場する最新AI（DeepSeekやGrok等）やロボティクスなど、世界を揺るがす技術の本質をどう読み解き、どう事業戦略に結びつけるかを学びます。
- バックキャスティングによる未来創造：「現在」の延長線上で考えるのではなく、あるべき「未来」から逆算して今何をすべきかを導き出す、実践的なアプローチを研究します。
■アジェンダ
１: エフェクチュエーショ理論の背景（レクチャー）
２: 自己紹介
３: いかに始めるか？
４: どういう状況になったら止めるか？
５: Effectuationのロジック再確認
６: ラップアップ
■モニタ応募条件
・キーワードに該当するビジネススキルの向上に意欲的な方
・これまでDMNを受講したことがない方
・当日オンラインから参加し、参加者同士の議論に参加できる方
・受講した講義の内容や感想をご自身のブログで発信いただける方
・プログラム改善のためのフィードバックにご協力いただける方
■応募方法
・下記応募フォームより、必要事項をご記入の上、ご応募ください。
・それぞれの講義ごとに募集しますので、複数の講義を希望される方はそれぞれご応募ください。 選考結果は、ご応募1週間をめどにメールにてご連絡いたします。
・応募者多数の場合は、ブログやSNSのフォロワー数、投稿内容の質などを考慮して選考させていただきます。
※応募条件をよくご確認のうえ、ご応募ください。
申し込む :
https://share.hsforms.com/1_qfbIOXeTJmNW-t3rYqH6A1jbel
■DMN2025のご案内
DMNプログラムはこのような方におすすめです。
・組織やビジネスに変革を起こしたい方
・最先端のデザイン思考を学びたい方
・グローバルな視点でビジネスを考えたい方
・実践的なイノベーションスキルを磨きたい方
・異業種の仲間とネットワークを広げたい方
ビジネスの世界は今、AI技術の進化、サステナビリティへの注目、働き方の変化など、大きな転換期を迎えています。こうした時代だからこそ、最先端の知見とスキルを持った講師陣や多様な参加者と共に学ぶDMNの価値があります。
2025年、ご自身のキャリアを新たにアップデートする機会として、DMNを選択肢の一つにご検討いただければ幸いです。
プログラムの詳細・お問い合わせはこちらから
詳細を見る :
https://mctinc.jp/dmn2025-dl
本件に関するお問い合わせ先
DMN事務局
dmn@mctinc.jp