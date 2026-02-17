【モニター募集】最先端企業が見据える事業戦略の共通点とは？「未来を見通す力を養う実践プログラム」今年度最後の無料招待受付を開始

株式会社mct人材育成プログラムDMN2025 無料オンラインモニター募集

本日より、3/11(水) 開催の「Exponential Thinking 先端テクノロジーを俯瞰し、未来の成長機会を捉える（齋藤 和紀氏）について応募を開始します。

現在、私たちはかつてないほどのスピードでテクノロジーが進化する「激動の時代」の中にいます。

AIをはじめとする先端技術は、人間の直感に反して指数関数的（エクスポネンシャル）に成長し、従来のビジネスモデルや常識を次々と塗り替えています。

本講座では、シンギュラリティ大学の国内第一人者である齋藤和紀氏を迎え、最先端企業が共通して持つ「エクスポネンシャル思考」を習得。不確実な未来を「リスク」ではなく「かつてない大きなチャンス」として捉え直し、自ら未来を切り拓くための視座を養います。

【具体的に】

- エクスポネンシャル思考の基礎：なぜ「今までの常識」が通用しないのか？人間の直感（リニア）と技術の進化（指数関数）のギャップを理解し、思考のOSをアップデートします。- 先端テクノロジーの俯瞰とトレンド把握：日々登場する最新AI（DeepSeekやGrok等）やロボティクスなど、世界を揺るがす技術の本質をどう読み解き、どう事業戦略に結びつけるかを学びます。- バックキャスティングによる未来創造：「現在」の延長線上で考えるのではなく、あるべき「未来」から逆算して今何をすべきかを導き出す、実践的なアプローチを研究します。■アジェンダ

１: エフェクチュエーショ理論の背景（レクチャー）

２: 自己紹介

３: いかに始めるか？

４: どういう状況になったら止めるか？

５: Effectuationのロジック再確認

６: ラップアップ

■モニタ応募条件

・キーワードに該当するビジネススキルの向上に意欲的な方

・これまでDMNを受講したことがない方

・当日オンラインから参加し、参加者同士の議論に参加できる方

・受講した講義の内容や感想をご自身のブログで発信いただける方

・プログラム改善のためのフィードバックにご協力いただける方

■応募方法

・下記応募フォームより、必要事項をご記入の上、ご応募ください。

・それぞれの講義ごとに募集しますので、複数の講義を希望される方はそれぞれご応募ください。 選考結果は、ご応募1週間をめどにメールにてご連絡いたします。

・応募者多数の場合は、ブログやSNSのフォロワー数、投稿内容の質などを考慮して選考させていただきます。

※応募条件をよくご確認のうえ、ご応募ください。

申し込む :https://share.hsforms.com/1_qfbIOXeTJmNW-t3rYqH6A1jbel■DMN2025のご案内

DMNプログラムはこのような方におすすめです。

・組織やビジネスに変革を起こしたい方

・最先端のデザイン思考を学びたい方

・グローバルな視点でビジネスを考えたい方

・実践的なイノベーションスキルを磨きたい方

・異業種の仲間とネットワークを広げたい方

ビジネスの世界は今、AI技術の進化、サステナビリティへの注目、働き方の変化など、大きな転換期を迎えています。こうした時代だからこそ、最先端の知見とスキルを持った講師陣や多様な参加者と共に学ぶDMNの価値があります。



2025年、ご自身のキャリアを新たにアップデートする機会として、DMNを選択肢の一つにご検討いただければ幸いです。

プログラムの詳細・お問い合わせはこちらから

詳細を見る :https://mctinc.jp/dmn2025-dl

本件に関するお問い合わせ先

DMN事務局

dmn@mctinc.jp