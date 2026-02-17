【bixid導入事例】東武タワースカイツリー株式会社｜脱Excelで経営管理を刷新、全社に数字を共有できる体制を構築

株式会社ＹＫプランニング

株式会社YKプランニング（所在地：山口県防府市、代表取締役社長：岡本 辰徳）は、経営支援クラウド「bixid（ビサイド）」の導入事例として、東武タワースカイツリー株式会社（所在地：東京都墨田区、代表取締役社長：新家 章男）における導入事例を公開したことをお知らせします。

導入前に抱えていた課題

Excelが中心の経営管理のもと、各部門が個別に予算を作成していたため、多数のファイルのやり取りが発生し、管理が煩雑になっていた。また、予実管理も部門ごとに運用されていたことで勘定科目の認識にズレが生じ、社内で統一した管理ができていなかったため、決算期の分析に時間を要していた。

bixid導入による効果

・経営の一元管理

データが集約され、全社の動きが見やすくなった

・予実管理・分析の効率化

実績明細が簡単に確認でき、原因分析の時間が大幅に短縮された

・全社的な意識向上

全社員が数字に触れられる環境整備により、視野を広げることが期待できる



導入事例はこちら▼

https://bixid.net/case-corporation/20260210-13.html(https://bixid.net/case-corporation/20260210-13.html)

bixid（ビサイド）

https://bixid.net/

株式会社YKプランニングが企画・開発・販売・サポートする経営支援クラウドです。多種多様な会計ソフトのデータに対応し、会計データの自動チェック機能から月次の経営状況の把握・現状分析や経営計画の作成など多彩なコンテンツを提供しています。

また、企業や会計事務所だけでなくコンサルタント、金融機関等とデータを共有する機能も備えており、無料でご利用を開始していただけるようになっています。インターネットブラウザやスマホ・タブレットなどマルチデバイス対応をしています。

株式会社YKプランニング

会社名：株式会社YKプランニング

代表者：代表取締役社長 岡本 辰徳

設立日：1986年1月6日

所在地：山口県防府市佐波1丁目13番1号

URL: https://www.yk-planning.com/



YKプランニングは「独りぼっち経営者を0に」というミッションのもと、全国の税理士・会計事務所と共に中小企業に伴走し、中小企業の「今」と「未来」を創造する経営支援プラットフォームを実現します。全ての中小企業経営者に会社経営をオモシロく、チームや社員が強くなれるサービスを提供し続けます。