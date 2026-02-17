QTnetと戦国、合併基本合意書を締結

株式会社QTnet

株式会社QTnet（本店：福岡市、代表取締役社長：小倉 良夫、以下「QTnet」）およびQTnetグループの株式会社戦国（本店：福岡市、代表取締役社長：西田 圭、以下「戦国」）は、QTnetを存続会社として戦国を吸収合併する合併基本合意書を締結しました。

これまで、QTnetはeスポーツ施設の運営や通信回線サービス提供等、戦国はeスポーツチーム運営事業等に取り組んでまいりました。

この度の合併は、経営資源の集中と意思決定の迅速化によりその連携体制をさらに強固な一体運営へと発展させ、eスポーツビジネスにおける新たな体験価値の創造を図るものです。

今後は、本合併により存続会社となるQTnetが、消滅会社となる戦国のプロｅスポーツチーム「QT DIG∞（キューティーディグ）」を始めとした全事業を承継することを前提として、2026年4月1日の合併実現を目指して具体的な協議を進めてまいります。

◆株式会社QTnet（存続会社）

九州一円に広がる高品質な光ファイバー網を基盤に、光インターネットサービス「BBIQ」や、法人向けICTソリューションを提供。通信事業者ならではの強みを生かし、西日本最大級のeスポーツ総合施設「esports Challenger's Park（略称：チャレパ）」を運営。

esports Challenger's Park（福岡市）

◆株式会社戦国（消滅会社）

「チャレパ」をホームスタジアムとするプロeスポーツチーム「QT DIG∞（キューティーディグ）」を運営。同チームは今年度、国内最高峰のeモータースポーツ大会『2025 AUTOBACS JEGT Supported by GRAN TURISMO』で前人未到の大会4連覇を達成。国内主要タイトル『League of Legends Japan League 2025 Grand Final Presented by PLAYBRAIN』での優勝。『ポケモンワールドチャンピオンシップス2025』で世界大会へ進出など、国内外の大会で数々の優秀な戦績を収めています。

