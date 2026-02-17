リノベーションの素材選びを、よりスマートに。テクスチャーの違いを「VRで体感」できるショールーム

株式会社 クラフト

リノベーションを検討する多くの方が、「完成後をうまくイメージできない」という不安を抱えています。とくに床や壁といった内装素材のサンプルでは、空間全体をイメージしづらく、完成後に「思っていたよりも暗かった（明るかった）」と感じてしまうケースも少なくありません。

施主のこうした不安を減らし、素材のパターン違いを把握してもらいたい。そんな想いから株式会社クラフト(https://craftdesign.tokyo/?utm_source=prtimes&utm_medium=20260217)（本社：東京都目黒区、代表：久村明弘）は、青山ショールームにおいて床や壁の素材を変更した場合のイメージを、その場で体感できるVR体験を導入しました。

ipadをかざすと、違う素材を使った場合のイメージ画像を見ることができる

完成後を「想像する」から、「体感して選ぶ」へ

素材選びは、住まいの印象や心地よさを左右する大切な過程です。一方で、いくつもの素材を組み合わせたときの「空間の見え方」を正確にイメージすることは、簡単ではありません。



そこでVR体験により、素材を変えた際の質感・カラーバランス・空気感を視覚的に確認できるように。床材や壁材を切り替えながら理想のイメージを見つけるなど、完成後を「自分で想像する」のではなく、「体感してから選ぶ」ことが可能です。

演出のためではなく、納得のためのVR

青山ショールーム床や壁をタイルに変更するなど、内装イメージを変えたVR

CRAFTが重視しているのは、自社演出のためのVRではなく施主が自分の判断に納得できるためのVRです。

これまでCRAFTでは、ショールームでの体験に限らず、プレゼンテーション段階でも完成後の空間をイメージできるVRを作成し、リノベーション後の暮らしを可視化してきました。今回のショールームでの取り組みは、そうした姿勢をより広く知ってもらうためのものです。

VR体験により、「想像に頼らない、納得感のある住まいづくり」を目指しています。

【CRAFT（クラフト）について】

1982年創業のリノベーション会社。都内近郊エリアにてマンション・戸建て・ビルのリノベーションを自社設計・施工で行っています。全国および別荘エリアではプランニングのみを実施。また中古マンション・戸建ての仲介～リノベーションまでサポートするワンストップサービスも好評です。



【住宅リノベーションの設計・施工と不動産仲介】

マンション・戸建て（木造・RC造・S造）のフルリノベーション / 設計・施工

賃貸マンションの一棟まるごとリノベーション / 企画・設計・施工

別荘のリノベーション / デザイン設計

住宅のリノベーション / デザイン設計

中古物件の仲介＆リノベーション

VR・CG制作



※東京・神奈川・千葉エリアは設計・施工（一部地域を除く）

※全国主要都市・別荘地はデザイン設計（施工は現地パートナー企業）

【青山ショールームについて】

LDK / 国産白河石や無垢の栗やオークなど、本物素材にこだわっているLDKパウダールームベッドルーム



208平方メートル の空間をフルリノベーションしたショールーム。豊かで洗練されたライフスタイルを叶えるリノベーションのアイデアが詰まっています。



所在地：東京都港区南⻘山3丁目 1-31 KD南⻘山ビル 201

TEL：0120-258-805

営業時間：10：30～17：00 （月・祝日休）

■見学＋相談会（予約制）は専用フォーム、またはお電話にてお申込みください。

