「東三河フェムテック報告会」emCAMPUSで開催！東三河の企業と女性たちが挑んだフェムテック商品開発の成果を発表

株式会社中日新聞社

東三河県庁主催の「東三河フェムテック産業推進事業」を業務受託した株式会社中日新聞社（本社：名古屋市中区 / 代表取締役：大島宇一郎）は、2026年3月7日（土）に豊橋市のemCAMPUSで『東三河フェムテック報告会』を開催いたします。

フェムテック（Femtech）とは、女性（Female）と技術（Technology）をかけ合わせた造語で、女性の健康課題に技術の力で対応する製品やサービスの総称です。

「東三河フェムテック産業推進事業」では、東三河の企業7社と女性たちが協力し、フェムテック商品の企画開発に挑みました。報告会では、2年間の集大成として、それぞれのチームが商品の開発秘話や成果を発表します。そのほか、フェムテック専門家によるセミナーや、体験会も開催。東三河フェムテックについて、見て・触れて・学べる機会を提供します。

■ 概要

想いをカタチにする東三河フェムテック 企業と女性たちのチャレンジ〈商品開発編〉

日時：2026年3月7日（土）13:00～15:30（受付12:30～）

場所：emCAMPUS STUDIO セミナールームA・B・C

（愛知県豊橋市駅前大通二丁目81番地 emCAMPUS EAST 5階）

対象：フェムテック・フェムケアに関心のあるすべての方、フェムテック産業に関心のある事業者

参加費：無料

定員：50名

主催：東三河県庁（愛知県東三河総局）

※事前申込制（定員に達し次第受付終了）

※託児所あり

報告会・託児所のお申込はこちら :https://req.qubo.jp/chunichi-sc/form/presentation25申込締切：2026年3月2日（月）

■ 内容

【第1部】セミナー（13:00～13:40）

「フェムテックで変わるこれからの社会 ～東三河の挑戦は続く～」

森田 敦子（もりた・あつこ）氏

株式会社サンルイ・インターナッショナル 代表取締役

パリ13大学医薬学部で植物療法を学び、日本での普及に尽力する第一人者。

「地域発フェムテックの可能性 ～7つの商品が証明する地方創生のかたち～」

北 奈央子（きた・なおこ）氏

株式会社ジョコネ。代表取締役

「医療・健康」「女性」「自分らしく」をキーワードに、2016年から女性のヘルスリテラシーを研究。

【第2部】東三河発！企業×女性の商品開発紹介（13:50～15:30）

東三河の企業7社と女性たちが、共同でフェムテック商品を企画開発しました。その成果を発表します。

イチビキ(株) マーケティング本部 ＜豊橋市＞

乳酸菌の恵み 糀あまざけ

創業250余年の味噌蔵で生まれた植物性乳酸菌入りで、自然由来の原料が身体にやさしく、手軽に飲める糀あまざけ

伊藤光学工業(株) ＜蒲郡市＞

映え顔メガネ メイクレンズ キュア

チークとアイシャドウの色を施した、UV・IR・ブルーライトカット機能付きのレンズで、美容効果とまぶしさ対策を実現する理想のメガネ

國松本店＜豊橋市＞

濱納豆スノーボール 醸（かもす）

女性ホルモンの低下や更年期障害、骨粗しょう症に抗う大豆の発酵醸造食品「濱納豆」を原材料とした、ご褒美や贈り物にも嬉しいスノーボールクッキー

シャンテマリー＜豊橋市＞

フェムキャンドル「ゆるあかり」

天然素材と植物の使用にこだわり、がんばる女性におだやかな“ゆらぎ“でゆるめる時間を届けるキャンドル

伴装(有)＜蒲郡市＞

温泉ヒーリングブランケット

ラジウム鉱石を使用し、”まとうだけ”で温泉に入っているように心地よくゆるむ、がんばる女性のためのブランケット

メカニカルプラネット＜豊橋市＞

オーラtomoni 吸水ショーツ

遠赤外線のぬくもりと吸水機能をそなえた、母から娘への想いから生まれた吸水ショーツ

ローカーボカフェ向日葵＜豊橋市＞

ソイフルブレッド

女性が一生涯で最も栄養を必要とする妊娠中・授乳中に、手軽にしっかり大豆の栄養が摂れる、グルテンフリーのおからパン

【同時開催】フェムテック体験会（11:00～12:20） ※女性限定

場所：emCAMPUS STUDIO ROOM#01

（愛知県豊橋市駅前大通二丁目81番地 emCAMPUS EAST 5階）

DoFemの知って、動いて、話してみりん ─骨盤底筋トレーニングとフェムケア座談会─（11:20～12:20）

定員：25名（10:00より1階まちなか広場で整理券配布）

GSM（閉経関連泌尿生殖器症候群）や尿もれ、骨盤内臓器脱...将来起こるかもしれない、決して珍しくない女性の健康課題に備えます。骨盤底筋トレーニングを実践するとともに、フェムケアに関する疑問を製品に触れながら話してみましょう。

POLA 肌分析＆ハンドトリートメント体験（11:00～12:20）

■ 申込方法

報告会の参加と託児所の利用は事前申込制です。（定員に達し次第受付終了）

以下のボタンよりお申込をお願いいたします。

■ お問い合わせ

県事業委託先

中日新聞社 メディアビジネス局 デジタルビジネス部 「東三河フェムテック産業推進事業」係

TEL：052-221-1023（平日 10:00～16:00）