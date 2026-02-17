【神戸・垂水の勝田塾】小学生対象「勉強しなさい」がなくなる！親子で学ぶ『勉強のやり方講座』を無料開講！

株式会社勝田塾

個別授業の勝田塾（神戸市垂水区、代表：勝田 雅也）では、小学生のお子様と保護者様を対象に、一生モノの学習習慣を身につけるための特別イベント、親子で学ぶ『勉強のやり方講座』を無料開講いたします。

「家でどう勉強させていいか分からない」「集中力が続かない」といったお悩みに寄り添い、お子様が自ら進んで机に向かえるようになるための“最初の一歩”を、勝田塾流のメソッドで伝授します。

◆ 「何をやればいいか」がわかれば、勉強は楽しくなる

小学生のうちに身につけておきたいのは、100点を取ること以上に「自分一人で勉強を進める力」です。本講座では、お子様と保護者様、それぞれの視点で役立つコツをお伝えします。

◆ 勝田塾が小学生の「自立」を大切にする理由

- お子様向け：やる気を引き出す「自分専用ノート」「ノートは考えを整理するためのもの」間違えた問題をそのままにしないためのノートの書き方や内申点で重要な”主体的に学びに向かう姿勢”をアピールするポイントなどを一緒に体験します。- 保護者様向け：今日からできる「家庭学習の組み立て方」リビング学習のコツや、お子様への声がけのタイミング、そして「宿題＋15分」から始める無理のないスケジュールの立て方をレクチャーします。勝田塾が中高生にも導入している「PDCA（計画・実行・見直し）」のエッセンスを、小学生向けに分かりやすくお話しします。

勝田塾の個別授業は、ホワイトボードを使って「なぜ？」を大切にする指導です。このイベントでも、その考え方をベースにしています。

《親子で学ぶ『勉強のやり方講座』実施概要》

- 「わかった！」の実感を大切に勉強が嫌いになる原因の多くは「わからないまま進むこと」です。本講座では、具体的な問題の解き方を通じて「自分で解ける喜び」を体験してもらいます。- 「自習の仕組み」を家庭にも家庭学習の際に役立つカレンダーの使い方をお伝えし、何をやればよいか分からないお子様の為の「１週間チェックリスト」を一緒に作成します。- 地域密着・一人ひとりに寄り添うアドバイス少人数制での実施ですので、お子様の性格や今の困りごとに合わせた、きめ細かなアドバイスをさせていただきます。- 開催時期：3月21日（土）、3月28日（土）各回午前10時～12時（要予約）※事前のお問い合わせも受け付けております。- 対象： 小学生（1年生～6年生）と保護者様- 会場： 勝田塾（神戸市垂水区瑞ケ丘7-14 2F）- 参加費： 無料- 持ち物： 筆記用具、最近使っているノートやドリル- お申し込み方法：講座は予約制です。公式サイトのお問い合わせフォーム、またはお電話にて「勉強のやり方講座の受講希望」とお伝えください。詳細をお伝えさせていただきます。お問い合わせはこちら :https://katsudajuku.co.jp/inquiry/

◆ 代表 勝田 雅也のコメント

「『勉強のやり方』は、実は学校ではなかなか教えてもらえないものです。やり方さえ分かれば、お子様は驚くほど自分から動き始めます。保護者様も『勉強しなさい』と言い続けるストレスから解放され、お子様の成長を笑顔で見守れる。そんなきっかけを、勝田塾で一緒に作りましょう！」



◆ 勝田塾 概要

塾名： 個別授業の勝田塾

所在地： 兵庫県神戸市垂水区瑞ケ丘7-14 2F

対象： 小学校3年生 ～ 高校3年生

事業内容： オーダーメイドカリキュラムによる個別授業、自習管理、受験指導

公式サイト： https://katsudajuku.co.jp/

◆ 本件に関するお問い合わせ・無料相談のお申し込み

株式会社 勝田塾

TEL： 078-742-6924（受付時間：平日 14:00～22:00）

MAIL：info@katsudajuku.co.jp または公式サイトのお問い合わせフォームより承ります