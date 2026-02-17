農家が育てた愛情を子どもたちの栄養に。『mybrown』の発芽玄米を全国のこども食堂へ寄付

株式会社オーレック

株式会社オーレックホールディングス（所在地：福岡県八女郡広川町、代表：今村健二）は、『あなたのカラダは大切にする価値がある』をブランドコンセプトにした玄米サブスクリプションサービス「mybrown」を提供しています。

このたび、ブランドリニューアルに伴い販売が困難となった「無洗米発芽玄米」を、認定NPO法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ（以下、むすびえ）を通じて、2025年12月に全国のこども食堂へ寄付いたしました。

近年、経済的な困難を抱える家庭が増加する中、栄養価の高い食材を提供することで、地域の子どもたちの健康を支え、社会課題の解決に寄与することを目指しています。

■ 寄付の背景：商品リニューアルを社会への貢献へ繋げる

「mybrown」では事業リニューアルに伴い、品質には全く問題がないものの、通常の販売ルートに乗せることができなくなった「無洗米発芽玄米」の在庫が発生いたしました。

「全国の農家さんが大切に育てた愛情と、豊かな大地の恵みが詰まったこのお米を、無駄にすることなく、最も必要としている方々へ届けたい」

その想いから、こども食堂の支援を全国で展開する「むすびえ」に連絡を取り、今回の寄付が実現いたしました。

■ 寄付先に込めたメッセージ

「このお米には、全国の農家さんが大切に育てた愛情と豊かな大地の恵みが詰まっています。未来を担う子どもたちの健康を願い、心を込めてお届けしました。いつものご飯に混ぜるだけで、栄養満点のもちもちご飯になります。皆さまで美味しく、楽しく召し上がっていただければ幸いです。」

■ こども食堂・保護者の皆様から届いた「心温まるお声」

寄付を受けた全国各地のこども食堂からは、多くの方々の笑顔が伝わる感謝のメッセージが寄せられました。全国100か所のこども食堂より、写真・メッセージの一部をご紹介いたします。

「子ども達の栄養バランスを考えて、料理を作るのは大変ですが、お米と一緒に炊くだけで、栄養が取れる発芽玄米は、とてもありがたいです。」

「こども食堂では、玄米に初めて触れる子どもたちも多く、食への興味を広げる貴重な食育の機会となりました。また、ご高齢の参加者の方々にも大変好評で、幅広い世代に喜んでいただくことができました。」

「無洗米であることや、栄養価の高い発芽玄米であること。炊飯器で白米と同じように炊けること。玄米調理をするのにハードルが低くあり、毎日料理をする主婦（主夫）にとっては大変ありがたかったです。また、米の銘柄が記載されており、お米への安心感もありました。」

■「mybrown」について

「mybrown」は、株式会社オーレックホールディングスが運営する玄米サブスクリプションサービスです。全国約20軒の契約農家が栽培する栽培期間中農薬化学肥料不使用や有機JAS認証玄米との出会いをお楽しみください。

・オンラインストア：https://mybrown.jp/

・公式Instagram：https://www.instagram.com/mybrown_info

■認定NPO法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ

「こども食堂の支援を通じて、誰も取りこぼさない社会をつくる。」ことをビジョンに、全国のこども食堂のネットワークを支援し、企業・団体との仲介を行う認定NPO法人です。

・URL：https://musubie.org

・公式Instagram：https://www.instagram.com/musubie_gakusei/

■運営会社

社名：株式会社オーレックホールディングス

所在地：福岡県八女郡広川町日吉５４８－２２

代表者：代表取締役社長 今村 健二

◼︎報道関係者向け 問い合わせ先

事業開発部 第2事業開発グループ info.mybrown@orec.co.jp