中国SNSの“生活者の声”をAIで可視化。株式会社Griproが日本でDEEP MINING公式代理店として提供開始。

株式会社Gripro（本社：大阪府大阪市、以下Gripro）は、中国市場向けデータ分析プラットフォーム 「DEEP MINING」（運営：Deep Mining Technology Co., Ltd.）の日本国内公式代理店としての活動を開始いたしました。

DEEP MININGは、生活者のリアルな声が集まる中国のSNSデータをAIで解析し、市場のトレンドや消費者インサイトを可視化するサービスです。中国のSNSデータは海外からの取得・分析が難しいとされる中、中国に拠点を置く企業が運営するDEEP MININGと連携することで、より実態に即した市場理解を可能にします。

Griproは日本代理店として、DEEP MININGによる分析結果をもとに、商品企画やブランド戦略、マーケティング施策へとつなげる支援を行ってまいります。



■DEEP MINING公式サイト

https://deepmining.jp/

◆ 背景と期待

日本国内でもデータ活用ニーズは年々高まっており、AI・ビッグデータ技術を用いた業務革新の重要性が増しています。一方で、多くの企業が技術導入のハードルや運用体制構築に課題を抱えているのが現状です。

加えて、中国市場においては、SNSや口コミなど生活者の声が重要な情報源であるにもかかわらず、海外企業にとってはデータの取得や継続的な分析が難しいという課題も存在しています。

これを受け、株式会社GriproはDEEP MININGと連携し、日本市場におけるソリューション提供を進めることを決定しました。

日本企業が抱えるデータ利活用の課題に対し、中国拠点企業が運営するDEEP MININGの分析基盤を活用することで、より実態に即した市場理解を可能にし、グローバル水準のテクノロジーで解決へと導きます。

◆ DEEP MININGについて

DEEP MININGは、中国市場におけるSNS、EC、検索データなど、生活者のリアルな声が集まる複数のデータソースを横断的に収集・解析するデータ分析プラットフォームです。Weibo（微博）、WeChat、小紅書（RED）、Douyin（中国版TikTok）など、中国独自のSNSや口コミデータを対象としています。

これらのデータを、自然言語処理（NLP）技術を用いて分析することで、投稿やレビューに含まれる感情や評価、頻出するキーワード、話題の傾向を抽出します。単なるポジティブ・ネガティブの分類にとどまらず、「どの点が評価されているのか」「どのような不満や期待が語られているのか」といった価値観や判断基準を可視化できる点が特長です。

分析では、「商品やブランドごとの評価傾向」「競合商品との比較」「SNSごとの話題の違い」「時系列での関心の変化」

などを整理し、中国市場の動きを多角的に把握します。

企業側は、専門的なデータ収集や中国語による解析作業を自社で行う必要はありません。

知りたいテーマや商品、競合、業界を設定することで、DEEP MININGが分析を行い、結果を図表やハイライトを用いたレポート形式で提供します。

◆ 株式会社Gripro について

株式会社Griproは、デザインを軸に、ブランディングや各種企画・制作を行うクリエイティブカンパニーです。

ウェブサイト制作、ロゴ・パッケージデザイン、映像制作、SNS運用などを通じて、企業やプロダクトが持つ価値や想いを整理し、「伝わる形」に落とし込むコミュニケーション設計を行っています。

今回の代理店就任により、中国市場のデータやインサイトを活用した企画・ブランディング支援を強化し、より根拠ある意思決定と価値創出をサポートしてまいります。

◆ 今後の展望

株式会社Gripro は、DEEP MININGを通じて以下の取り組みを進めていきます。

〇 日本企業向けの導入支援・コンサルティング体制の整備

〇 導入後の運用支援・カスタマーサクセス強化

〇 業種別ソリューションパッケージの企画・提供

〇 パートナー企業との協業による価値創出

これにより、日本企業のデータ活用力向上と競争力強化に貢献してまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Gripro

担当：馬場 貴幸（広報／営業担当者名）

TEL：06-6357-4414

Email：info@gripro.com

URL：https://gripro.co.jp/