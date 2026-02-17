うんこドリルと東芝のコラボレーション第2弾！「モノの安全」をうんこで学ぶ『うんこドリル モノのセキュリティ　supported by TOSHIBA』を制作

株式会社 文響社

株式会社文響社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：山本周嗣）は、株式会社東芝（所在地：神奈川県川崎市、代表取締役 社長執行役員 CEO 島田太郎）とコラボレーションし、生活を支えるさまざまな製品（モノ）に潜むセキュリティリスクと、それを防ぐ製品セキュリティの重要性について理解を深めてもらうことを目的に、子どもたちが楽しく学べる学習ドリル「うんこドリル モノのセキュリティ supported by TOSHIBA」を制作しました。本冊子は、2023年に公開した「うんこドリル サイバーセキュリティ編」に続く、東芝とのコラボレーション第2弾です。

本冊子は、テレビ、スマートフォン、ペットカメラ、スマートドアなど、子どもたちの生活に身近なモノを題材に、「なぜ安全に使えているのか」「どのような工夫によって守られているのか」を、うんこドリルならではのストーリーとイラストを通して学べる内容となっています。

■ 知らないうちに、私たちは「守られている」

動画を見る、スマホでチケットを使う、留守中にペットカメラを確認する。私たちは毎日、何気なく便利な製品を使っています。

しかし、その裏側では、

・悪い動きを見つけて止める仕組み

・問題が起きないよう、あらかじめ考えられた設計

など、多くの「セキュリティの工夫」が働いています。

本冊子では、こうした普段は目にすることのない製品の内側に目を向け、インターネットにつながる製品がどのような脅威にさらされる可能性があるのか、また、安全に製品を利用するためにどのような工夫がされているのかを、ストーリーを通してわかりやすく伝えています。

冊子には、うんこ先生、うんこねこ、うんこいぬが登場し、次のような身近な場面を体験していきます。

・テレビに突然あらわれる、よくわからない画面

・アップデートを後回しにしたペットカメラ

・スマホの中に入り込もうとするウイルス

・何度もパスワードを試す、不審な動き

日常の中で起こりそうな出来事をきっかけに、なぜ注意が必要なのか、そして、なぜ大きな被害を防ぐことができたのかを、物語の流れに沿って自然に理解できる構成としています。

■ 「使う人」だけでなく「作る人」にも目を向ける

本冊子では、製品を使う人が気をつけるべきポイントだけでなく、製品を作る側がどのように安全を考えているかについても紹介しています。

・使われ方を想定して設計する

・弱点がないかをテストする

などと、こうした人たちが連携することで、安心して使えるモノが生まれていることを伝えています。単なる注意喚起にとどまらず、モノづくりや仕事への理解にもつながる内容となっています。

本冊子を通じて、子どもたちが安全・安心に製品を使うための知識を身につけるとともに、製品を提供する側の工夫や役割についても楽しく学び、デジタル社会を支える「製品のセキュリティ」の将来の担い手を目指すきっかけとなることを願っています。

なお、東芝は本冊子を、希望のあった全国の小学校へ配布する予定です。

私たち文響社ではこれからも、子どもたちが健康で豊かな人生を送ることができるよう「生きていく上で大切な学び」を伝える事業を展開してまいります。

