とよす洛味堂から春をお届け　季節限定『さくらあられ』発売

とよす株式会社

とよす株式会社（本社：大阪府池田市 社長：眞田 昌彦）は、とよす洛味堂『さくらあられ』を、2026年3月1日(日)から期間限定で発売いたします。

淡いピンク色の生地に塩漬けした国産の桜葉を練り込み、淡口醤油であっさりとした味に仕上げた『さくらあられ』■桜葉香る、とよす洛味堂の春の味わい

春の気配が少しずつ深まるこの季節に、とよす洛味堂から春限定の味わい『さくらあられ』が今年も登場いたします。

国産米を100％使用し、淡いピンク色の生地に塩漬けした国産の桜葉を練り込んだ、桜型の小粒あられ。さっくりと軽い食感に焼き上げ、桜のやさしい香りを引き立てるため、淡口醤油であっさりとした味に仕上げました。口に含むたび、桜の香りとともに春の気配がやさしく広がる味わいです。

桜のつぼみをくわえた、とよす洛味堂のシンボルマーク“らくみ鳥”をあしらったパッケージ。桜が咲きほこる、華やかな春の風景を表現しました。

ご自宅で春を楽しむひとときにはもちろん、季節のご挨拶や、春のちょっとした贈りものにもおすすめの一品です。

桜香る春のひとときを、とよす洛味堂の『さくらあられ』とともにお楽しみください。

食べきりサイズの個包装が７袋入り[表: https://prtimes.jp/data/corp/74980/table/103_1_d16429fe460424f903a7c16a092c6ed1.jpg?v=202602171051 ]■とよす洛味堂

「米菓で贈る、日本の四季の便り」をコンセプトに、四季折々の花や葉、風景を小さなあられで表現しています。シンボルマークの“らくみ鳥”は、日本の四季の豊かさを米菓にのせて華やかにお届けしたいという私たちの想いを表現しています。