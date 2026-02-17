AGB、本社4階をリニューアル――働く環境の再構成を通じ、ファサードエンジニアリングの質を高める

旭ビルウォール株式会社

リニューアルの背景には、事業規模の拡大に伴う会議室スペースの不足という、日常業務に直結した課題がありました。業務内容の高度化や打ち合わせ機会の増加により、既存の空間構成では十分に対応しきれない状況が生じていたことから、業務環境全体の見直しが必要となりました。こうした実務上の要請を起点に、単なる増床や設備更新にとどまらず、今後の働き方や業務の質を見据えた空間の再構成を進めています。

空間構成には、「汽水域」という考え方を取り入れました。

汽水域とは、淡水と海水が混ざり合う中間領域を指す言葉であり、本フロアでは、用途や役割を過度に固定せず、人や思考が自然に交わる状態を空間として表現することを目指しました。明確に区切るのではなく、連続性や余白を持たせることで、状況に応じた多様な使われ方を受け止める構成としています。

エントランスは、こうした空間への入口を象徴する場として設計しました。

大理石の質感や抑制された構成により、訪れる人や従業員が一度立ち止まり、思考を切り替えるための静かな導入部としています。業務空間へと入る前に、意識を整えるための場として位置づけています。

フリーエリアは、本社4階における空間思想の中核です。

自由に座り、自由に話し、時には沈黙することも許容する余白として、用途を固定しない構成としました。静‐集中エリア、動‐交流エリア、そしてその間をつなぐグラデーションエリアを連続的に配置することで、状況やメンバーに応じて、人や思考、気配が自然に移ろう環境を整えています。偶発的な出会いや対話が生まれる余地を残すことで、業務の中に新たな視点や発想が立ち上がることを意図しています。

また、それぞれの会議室にテーマを設定しました。



フリーエリアで生まれる対話や発想を受け止める場として、議論の性質や深さに応じて空間を使い分けられる構成としました。開かれた議論に適した空間、異なる視点が交わる検討の場、静かに思考を深めるための場など、目的に応じた環境を用意することで、検討と創造が並行して進む状態を支えています。

なお、本リニューアルの検討および推進にあたっては、空間提案を担う什器メーカーである株式会社オカムラと、什器選定協力を担う株式会社オフィスバスターズの知見を取り入れながら、空間コンセプトに沿った調整を行いました。

AGBは、働く環境が従業員の思考や行動に与える影響は大きいと考えています。

集中と対話、検討と創造が適切に切り替わる環境を整えることで、業務に向き合う質が高まり、その積み重ねがファサードエンジニアリングの品質向上につながっていきます。空間の再構成は、従業員の創造性や判断力を引き出し、より質の高い技術を提供するための基盤整備でもあります。

ファサードは、建築物の外観を構成する要素であると同時に、安全性、耐久性、環境性能など、多面的な要件が求められる分野です。当社は、こうした複合的な要求に応え続けるためには、技術力そのものに加え、それを支える業務環境の質が重要であると考えています。本社4階リニューアルは、空間、人、技術が循環しながら価値を高めていくための取り組みの一環です。

今後、本社4階にはアップサイクルアートの導入など、追加要素の実装も段階的に進めていく予定です。当社は引き続き、働く環境の改善と向き合いながら、ファサードエンジニアリングを通じて建築の価値向上に貢献していきます。

▼プロジェクト概要

・対象面積：約105坪（本社4F・増床）

・実施期間：2025年6月～2025年12月（約7か月）

・主な内容：新フロア設計、共用スペース整備、内装施工 等

・推進体制：本社オフィス再構築委員会（AGB各部門横断）

▼プロジェクト クレジット

・企画・構想：AGB(https://www.agb.co.jp/)

・空間提案・什器計画：株式会社オカムラ(https://www.okamura.co.jp/)

・什器選定協力・調達支援：株式会社オフィスバスターズ(https://www.officebusters.com/facility/)

▼旭ビルウォール株式会社（以下、AGB）会社概要

AGBは「後世に受け継がれる美しいファサードづくりで、都市の景観と環境に貢献する」を経営理念とし、デザイナーが思い描く建築外装の実現を一式で検討から施工まで行う、ファサードエンジニアリングを展開しております。今後も国内外の建築外装に携わり、美しい街並みを形成するとともに、持続可能な社会に貢献できるよう邁進してまいります。

会社名：旭ビルウォール株式会社

本社所在地：東京都台東区松が谷1-3-5 上野イーストビル8階

HP: https://www.agb.co.jp/