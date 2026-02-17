日本の臭気測定制度、海外で初適用 タイ・バンコクの嗅覚測定ラボが「第2種臭気測定認定事業所」に登録

近江オドエアーサービス株式会社

近江オドエアーサービス株式会社（本社：滋賀県近江八幡市、代表取締役：上野昌志、以下 当社）は、当社がタイ・バンコクで運営する嗅覚測定ラボ「Asia Kendy Odor Measurement Lab.」が、公益社団法人におい・かおり環境協会の認定制度に基づく「第2種臭気測定認定事業所」に、2026年2月17日付で登録されたことをお知らせします。日本の臭気測定制度が海外拠点に適用され、現地ラボが認定を取得した初の事例となります。

タイ・バンコクのラボ外観

当社は、臭気測定用器材の販売、臭気測定・環境計量証明、悪臭対策までを一貫して手がける、においに関する専門会社です。1962年に株式会社近江兄弟社より産業用脱臭部門を継承し、消臭剤メーカーとして設立されて以降、国内において同分野の事業を展開してきました。1994年には、公益社団法人におい・かおり環境協会より「第1種臭気測定認定事業所」の国内2事業所の内の1つとして登録を受け、現在も継続しています。

当社は2018年、タイ政府機関において当社の臭気測定機器が採用されていたことを背景に、現地市場の可能性を検証する目的でタイに進出しました。現地では、消臭剤や脱臭装置を用いた悪臭対策事業をはじめ、臭気測定用器材の販売、臭気測定業務を展開し、自動車製造工場、食品工場、ゴム製品工場、排水処理施設など、さまざまな産業分野における臭気問題への対応実績を積み重ねてきました。

タイでは、工業化の進展に伴い、工場排水や排気ガス、有機廃棄物などによる環境負荷が社会課題となっており、政府による環境法令の整備や規制強化が進められています。こうした中、人の嗅覚を用いて複合臭を評価できる日本の標準的な測定手法「三点比較式臭袋法」は、実態に即した評価方法として注目されています。

バンコクのラボで「三点比較式臭袋法」の試料調整をするスタッフ

「三点比較式臭袋法」による臭気測定の様子。人の嗅覚を用い、6人の評価結果を基に臭気濃度を算出する。

三点比較式臭袋法は、人の嗅覚を用いてにおいを測定するため、試料採取から測定、評価に至るまで、高い無臭性や精度管理が求められます。当社は、臭気を採取するための器材や無臭性の高いサンプリングバッグの開発に取り組むとともに、測定試験の実施方法や結果算出に至るまで、同手法に関する技術とノウハウを蓄積してきました。

「第2種臭気測定認定事業所」は、組織体制、人材、設備、精度管理、運営体制などについて、事業所単位で厳格な審査を受ける認定制度です。国内における同認定事業所は57事業所にとどまっています。海外において日本制度による現地認定を取得した例はなく、今回の認定は、日本基準の臭気測定を海外で展開する新たなモデルケースとなります。

バンコクのラボが取得した「第2種臭気測定認定事業所」の認定証

バンコクのラボは、現地事業パートナーであるAsia Kendy Company Limitedとの業務提携により、2023年2月17日に開設しました。当社は日本の臭気判定士が現地オペレーションを実施・監督するとともに、嗅覚検査を経た現地パネルの育成・運用を行い、日本の基準に準拠した測定体制を構築しています。

今後は、法令適合判定などの公的領域に加え、脱臭機器や製品の性能評価、快適性評価など民間分野への展開も視野に入れ、臭気測定技術の活用領域拡大を目指します。また、タイ国内における臭気測定制度の整備や標準化に向け、関係機関との連携を通じた技術的支援にも取り組んでいく方針です。

■ 会社概要

近江オドエアーサービス株式会社

本社

〒523-0867 滋賀県近江八幡市魚屋町元30番地

西日本事業所

〒523-0892 滋賀県近江八幡市出町415-4

TEL.0748-32-4833

FAX.0748-32-8149

公式サイトはこちらから(http://www.shoshu.com/)

【近江オドエアーサービス株式会社】

近江オドエアーサービスは、創業以来、悪臭防止技術の研究・開発に取り組んできました。複合臭の測定・分析をはじめ、採取・測定機器の開発、消臭剤の製造、各種消臭・脱臭技術を組み合わせた臭気対策の提案まで、においに関わる課題に多角的に対応しています。

半世紀にわたり培った技術と実績を基に、「かおり」と「悪臭」に向き合い、快適なにおい環境の保全に貢献しています。